Gamarra exige la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por el “fracaso rotundo” de su gestión

Gamarra se pliega al paro nacional - Exitosa

Los diversos gremios del emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, han decidido por mayoría plegarse al paro nacional convocado para este miércoles 23 de octubre por transportistas y otros sectores ante la ola de sicariato y extorsión y la ineficacia de las acciones del gobierno de Dina Boluarte para luchar contra la criminalidad. Así lo confirmó la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, quien comentó que el lunes sostuvo una reunión con los distintos sectores que laboran en ese emporio comercial y por mayoría acordaron paralizar sus labores desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde.

Además, indicó que los trabajadores también participarán mañana de una marcha pero no en dirección al Congreso sino a Palacio de Gobierno, ya que consideran que el problema es la mala gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para enfrentar la criminalidad.

“Vamos a marchar a Palacio de Gobierno. Nuestro reclamo es al Ejecutivo. Nuestro reclamo principal es exhortar a la presidenta de la República a que asuma su deber constitucional, el derecho a la vida y el derecho a que todos los peruanos tengamos seguridad y poder trabajar tranquilos en un espacio seguro”, manifestó Saldaña al noticiero Buenos Días Perú.

Gamarra pide la salida del ministro del Interior - Andina

Piden renuncia de Juan José Santiváñez.

Por otro lado, Susana Saldaña, manifestó que si bien se ha reunido con varios ministros y que el ministro Juan José Santiváñez ha acudido al emporio comercial a realizar operativos de madrugada así como establecer los corredores seguros, nada de esto funciona “porque no hay estrategia” por lo que debe dejar el cargo. “Esto no limita a que el crimen organizado y la extorsión se vayan porque en Gamarra tenemos más de 8 mil informales que todos los días alimentan al crimen organizado y al cobro de cupos”, expresó. Otro de los pedidos es que se declare en emergencia el distrito de La Victoria para que las Fuerzas Armadas puedan llegar a las zonas a colaborar con el resguardo de la seguridad.

“En esa misma línea, exigimos el cambio del ministro del Interior”, quien ha fracasado rotundamente en su misión al frente de este sector”, se lee además en el comunicado elaborado por los gremios de Gamarra.

Con relación a las críticas del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el titular de la cartera de Educación, Morgan Quero, quienes señalaron que la movilización convocada para este miércoles tiene motivaciones políticas, Saldaña negó esta afirmación y, por el contrario, consideró que las motivaciones políticas son las que tiene el Ejecutivo al ponerse “una venda en los ojos” y no querer “entender una realidad”.

Emporio comercial ubicado en La Victoria paralizará sus actividades hasta las 2:00 p.m. (Fuente: RPP)

“Que no nos falten al respeto y que hagan su trabajo. Que nos demuestren cuáles son nuestras motivaciones políticas”, manifestó Saldaña a RPP Noticias. Por otro lado, indicó que también esperan que el Congreso modifique la ley sobre crimen organizado ya que no consideran suficientes los últimos cambios hechos por el Parlamento. Del mismo modo, pidió no aprobar la ley sobre terrorismo urbano que plantea el Ejecutivo, ya que criminalizaría la protesta.

Marcha a Palacio de Gobierno

Otros dirigentes de Gamarra sostuvieron a Canal N que la concentración de la marcha de los trabajadores y empresarios de ese emporio comercial será en el Parque Cánepa a las 8 a.m. y que esperan llegar a las 11 a Palacio de Gobierno para entregarle un petitorio a la presidenta Dina Boluarte con sus exigencias, donde se incluye la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. De lo contrario, mencionaron, que la presidenta Dina Boluarte dé un paso al costado y que se convoquen a nuevas elecciones generales.