La receta de Escabeche de Pollo al estilo peruano

Escabeche de pollo tradicionalmente acompañado de camote y huevo sancochado.

Receta de Escabeche de Pollo

El escabeche de pollo es un plato emblemático de la cocina peruana que destaca por su combinación de sabores agridulces. La base de ají panca y vinagre, sumada al pollo dorado y las cebollas encurtidas, lo convierte en una experiencia culinaria única. Tradicionalmente acompañado de camote y huevo sancochado, es un plato sencillo de preparar pero que resalta por su sabor y versatilidad. Su origen se remonta a la época colonial, con influencias de la cocina española, adaptada a los insumos y gustos locales peruanos.

Tiempo de preparación

El tiempo total para preparar este delicioso escabeche de pollo es de aproximadamente 1 hora y 5 minutos, desglosado de la siguiente manera:

15 minutos para preparar los ingredientes.

15-20 minutos para cocinar los camotes y los huevos.

30 minutos para dorar el pollo y cocinar el escabeche.

Ingredientes

4 presas de pollo

2 cebollas rojas (cortadas en pluma)

2 huevos

2 camotes

2 cucharadas de aceite vegetal

2 cucharadas de ají panca molido

1 cucharadita de ajo molido

1 cucharada de vinagre blanco

4 tazas de arroz cocido

4 aceitunas negras

Cómo hacer escabeche de pollo, paso a paso

Preparar las cebollas : Corta las cebollas rojas en pluma y reserva.

Sancochar los huevos : Coloca los huevos en una olla con suficiente agua para cubrirlos y cocina por 8 minutos desde que el agua comience a hervir. Luego pélalos y córtalos en mitades.

Sancochar los camotes : En una olla con agua suficiente para cubrirlos, cocina los camotes por 15 a 20 minutos hasta que estén suaves. Luego pélalos y córtalos en rodajas.

Dorar el pollo : En una olla con 2 cucharadas de aceite vegetal caliente, dora las presas de pollo por completo. Retíralas y resérvalas.

Preparar la salsa de escabeche : En la misma olla, añade el ajo molido y el ají panca. Fríe por 3 minutos. Luego, agrega las cebollas cortadas en pluma y el vinagre. Mezcla bien y cocina por unos 5 minutos.

Incorporar el pollo : Devuelve las presas de pollo a la olla con la mezcla de cebollas. Cocina a fuego medio por 15 minutos para que el pollo se impregne de los sabores del escabeche.

Servir: Acompaña cada porción de escabeche con ½ camote en rodajas, ½ huevo sancochado, y una taza de arroz blanco. Decora con una aceituna negra.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de escabeche de pollo rinde 4 porciones, ideales para disfrutar en una comida familiar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de escabeche de pollo contiene aproximadamente:

Energía : 484 kcal

Carbohidratos : 77.6 g

Grasas : 11.4 g

Fibra : 5.2 g

Proteína : 15.4 g

Grasas saturadas : 2.1 g

Sodio : 841.2 mg

Azúcares: 4.5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El escabeche de pollo se puede conservar en la refrigeradora por hasta 3 días, siempre que esté bien cubierto. El vinagre actúa como conservante natural, por lo que incluso mejora su sabor con el tiempo.