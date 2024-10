¿Juan José Santiváñez volvió a mentir? Estas son las cifras de homicidios en Perú, Ecuador y Chile en lo que va del 2024

Juan José Santiváñez, ministro del Interior, argumenta en su defensa que en otros países hay más muertes que en el Perú. TV Perú

Las declaraciones del titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, vuelven a ser cuestionables. A la captura de Iván Quispe Palomino, erróneamente presentado como número dos al interior del remanente de Sendero Luminoso en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), se le suman los índices de criminalidad en el país. En conferencia de prensa, el líder de la cartera defendió su gestión e indicó que, aunque en el país se reportaron más de 20 muertes en lo que va de los estados de emergencia, en Ecuador y Chile el número es mayor.

“Como usted bien lo ha referido, hay 20 muertos [en Perú]. Como consecuencia de la criminalidad en Ecuador hay 80, en Chile hay más de 120… en otros países donde la criminalidad internacional y trasnacional también está operando, el porcentaje de criminalidad es mucho más grande de lo que hay aquí en el Perú”, mencionó.

En ese sentido, destacó que la aparente mejor situación del país, en relación con otras naciones, se debe a las acciones adoptadas por el Ministerio del Interior junto a la Policía Nacional del Perú (PNP). “Nosotros estamos dando una lucha frontal contra la delincuencia. No solo a través de los planes operativos, sino por las acciones que se vienen gestando”, acotó.

Aunque no precisó a qué periodos se refería y hasta el cierre de esta nota el Ministerio del Interior no respondió a nuestra consulta, Infobae Perú revisó la data brindada por autoridades de dichos países en lo que va del 2024. En Ecuador, aunque el panorama es igualmente preocupante, ya que se perfila como el segundo año más violento de su historia con 4.239 muertes hasta agosto, el gobierno ha anunciado una disminución del 17% en comparación con el año anterior. Este dato contrasta con la situación en Perú, donde se ha observado un incremento en los homicidios en lo que respecta al 2023 (1.431 muertes).

Datos del Sinadef revelan que casos de homicidios en el Perú del 2024 ya superan a los del 2023.

En Chile, el prefecto general Hugo Haeger, subdirector de Investigación Policial y Criminalística, informó que hasta el 14 de octubre se registraron 721 delitos de homicidio a nivel nacional. Esta cifra es notablemente inferior a la de Perú, donde se han reportado 1.493 asesinatos hasta el 10 de octubre, según datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud.

“Desde el mes de enero hasta el día de hoy, lo que respecta a la Policía de Investigaciones de Chile, hemos tenido 721 concurrencias por el delito de homicidio”, señaló Haeger en conferencia de prensa, quien además mencionó que el 60% de las investigaciones han sido efectivas. Es decir, hay personas identificadas por su responsabilidad en los hechos.

Estos datos no solo hacen tambalear lo expresado por Santiváñez, sino que se suman a la falta de mea culpa sobre lo expresado por Iván Quispe Palomino y la confusión de anunciar que la tasa de extorsiones y sicariato se redujo en un 72% cuando quiso decir 7,2%. “No recuerdo haber dicho 72%, de repente porque lo leí o le referí muy rápido”, mencionó entonces.

Al evidenciarse su error, el titular del Ministerio del Interior indicó que no recordaba haberlo dicho. | Canal N

“Los resultados son positivos”

Al ser consultado sobre si renunciará al cargo, dado que indicó que de no haber resultados en los estados de emergencia lo haría, insistió en que hay frutos probos de su trabajo. “En lo que va del estado de emergencia tenemos más de 10 mil operativos con resultados, más de 400 bandas desarticuladas y más de 4 mil detenidos”, mencionó e indicó que “si creen que eso no es positivo, entonces no tienen las cifras correctas”.

“Nosotros seguimos trabajando y seguimos dando, conjuntamente con la Policía, lo mejor de nosotros, y seguimos teniendo resultados positivos. La Policía sale a trabajar todos los días, captura todos los días y pone a disposición del Ministerio Público a todas las personas que están cometiendo actos delictivos todos los días”, sentenció.