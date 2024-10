Dina Boluarte pidió reprogramar su declaración ante el Ministerio Público por reunión con Patricia Benavides

La Fiscalía inició indagaciones contra la mandataria por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio en agravio del Estado. Foto: Presidencia de la República

¿Dina Boluarte no quiere hablar? El abogado de la presidenta de la República, Juan Carlos Portugal, informó que solicitó la reprogramación de la declaración de su defendida ante el Ministerio Público. La diligencia estaba programada para este jueves 10 de octubre, a las 9:30 a.m. , pero 2 minutos antes, a las 9:28 a.m. , el letrado informó que la jefa de Estado no acudiría a la citación.

“Desde que asumo la defensa de la señora Presidenta, ha asistido, sin guardar silencio, a todas las citaciones convocadas por el Ministerio Público. En esta ocasión, he solicitado la reprogramación de su declaración indagatoria para una nueva fecha, a la que acudiremos y declarará”, publicó en su cuenta de X.

Comunicado de Juan Carlos Portugal sobre citación de Dina Boluarte. Foto: captura X

Hay que destacar que, en sus últimas entrevistas a los medios, el letrado aseguró que su defendida sí se presentaría a declarar y que respondería todas las preguntas de los fiscales.

“Las tres veces, desde que yo asumo la defensa penal de la presidenta, las tres ocasiones. (...) Y la tercera es esta. De manera que es la tercera vez que la presidenta de la República, ante el primer llamado de la institución pública, va y declarar”, afirmó Portugal en RPP el martes 08 de octubre.

Reunión con Patricia Benavides.

Boluarte Zegarra fue citada para rendir su manifestación por el encuentro que tuvo con la destituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Según dijo Jaime Villanueva, en esa reunión Benavides le solicitó a la presidenta que no retire del cargo al general Raúl Alfaro, quien se desempeñaba como Comandante General de la PNP, a cambio de no presentar una denuncia constitucional por las muertes ocurridas durante las protestas.

Es por esto que el Ministerio Público inició diligencias preliminares en contra de Boluarte Zegarra, por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

Fotografía de archivo de la fiscal general de Perú, Patricia Benavides. EFE/ Paolo Aguilar

Sin embargo, el abogado de la mandataria, consideró que la Fiscalía debería cerrar la investigación, pues el testimonio que dio Jaime Villanueva fue invalidado por dos testigos presentados por él mismo, quienes negaron que este ofrecimiento haya sucedido. Además, emplazó a la entidad a denunciarlo por hacer una falsa declaración.

Portugal recordó que la cita entre Boluarte y Benavides sí ocurrió, pero a diferencia de lo que dijo Jaime Villanueva, no fue un encuentro clandestino, sino al contrario, se abordó como una reunión de carácter oficial. Y que la mejor prueba de que la presidenta actúo de manera ética y “proba” es que la entonces fiscal de la Nación sí llegó a presentar una denuncia constitucional ante el Congreso por las muertes en las protestas.

Según Juan Carlos Portugal, el testimonio de Jaime Villanueva se queda sin sustento. Foto: captura Canal N

Agenda libre

El abogado no brindó mayor información sobre los motivos por los que la mandataria pidió que se reprograme la diligencia. Según el portal de la Presidencia de la República, a la hora de la citación no había ninguna reunión agendada.

Es más, podría creerse que su inasistencia se debe al paro de 72 horas convocado por los transportistas, al que en las últimas horas se sumaron otros gremios. Sin embargo, recién pasado el mediodía, la cuenta de X de la Presidencia compartió fotos de Boluarte Zegarra junto a los ministros de Estado.

Agenda de actividades de Dina Boluarte durante el 10 de octubre. (Foto: Captura de Gob.pe)

Pese a que tanto la presidenta, como su abogado, en reiteradas oportunidades, aseguraron que colaborarían con la justicia, en la práctica parece todo lo contrario, pues además de la inasistencia, ya se han presentado diferentes recursos para frenar las investigaciones.

Estas solicitudes no solo se dieron en instancias judiciales, donde pidieron que se archiven las investigaciones, por a través del control de plazo, sino que también hay un recurso que el Tirbunal Constitucional contra el Poder Judicial y el Ministerio Público.

