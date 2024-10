Gremios de transporte anuncian nueva fecha de paro nacional: “¡Queremos vivir en paz!”

Un grupo de ciudadanos pugna por subir a uno de los buses conocidos como 'El Chino', en la Panamericana Norte, en un día de paro de transportistas. (Andina)

La lucha de los transportistas, principalmente de Lima y Callao, continúa ante la ola de inseguridad. Un sector conformado por varios gremios importantes anunció una nueva fecha pactada para acatar la paralización por la supuesta “incapacidad” de las autoridades.

“Ante la ola de inseguridad (extorsiones, cobro de cupos, sicariato y muerte de peruanos), y en respuesta a la incapacidad e indiferencia del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Ministerio Público, Poder Judicial, anunciamos PARO NACIONAL: para este 12 de noviembre del 2024″, se lee en el comunicado oficial.

Detrás de la reciente convocatoria está la Unión de Gremios de Transporte Multimodal, que exhortó “a todos los gremios de las distintas actividades económicas, asociaciones y peruanos en general a pronunciarse en una sola voz en favor de la vida de todos”.

Comunicado de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú.

“Exigir a las autoridades a trabajar responsablemente, de cara a la seguridad nacional”, remarcó el colectivo de transportistas.

Según estos gremios, previamente al día del paro también acordaron hacer protestas en dos fechas distintas: martes 22 de octubre (Trujillo y ciudades del norte del país) y jueves 31 de octubre (Lima y ciudadaes de todo el país).

En el comunicado, el colectivo enumeró las siguientes exigencias “en nombre de todos los peruanos”:

Ante inseguridad nacional : accionar inmediato, acciones de inteligencia adecuadas, acciones tácticas, movilización policial disuasiva y preventiva, ubicación de puntos críticos y activar medios necesarios en favor de la seguridad de todos los peruanos.

Revisión de modificación de la Ley de Terrorismo Urbano .

Modificatoria de la Ley n.º 32108 .

Atención prioritaria a nuestras propuestas en materia de seguridad, enviadas a las autoridades correspondientes.

Lima Norte es una de las zonas más golpeadas por el paro de transportistas. Foto: Andina

“Nuestro único objetivo es la paz y tranquilidad interna, y lograr la Seguridad Nacional. No permitiremos la participación de grupos radicales, no queremos a los partidos políticos tradicionales que buscan plegarse a nuestros justos reclamos por simple afan electoral. Delincuencia, extorsión, cobros de cupos, sicariato, asesinatos, ¡nunca más! ¡Los peruanos queremos vivir en paz!”, señalaron en su comunicado.

Otros gremios también paralizarán

Julio Campos, vicepresidente de Alianza Nacional de Transportistas, otro de los gremios que viene convocando a paro indefinido, precisó que también tienen pensado tomar la media, pero posiblemente para la próxima semana.

“Vamos a convocar una asamblea extraordinaria para poder llegar a un consenso” y de ahí llevar en lo que nosotros queremos o de repente un paro nacional o una movilización de 72 horas a nivel nacional. Estamos convocando a todos los gremios para tener esta reunión presencial o virtual, el día miércoles o jueves”, dijo a Infobae Perú.

El representante hizo un llamado al Congreso. (Foto: Composición)

Además, remarcó que no se sintieron escuchados por los congresistas y que estos solo demostraron “indiferencia” como autoridades.

“Se han cerrado como ustedes mismos han presenciado virtualmente y han escuchado a ellos mismos que no les interesa nuestras vidas”, acotó.

De acuerdo al dirigente, sus solicitudes ante el Congreso de la República en general fueron dos: la derogatoria de la Ley de Crimen Organizado, debido a que esto solo estaría beneficiando a los investigados y retrasan los allanamientos, y el archivamiento la llamada Ley de Terrorismo Urbano.

| Agencia Andina

“Has mentido”

El pasado jueves 10 de octubre, el congresista de la república Jorge Montoya acusó a los dirigentes de amenazar a los parlamentarios y señaló que la Ley de Crimen Organizado no sería derogada. No obstante, en el Legislativo no se logró concretar los proyectos que se discutían sobre inseguridad ciudadana.

“Has mentido. Esa ley no blinda a nadie. Están poniendo una condición que no pueden cumplir, ustedes están mal. La gente va a estar afuera esperando que ustedes lleven algo que no pueden conseguir”, se le escuchó al legislador decirle a un representante del gremio de transportistas.