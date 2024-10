Reporteros de Magaly Medina la defienden de Rodrigo González y lo exponen: “Él tampoco acabó su carrera”

Magaly Medina recibe apoyo de su equipo y destapan verdad sobre Rodrigo González. | YouTube

Gianfranco Pérez, John Tirado y Otto Díaz se pronunciaron en defensa de Magaly Medina ante las críticas constantes de Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’. Durante la entrevista en un episodio reciente del programa ‘Sin lenguas en los pelos’ de ‘No Somos TV’, ellos ofrecieron una visión interna de la relación laboral que existió entre ambas figuras públicas, destacando diferencias profesionales y haciendo revelaciones que sorprendieron a la audiencia.

Reporteros destacan trabajo de Magaly Medina

Los comunicadores salieron al frente luego de que el presentador de ‘Amor y Fuego’ criticara a la figura de ATV por la cobertura que le dio al caso de Andrés Hurtado.

Según Otto Díaz, hay una marcada diferencia entre la trayectoria y profesionalismo de Magaly Medina y la figura mediática que representa Rodrigo González.

“Magaly es una periodista con años de experiencia. Ella maneja todo el proceso de producción de un programa, sabe cómo desarrollar una nota de principio a fin, es una maestra”, afirmó el hombre de prensa, subrayando que la ‘Urraca’ siempre se ha destacado por su rigor periodístico y capacidad para dirigir su propio show.

Magaly Medina recibe apoyo de su equipo y destapan verdad sobre Rodrigo González. | captura YouTube/ATV/Latina

En contraste, describió a ‘Peluchín’ como “solo un presentador de notas”, añadiendo que, a diferencia de su jefa, no se involucra en la preparación del contenido. “Yo he trabajado con él. Mientras el programa comenzaba a las 2, él llegaba corriendo a esa hora. Magaly llega desde la mañana, revisa temas, ediciones, se involucra en todo. Son personas completamente diferentes”, señaló.

Rodrigo González no terminó estudios

Gianfranco Pérez también intervino, recordando que el compañero de Gigi Mitre había criticado a Magaly en el pasado por no haber culminado su carrera universitaria. Sin embargo, reveló que ‘Peluchín’ tampoco terminó sus estudios superiores. “Él molesta a Magaly diciendo que no terminó su carrera, pero él tampoco lo hizo”, expresó.

La tensa relación entre ambos personajes no es nueva. Rodrigo González, presentador del programa ‘Amor y Fuego’, habló en el pasado sobre las razones que lo llevaron a distanciarse de Magaly, a quien solía llamar “madrina”.

Magaly Medina hizo peculiar publicación en el cumpleaños de Rodrigo González.

Según él, la actitud manipuladora de la periodista y su tendencia a perjudicar a otros para alcanzar sus objetivos fueron determinantes para el deterioro de su amistad. “Hay mucha gente que disfraza el ego de autoestima, y si así fuera, no le generaría inseguridad todo esto”, mencionó.

¿Por qué el abogado de Magaly Medina renunció a su defensa?

Rodrigo González aprovechó la última emisión de su programa para mencionar que su abogado, Iván Paredes, quien ha sido su defensor por más de 12 años, había decidido dejar de representar a Magaly Medina.

Según ‘Peluchín’, el abogado tomó esta decisión de manera personal y profesional, lo que generó alivio en el conductor de Willax. “Él me pidió que haga pública esta decisión y yo lo hago”, dijo el comunicador, sin entrar en mayores detalles.

Abogado de Magaly Medina dejará de defenderla, anuncia Rodrigo González.

“Me siento más libre, si he tenido que opinar o evidenciar algo, como lo vamos a seguir haciendo, pero no me gusta que me una ningún vínculo y mucho menos en la defensa y mucho menos en todo lo que estoy viendo (...) “Mi abogado, porque es mi abogado desde hace más de 12 años, desde Latina, el doctor Iván Paredes, quien tan exitosamente ha llevado todos mis casos y la defensa de todas las querellas y demandas y todo lo que me han hecho a lo largo de todos estos años, ha tomado una decisión personal y, sobre todo, profesional que yo valoro, que yo celebro”,”, expresó.