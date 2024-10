Director de ‘Vaguito’, Alex Hidalgo, rompe en llanto por duras críticas en su contra: “No he hecho nada malo”. | YouTube.

El cineasta Alex Hidalgo, director de la película ‘Vaguito’, rompió en llanto durante una reciente entrevista en el programa digital Chimi Churri, luego de enfrentar una ola de críticas por la revelación de que solo el 5% de la taquilla de su filme fue destinado a un albergue de perros, en lugar de distribuirse entre varios, como se mencionó inicialmente durante la promoción de la película.

Durante la entrevista, Hidalgo acudió para aclarar la controversia surgida después de su participación en el programa Ouke, donde perdió la calma tras ser cuestionado sobre el destino de las donaciones. Ante la polémica, el director explicó su postura y pidió disculpas por su actitud durante el programa de Carlos Orozco, reconociendo que llegó al set cargado emocionalmente y cansado, lo que influyó en su comportamiento.

“Fui muy intenso y eso se malentendió. Llegué con mucha carga emocional, estaba muy cansado. A veces se me sale el carácter de director”, explicó al inicio de la conversación. El cineasta admitió que su reacción fue desafortunada y reiteró que siempre intentó ser transparente con el destino de las donaciones.

Alex Hidalgo llora al recordar las críticas en su contra. (Captura de YouTube.)

En otro momento, Alex Hidalgo no pudo contener las lágrimas al recordar las críticas que ha recibido en redes sociales. Además, denunció ser víctima de extorsión, lo que ha intensificado su preocupación por su familia. “La verdad, no estoy asustado por este tema, sino que tengo hijas y un bebé pequeño. No es justo, porque estoy haciendo cosas buenas. ¡No he hecho nada malo!”, exclamó entre sollozos.

El director de ‘Vaguito’ aseguró que ha sido injustamente calificado de estafador y que la situación ha afectado su honor y reputación. “Todo esto ha sido causado por una mentira. ¿Te imaginas si me pasa algo? No les tengo miedo a los extorsionadores, pero me da miedo dejar a mis hijos”, confesó Hidalgo, preocupado por el impacto de la situación en su familia.

Alex Hidalgo y su pelea en Ouke

El jueves 17 de octubre, Alex Hidalgo se vio inmerso en una controversia tras participar en una intensa discusión en el canal de YouTube de Carlos Orozco, donde fue cuestionado sobre la donación de una parte de la taquilla de su película ‘Vaguito’ a refugios de perros. Inicialmente, se había entendido que varios albergues se beneficiarían del aporte, pero el cineasta aclaró que solo un refugio sería el destinatario de dicha ayuda.

La confusión se desató cuando se filtró un audio en el que supuestamente Hidalgo mencionaba “comunidades” en plural, lo que llevó a especular que varios refugios recibirían donaciones. Ante esta situación, el director explicó que sus palabras habían sido malinterpretadas y reafirmó que desde el principio quedó claro que solo un albergue, el de ‘Vaguitos de 4 patas’, sería el beneficiario.

Durante la entrevista, la insistencia de los conductores al preguntar sobre el tema llevó a Hidalgo a mostrar su frustración. “Revisen el video completo, siempre mencioné que el único beneficiado sería el albergue ‘Vaguitos de 4 patas’,” afirmó, visiblemente molesto por lo que consideró una tergiversación de sus declaraciones por parte de los medios.

Albergue sale en defensa de Alex Hidalgo tras ataques por donaciones. (Foto: Captura de YouTube)

En el transcurso de la conversación, Hidalgo reiteró su postura, señalando que había sido claro desde el inicio sobre el destino de los fondos. Además, criticó a la producción del canal por mostrar solo una parte del audio, lo que a su juicio contribuyó a generar malentendidos y alimentar la polémica.

Finalmente, el cineasta pidió que se analizara el contexto completo de sus declaraciones, destacando que, aunque la controversia le había causado dificultades, su objetivo principal siempre fue ayudar al refugio de perros mencionado, manteniendo su promesa de apoyo.