Perú

Receta tradicional de Estofado de pollo

El estofado de pollo es un plato clásico de la cocina peruana, ideal para compartir en una comida familiar. Sencillo de preparar, combina la suavidad del pollo con papas, zanahorias y arvejas en una deliciosa salsa de tomate.

Guardar
Estofado de pollo con arroz
Estofado de pollo con arroz blanco. (foto: deliciosi.com)

Receta de estofado de pollo

El estofado de pollo es un plato que ha pasado de generación en generación en los hogares peruanos. Este guiso, tan reconfortante como nutritivo, es conocido por su facilidad de preparación y por ser una excelente opción para una comida rápida y sabrosa. La combinación de verduras y pollo en una salsa de tomate hace que este platillo sea equilibrado y delicioso, ideal para acompañar con arroz blanco o una ensalada fresca. Su preparación es sencilla, pero el resultado final es un plato lleno de sabor que le encantará a toda la familia.

Tiempo de preparación

El tiempo total para preparar este estofado es de aproximadamente 40 minutos, desglosado de la siguiente manera:

  • 10 minutos para preparar los ingredientes.
  • 10 minutos para dorar el pollo y cocinar la base de la salsa.
  • 20 minutos para cocinar todo junto, incluyendo las verduras.

Ingredientes

  • 4 presas de pollo sin piel
  • 1 cebolla roja (cortada en pluma)
  • 3 cucharadas de LA ROJITA (pasta de tomate)
  • 2 tomates pelados y picados
  • 2 papas amarillas (cortadas en trozos)
  • ½ taza de arvejas cocidas, sin sal
  • ½ taza de zanahorias en rodajas
  • ¼ de taza de aceite vegetal
  • 2 tazas de agua
  • 1 cucharadita de ajo molido
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta
  • 1 hoja de laurel

Cómo hacer estofado de pollo, paso a paso

  • Preparar los ingredientes: Pela y corta las zanahorias en rodajas, la cebolla en pluma, y los tomates y papas en trozos. Reserva.
  • Freír el pollo: Lava y seca las presas de pollo, sazónalas con sal y pimienta. En una olla con aceite caliente, fríe las presas hasta que estén doradas. Retíralas de la olla.
  • Preparar la salsa: En la misma olla donde doraste el pollo, fríe la cebolla junto con el ajo molido. Añade los tomates picados. Cocina por 5 minutos hasta que los ingredientes se integren bien.
  • Cocinar el pollo: Retorna las presas de pollo a la olla. Añade las 2 tazas de agua y cocina durante 5 minutos.
  • Añadir las verduras: Incorpora las arvejas, las zanahorias, la hoja de laurel y las papas cortadas. Cocina a fuego medio por 10 minutos más, hasta que la salsa espese y las papas estén cocidas.
  • Finalizar: Retira la hoja de laurel antes de servir. Sirve el estofado acompañado de una taza de arroz blanco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones, suficiente para una comida familiar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de este estofado de pollo contiene aproximadamente:

  • Energía: 301.7 kcal
  • Carbohidratos: 31 g
  • Grasas: 16 g
  • Fibra: 2.9 g
  • Proteína: 10 g
  • Grasas saturadas: 1.9 g
  • Sodio: 863.6 mg
  • Azúcares: 5.7 g

Cabe señalar que estos son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El estofado de pollo se puede conservar en la nevera por hasta 3 días, siempre y cuando esté bien cubierto para evitar que se seque y mantenga su sabor.

Temas Relacionados

peru-recetasperu-gastronomia

Más Noticias

Verano 2026: Radiación UV al límite en playas de Lima este fin de semana

Senamhi advierte niveles muy altos y extremos de rayos ultravioleta en la costa limeña, con riesgos para la salud de los bañistas y llamados a extremar precauciones

Verano 2026: Radiación UV al

Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del choque por fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ chocarán con las ‘diosas’ con la misión de recuperar el liderato que es de Universitario. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Alianza Lima vs Atlético Atenea

JNE informa que en las próximas horas vence el plazo para la inscripción de alianzas electorales para las elecciones 2026

Las alianzas deberán inscribirse ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas y cumplir con los requisitos establecidos

JNE informa que en las

San Martín vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 -fase 2

Las ‘santas’ y chorrillanas llegan en un gran momento luego de ganar en el arranque de esta etapa. Sigue todas las incidencias de este compromiso

San Martín vs Regatas Lima

Nuevo ataque contra mototaxistas en Breña: conductora se detuvo a comer y extorsionadores balearon su vehículo

Un reciente ataque armado contra una conductora en el jirón Loreto intensifica la preocupación en la zona, donde asociaciones denuncian amenazas constantes y exigencias de dinero bajo la presión de organizaciones criminales

Nuevo ataque contra mototaxistas en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC ordena a la JNJ

TC ordena a la JNJ evaluar el inicio de proceso disciplinario al juez Richard Concepción Carhuancho

‘Chifagate’: Presidente de la ATU niega vínculos con empresario chino y una millonaria licitación de cámaras en curso

JNJ programa nueva entrevista de ratificación de Pablo Sánchez para este jueves 22

Informe del JEE advierte que Carlos Álvarez no habría declarado sentencia por peculado en hoja de vida

⁠'Chifagate’ de José Jerí: los vínculos del mandatario con Zhihua Yang y todo lo que se sabe de este escándalo en Perú

ENTRETENIMIENTO

Vanessa López responde tras críticas

Vanessa López responde tras críticas por estar en ‘La Casita’ de Bad Bunny: “Nadie nos quita lo bailado”

Conciertos de BTS en Perú: ¿Cuánto costará la entrada para ver a la banda de K-pop en Lima?

Concierto de Bad Bunny EN VIVO HOY: minuto a minuto del segundo show del ‘Conejo Malo’ en el Estadio Nacional

Todo lo que debes saber para disfrutar el segundo show de Bad Bunny en Lima

Conciertos de Bad Bunny en Lima: Estas son las canciones exclusivas que interpretará en cada show

DEPORTES

San Martín vs Regatas Lima

San Martín vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - fase 2

Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del choque por fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario vs Melgar: día, hora y canal TV del segundo amistoso de los ‘cremas’ en pretemporada 2026

Sergio Peña reflexiona por su arranque en pretemporada con Alianza Lima: “La vida golpea, la gente decepciona, pero todo tiene un propósito”

Javier Rabanal lamentó la partida de César Inga a Kansas City de la MLS: “La lógica nos dice que es insustituible”