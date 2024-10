Juan José Santiváñez debe ser cesado por mentir y demostrar ineficiencia en estados de emergencia, asegura exdirector general de la PNP

Eduardo Pérez Rocha cuestiona labor de Juan José Santiváñez al frente del Mininter.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Este martes se cumplen 17 días desde la implementación de declaratoria de emergencia, pero no hay avances. Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la Policía Nacional del Perú (PNP), mencionó que la falta de resultados es motivo suficiente para cesar al titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, quien no solo dio una cifra distinta a la oficial, sino que minimiza los ataques y miente a la población.

En diálogo con Infobae Perú recordó que el ministro dijo que la reducción del sicariato y extorsiones en lo que va de la declaratoria de emergencia fue del 72% y que, si bien luego se rectificó y mencionó que era de un 72%, ni siquiera ello sería cierto porque se ha reportado un aumento de denuncias.

“En lo que va de este año tenemos 6 mil 793 muertes, mucho más que el año pasado. O sea, cuando el ministro dice que está haciendo operativos, esto en realidad es engañoso. […] Hemos visto la presencia de Fuerzas Armadas y Policías solo cuando está la prensa. A los anteriores ministros los sacaron por el aumento de inseguridad ciudadana. Seguimos con lo mismo. Los estados de emergencia son un fracaso y no se toma ninguna medida para removerlo”, cuestionó.

El estado de emergencia es una medida reciclada del gobierno de Dina Boluarte. (Foto: Mindef)

Insistió en la necesidad de reemplazar a Santiváñez por un ministro del Interior que conozca y cumpla con sus funciones. Además, que “nos haga conocer cuál es su plan y las metas, pues hasta ahora ningún ministro nos da metas. Todos han entrado asegurando que capturarán a Vladimir Cerrón, pero sigue prófugo”.

“No hay un plan de gobierno. Tenemos un Ejecutivo que no atina ni una y no solo no va a solucionar el problema de la inseguridad, sino que si sigue igual se va a desbordar y no sería nada raro que vivamos lo que pasó en Ecuador, cuando los delincuentes se sublevaron y tomaron un canal de televisión”, acotó.

En ese sentido, consideró necesaria la declaratoria de un estado de excepción, sobre todo cuando, en lo que va de esta gestión, no se ha notado la presencia de las Fuerzas Armadas. “Hemos visto que están solamente cuando está la prensa, cuando tenemos algo inconcebible”, apuntó.

Para el excomandante general de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, debe evaluarse el estado de excepción. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

“No son los resultados esperados”

Cabe mencionar que, desde el Congreso, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reconoció que con las declaratorias de emergencia impuesta en 14 distritos no se han tenido los resultados esperados.

“Nosotros no dejamos de creer que los resultados que estamos obteniendo son buenos, pero no son los mejores y no son los que estamos esperando, tenemos que seguir trabajando, estamos profundizando nuestras intervenciones con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, estamos desarticulando bandas”, señaló.

En esa línea, mencionó que evalúan ampliar la medida en otras zonas y que sean los militares quienes se encarguen de controlar el orden en las calles. Es decir, que la Policía Nacional del Perú (PNP) sea el apoyo.

“De momento hemos dado un estado de emergencia donde la Policía Nacional del Perú controle el orden interno y apoya el Ejército del Perú, seguiremos evaluando cómo evoluciona el problema y cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Tendremos que evaluar la posibilidad de que esto varíe y sean las Fuerzas Armadas que tomen el control [y] que apoye la Policía”, explicó.

Gustavo Adrianzén no descarta que las Fuerzas Armadas tomen el control de la PNP| Canal N