Toma de San Marcos: Rectora Jerí Ramón desconocía lo que ocurría en su universidad

Las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ubicado en el Cercado de Lima, fueron tomadas por sus alumnos en protesta por una presunta falta de transparencia en las elecciones internas para elegir a los decanos de cada facultad, programadas para este viernes 18 de octubre.

Los estudiantes bloquearon los ingresos a la ciudad universitaria de la ‘Decana de América’ al promediar las 5 de la tarde y eliminaron la propaganda de los candidatos para los mencionados comicios en busca manifestar su descontento.

Horas más tarde, mientras se desarrollaba la vigilia nocturna, se registraron enfrentamientos entre los alumnos y presunto personal de seguridad de la UNMSM. Uno de los universitarios confirmó a Infobae Perú que tres de sus compañeros resultaron con múltiples heridas. Acusan que dentro de los trabajadores de la institución habría infiltrados, quienes utilizaron piedras y palos para repelerlos.

Se registran enfrentamientos en la Universidad San Marcos. (Fotocomposición Infobae Perú/Foto: Canal N)

No sabía nada

En lo que se desarrollaba la “batalla campal”, como lo describieron los propios alumnos a diversos medios de comunicación que se aproximaron hasta la zona de la emergencia, la rectora Jerí Ramón brindó una entrevista telefónica a Canal N.

En sus declaraciones, la autoridad manifestó desconocer todo lo que venía ocurriendo dentro de la San Marcos debido a que se encontraba realizando otras actividades durante la tarde de este jueves 17.

“He estado ocupada hasta las 7:30 de la noche y no podía contestar el teléfono porque estaba en sesión reservada. No sabía que habían tomado la universidad. A las 3:30 me llamaron y yo estaba entrevistando a una persona. A las 3:30 no había toma. La toma de la universidad fue al promediar las 5 de la tarde”, indicó al referido medio.

“Dígame usted qué puedo hacer cuando esa es una toma de chicos de diferentes universidades, ni siquiera todos son de San Marcos. Recién estoy llegando a mi casa. No he visto nada, qué quiere que haga si la Policía no puede entrar a San Marcos. Yo he mandado a un representante para que vea todo este proceso. Ordené al asesor legal que haga todos los trámites pertinentes, imagino que si él ve una batalla campal, tiene que actuar”, agregó.

Rectora Jerí Ramón desconocía lo que ocurría en su universidad.

¿Por qué los estudiantes protestan en San Marcos?

Según imágenes compartidas en diversos grupos estudiantiles, los estudiantes de la ‘Decana de América’ denuncian una serie de irregularidades, señalando que la rectora Jeri Ramón Ruffner tendría control sobre el Comité Electoral con el supuesto objetivo de mantenerse en el cargo. Entre sus reclamos se lee:

La rectora Jeri Ramón Ruffner tiene control sobre el Comité Electoral del Consejo Universitario, lo que ha llevado a la eliminación de todas las listas de oposición docente.

Organizaciones políticas estudiantiles como Idea San Marcos , Contigo San Marcos , Renace San Marcos y Hagamos , están alineadas con el rectorado y postulan para el cogobierno en la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario .

La Asamblea Universitaria, bajo control total, busca reelegir a la rectora gracias a un proyecto de ley que está por aprobarse en el Congreso.

Estas elecciones son vistas como una fachada para que Jeri continúe en el poder. Además, ha modificado el estatuto de la universidad para controlar los gremios estudiantiles y evitar cualquier oposición.

Alumnos toman San Marcos por presuntas irregularidades en proceso electoral interno. (Foto difusión)