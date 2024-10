Paro nacional: Metropolitano cierra estas estaciones por protestas en en centro de Lima

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha decidido cerrar temporalmente cuatro estaciones del Metropolitano debido a las protestas que se desarrollan en el centro de Lima, según lo ha comunicado el Metropolitano a través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Estas manifestaciones se llevan a cabo en respuesta a la creciente ola de extorsiones y delincuencia que afecta a los peruanos.

Las estaciones afectadas por esta medida son Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Ramón Castilla, lo que impacta principalmente a las rutas A y C del servicio de transporte masivo. La decisión de cerrar estas estaciones responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los usuarios, dado que los manifestantes se encuentran en las inmediaciones de dichas estaciones.

ATU anunció cierre temporal. (Foto: Metropolitano)

La ATU ha enfatizado que el cierre es temporal y se mantendrá hasta que las condiciones de seguridad mejoren.

Esta acción busca prevenir cualquier incidente que pueda poner en riesgo a los pasajeros y al personal del Metropolitano. La situación en el centro de Lima ha generado preocupación entre las autoridades, quienes monitorean de cerca el desarrollo de las protestas.

“Debido a la presencia de manifestantes en el centro de Lima, se cierran temporalmente las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Ramón Castilla (...) Asimismo, las unidades de la ruta A desvían su recorrido por la avenida Alfonso Ugarte, con una sola parada en la estación Quilca, en ambos sentidos. La ruta C solo llegará hasta la estación Central”, se lee en el pronunciamiento.

El cierre de estas estaciones del Metropolitano es una medida preventiva que refleja la gravedad de las manifestaciones en la capital peruana.

ATU anunció cierre temporal. (Foto: ATU)

En esa línea, señaló que las rutas afectadas son las correspondientes a los buses de la ruta A, que se está desviando por la por la avenida Alfonso Ugarte, deteniéndose únicamente en la estación Quilca en ambos sentidos. Además, la ruta C solo llegará hasta la estación Central.

¿Hasta cuándo durará el paro nacional?

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, anunció que el paro nacional en Perú, programado para el 23 de octubre, se llevaría a cabo por 24 horas. Esta medida fue impulsada por la Coordinadora Unitaria de Lucha Multiplataforma, que agrupa a unos 230 gremios en todo el país, con el objetivo de exigir al gobierno de Dina Boluarte acciones más contundentes contra la inseguridad ciudadana y los ataques de extorsionadores y sicarios.

Mapa de vías bloqueadas por el paro nacional de transportistas | Foto composición: Infobae Perú 7 Agencia Andina

La protesta se concentró en la Plaza Dos de Mayo en el Cercado de Lima, desde donde miles de manifestantes marcharon hacia el Congreso de la República en el Centro Histórico de la ciudad. Sin embargo, al llegar, se encontraron con un edificio vacío, ya que los congresistas estaban en semana de representación y trabajando de manera remota, según informó Infobae Perú.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), indicó que si no se alcanzan acuerdos con las autoridades, las protestas podrían continuar en una fecha futura, posiblemente el 12 de noviembre. Valeriano enfatizó que el paro no es indefinido y que, aunque la protesta actual está programada para durar solo un día, los gremios están dispuestos a seguir luchando si sus demandas no son atendidas.

El paro afectó diversas actividades en Lima Metropolitana, Callao y otras regiones del país, paralizando sectores comerciales, educativos y sociales. La movilización refleja el descontento de varios sectores de la sociedad peruana ante la creciente inseguridad y la falta de respuesta efectiva por parte del gobierno.