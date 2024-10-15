Receta tradicional de Estofado de pollo

Estofado de pollo con arroz blanco. (foto: deliciosi.com)

Receta de estofado de pollo

El estofado de pollo es un plato que ha pasado de generación en generación en los hogares peruanos. Este guiso, tan reconfortante como nutritivo, es conocido por su facilidad de preparación y por ser una excelente opción para una comida rápida y sabrosa. La combinación de verduras y pollo en una salsa de tomate hace que este platillo sea equilibrado y delicioso, ideal para acompañar con arroz blanco o una ensalada fresca. Su preparación es sencilla, pero el resultado final es un plato lleno de sabor que le encantará a toda la familia.

Tiempo de preparación

El tiempo total para preparar este estofado es de aproximadamente 40 minutos, desglosado de la siguiente manera:

10 minutos para preparar los ingredientes.

10 minutos para dorar el pollo y cocinar la base de la salsa.

20 minutos para cocinar todo junto, incluyendo las verduras.

Ingredientes

4 presas de pollo sin piel

1 cebolla roja (cortada en pluma)

3 cucharadas de LA ROJITA (pasta de tomate)

2 tomates pelados y picados

2 papas amarillas (cortadas en trozos)

½ taza de arvejas cocidas, sin sal

½ taza de zanahorias en rodajas

¼ de taza de aceite vegetal

2 tazas de agua

1 cucharadita de ajo molido

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta

1 hoja de laurel

Cómo hacer estofado de pollo, paso a paso

Preparar los ingredientes : Pela y corta las zanahorias en rodajas, la cebolla en pluma, y los tomates y papas en trozos. Reserva.

Freír el pollo : Lava y seca las presas de pollo, sazónalas con sal y pimienta. En una olla con aceite caliente, fríe las presas hasta que estén doradas. Retíralas de la olla.

Preparar la salsa : En la misma olla donde doraste el pollo, fríe la cebolla junto con el ajo molido. Añade los tomates picados. Cocina por 5 minutos hasta que los ingredientes se integren bien.

Cocinar el pollo : Retorna las presas de pollo a la olla. Añade las 2 tazas de agua y cocina durante 5 minutos.

Añadir las verduras : Incorpora las arvejas, las zanahorias, la hoja de laurel y las papas cortadas. Cocina a fuego medio por 10 minutos más, hasta que la salsa espese y las papas estén cocidas.

Finalizar: Retira la hoja de laurel antes de servir. Sirve el estofado acompañado de una taza de arroz blanco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones, suficiente para una comida familiar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de este estofado de pollo contiene aproximadamente:

Energía : 301.7 kcal

Carbohidratos : 31 g

Grasas : 16 g

Fibra : 2.9 g

Proteína : 10 g

Grasas saturadas : 1.9 g

Sodio : 863.6 mg

Azúcares: 5.7 g

Cabe señalar que estos son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El estofado de pollo se puede conservar en la nevera por hasta 3 días, siempre y cuando esté bien cubierto para evitar que se seque y mantenga su sabor.