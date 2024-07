Paula Arias defiende a Yahaira Plasencia de las críticas por poca aparición en el video de Wisin y Sergio George

Paula Arias defiende a Yahaira Plasencia de las críticas tras poca aparición en el video de Wisin. América Espectácilos

Paula Arias no dudó en defender a la exintegrante de su orquesta después que fuera presa de críticas pro su poca aparición en el video de Wisin y Sergio George. La líder de Son Tentación destacó a Yahaira Plasencia por haber logrado ser parte de una canción de un cantante de talla internacional, por más pequeño que haya sido su papel.

“No sé por qué están buscando algo negativo, algo de qué criticar y no solo te estoy hablando en la música por Yahaira, sino con otros artistas. Es parte de, me sorprende mucho que hoy por hoy todavía exista en Perú eso entre cantantes, en vez de apoyarnos para que la industria siga creciendo. Y si no te gusta, ni comentes ni hables.”, indicó Paula Arias a América Espectáculos.

La cantante de ‘Soltera.com’ señaló que Yahaira Plasencia ha aprovechado una oportunidad que muchos artistas hubieran querido. “Por ejemplo, si a mí me llega la oportunidad como está pasando Yahaira, cómo no voy a aceptar. Ya es algo sorprendente que la gente buque criticar, busque lo negativo, cuando hoy por hoy estamos siendo escuchadas poco a poco”, resaltó.

Paula Arias defiende a Yahaira Plasencia de las críticas por poca aparición en el video de Wisin.

Consejo a Yahaira Plasencia

Paula Arias recomendó a la expareja de Jefferson Farfán que no haga caso a las críticas y “siga con fuerza, que siga dejando su nombre (en alto) y representando al Perú, en el género que ella desee. Si ahora quiere meterse a lo urbano, ella puede, porque ella es muy versátil, talentosa y completa. Es un show y eso a veces la gente no lo entiende”.

Respecto a la poca participación que tuvo en el video de Wisin y Sergio George, la cantante de Son Tentación señaló que el camino para avanzar es así, de a pocos.

“Pero es así, es su primera presentación con un grande internacional. Más adelante ella tiene las puertas abiertas para otra invitación y poco a poco siga escalando. Es peor que te quedes estancado en un solo lugar y no sobresalgas”, sentenció la artista.

Yahaira Plasencia colaboró en canción de Wisin y Sergio George y fue criticada por poca aparición.

Yahaira Plasencia defiende su papel en video de Wisin

La vida es una fiesta es el nombre canción de Wisin y Sergio George, donde Yahaira Plasencia tiene una pequeña pero significativa aparición. Este video se estrenó el miércoles 24 de julio y ha sido muy bien recibido por el público, causando emoción a la peruana por tratarse de un paso más en su carrera.

En una entrevista con América Hoy, la salsera explicó que Sergio George la invitó a ser parte de su video con Wisin, llenándola de alegría, pese a que solo tenga breves apariciones.

“La colaboración en sí es entre Sergio George, quien es propietario del disco, y Wisin. Yo estoy como parte de la canción. Por eso le digo a mis fans que estén tranquilos porque esta canción es una colaboración de Sergio y Wisin, pero la canción empieza con mi voz”, expresó la salsera en el programa de Ethel Pozo.

Bastante tajante, indicó que aprovechará las oportunidades que se le presenten, resaltando que no toma a mal que haya sido convocada para un pequeño papel en el videoclip. “Aquí en Estados Unidos las cosas se maneja en una forma distinta... Y si Sergio me dice; ‘’¿quieres cantar una parte de la canción de Maluma por ejemplo?”, obviamente le voy a decir que sí. Son oportunidades que tengo que aprovechar, sin importar lo que digan. A mí no me importa lo que piensen o digan los demás. Yo estoy enfocado en mi trabajo y que me vean”, afirmó.

Yahaira Plasencia colaboró en canción de Wisin y Sergio George.