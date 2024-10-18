Deliciosa receta de Arroz Tapado

Arroz tapado con carne y verduras. (foto Sabores de mi tierra)

El Arroz Tapado es uno de los platos más emblemáticos de la cocina criolla peruana. Su origen se remonta a la época colonial, cuando las cocinas caseras combinaban la abundancia del arroz, un cereal traído por los españoles, con ingredientes locales como el ají panca. Este plato destaca por su presentación característica, en capas, que mezcla arroz blanco y un relleno sabroso de carne molida, pasas, aceitunas y huevo duro. Cada bocado ofrece una explosión de sabores que ha hecho de esta receta un favorito en las mesas peruanas.

Receta de Arroz Tapado

El Arroz Tapado es un plato que combina lo mejor de los ingredientes sencillos con técnicas fáciles de seguir. El arroz cocido se convierte en la base perfecta para un relleno jugoso y colorido de carne molida, cebolla, ají panca y aceitunas, todo cubierto con una capa adicional de arroz para un acabado elegante.

Tiempo de preparación

La preparación de este Arroz Tapado toma un total de 60 minutos, divididos en:

Preparación del arroz y el relleno : 30 minutos

Cocción del relleno : 20 minutos

Emplatado: 10 minutos

Ingredientes de Arroz Tapado

300 gramos de carne de res molida

2 tazas de arroz

2 tazas de agua

1 cebolla roja

1/2 taza de pasas negras

8 unidades de aceitunas negras

2 huevos

1 cucharadita de ajo molido

2 cucharadas de ají panca molido

5 cucharadas de aceite vegetal

¿Cómo hacer Arroz Tapado, paso a paso?

Cocinar el arroz :En una olla, calienta 2 cucharadas de aceite y dora el ajo molido. Añade el arroz previamente lavado y agrega 2 tazas de agua junto con una pizca de sal. Cocina a fuego medio durante 15 minutos y luego a fuego bajo por 5 minutos adicionales. Reserva.

Sancochar los huevos :En una olla, cubre los huevos con agua y llévalos a ebullición. Cocina durante 8 minutos desde que el agua comienza a hervir. Luego, retira del agua, pela y córtalos en mitades.

Preparar el relleno :Corta la cebolla en cubos pequeños y pon las pasas a hidratar en 1 taza de agua caliente. En una sartén, calienta 3 cucharadas de aceite y sofríe la cebolla por 2 minutos. Añade el ajo y el ají panca, cocinando por 2 minutos más. Incorpora la carne molida y 1/4 de taza de agua. Cocina a fuego bajo por 5 minutos, luego agrega las pasas y las aceitunas cortadas en rodajas. Cocina todo junto por 5 minutos más.

Montaje del plato:Coloca 1/2 taza de arroz cocido en un bowl pequeño. Añade 3 cucharadas del relleno de carne y medio huevo sancochado. Cubre con otra 1/2 taza de arroz y presiona ligeramente. Desmolda sobre un plato y repite el proceso para cada porción.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de Arroz Tapado contiene aproximadamente:

Calorías : 741.6 kcal

Carbohidratos : 97.9 g

Proteínas : 26.3 g

Grasas : 26.4 g

Grasas saturadas : 5.2 g

Fibra : 4.5 g

Sodio : 870.9 mg

Azúcares: 11.7 gCabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El Arroz Tapado se puede conservar en la refrigeradora por hasta 3 días, siempre cubierto con un recipiente hermético para mantener su frescura.