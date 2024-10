Janet Barboza explota contra Christian Cueva por ‘negociar’ con audios que involucran a sus hijos menores. (Captura: América Hoy)

Fuerte y claro. La conductora de América Hoy, Janet Barboza no dudó en lanzar fuertes críticas contra el futbolista Christian Cueva tras la filtración de audios en los que se le acusa de intentar ‘negociar’ con pruebas que involucran a sus tres hijos menores.

Barboza no dudó en calificar de deplorable la actitud que tiene el deportista, sugiriendo que estaba buscando obtener un beneficio económico a costa de la situación de sus hijos. Como se recuerda, Pamela López expuso audios sobre como su nana estuvo solicitando alimentos para sus pequeños.

En uno de los audios revelados, Cueva menciona a la nana de sus hijos en una conversación polémica, lo que ha desatado una ola de críticas en los medios. Según la presentadora, es inaceptable que un padre trate de utilizar una situación tan delicada, especialmente cuando se refiere a menores de edad, como una forma de ganar dinero. “Con los niños no se negocia”, asegura Janet Barboza.

La conductora expresó que cuando se trata de denuncias tan sensibles, los hijos no deben ser parte de ningún tipo de acuerdo o transacción. Durante el programa, la también conocida como ‘rulitos’ mostró su rechazo al comportamiento de Cueva, señalando que ningún tipo de dinero justifica exponer a los hijos en situaciones tan complejas.

“Así no es, cuando hay una denuncia tan delicada que involucra a tus hijos menores, no puedes intentar hacer un trueque. Estás negociando con algo que no es negociable”, expresó Barboza en tono de indignación.

Janet fue clara en su mensaje: los temas familiares, y más aún aquellos que involucran a los hijos, no deberían ser motivo de transacciones económicas. Afirmó que, aunque en otros aspectos de la vida privada del futbolista, como su relación con Pamela Franco, podría entender que se busque recibir algún beneficio económico, en el caso de sus hijos menores esto resulta inaceptable.

“Eso no se vende como exclusiva”, recalca Janet. La presentadora enfatizó que la relación de un padre con sus hijos no puede venderse ni tratarse como una exclusiva mediática.

La conductora también abordó el tema desde una perspectiva ética, cuestionando las motivaciones detrás de la filtración de estos audios y lo que parecía ser un intento de obtener dinero con información que involucra a los menores de Cueva. “Tu imagen y tu comportamiento con tus hijos no es negociable, eso no se vende como exclusiva, no se intenta ganar un dinerito”, manifestó, refiriéndose a las presuntas intenciones del futbolista.

Finalmente, la conductora del programa América Hoy dejó claro que la vida privada de los menores debe ser respetada y que ningún padre debería permitir que los hijos se vean involucrados en este tipo de situaciones por el simple hecho de ganar un beneficio económico. Concluyó su intervención con una firme advertencia: “Con los niños no se negocia”.

