Ale Fuller, su faceta como productora de ‘Entre Nosotros’ y por qué inspiró su película en el juego Among Us: “Fue un desafío”

Ale Fuller no solo fue parte de la producción de 'Entre nosotros', también actuó.

Conocida por sus exitosas actuaciones en televisión, cine y teatro, Alessandra Fuller decidió salir de su zona de confort desde hace dos años, tiempo en que viene preparando el proyecto que marcará su debut como productora ejecutiva, ‘Entre Nosotros’, inspirada en el juego Among Us.

En conversación con Infobae Perú, Alessandra Fuller, de 29 años, comparte su experiencia como actriz y productora de su primera película de terror, la cual finalmente verá la luz el 31 de octubre del 2024, en todas las salas nacionales.

¿Cómo decidiste incursionar cómo productora de está película?

Debo confesar que es un sueño que tengo hace mucho tiempo. Sin duda, muchas actrices de Hollywood, a quienes admiro profundamente, me inspiraron a seguir el camino de la producción. Hacer cine es la manera más especial que encuentro de agradecerle a este medio que tanto me ha dado.

¿Siempre quisiste producir cine?

Desde los 10 años estoy enamorada de la actuación, pero desde que grabé mi primera película, conecté sobremanera con el cine, y mi motivación principal para dar el paso a la producción es justamente poder aportar a que se genere una industria cinematográfica en nuestro país. Me motiva la idea de crear películas que cumplan con los distintos estándares de exportación, y de ese modo, aportar a nuestro desarrollo. El cine es uno de los fenómenos más fascinantes que existen y me moviliza muchísimo poder reunir un gran equipo a nivel artístico, técnico y humano para poder contar historias que no solo entretengan, sino que también despierten en el espectador un abanico de emociones.

Primera imágenes de 'Entre nosotros', producción de Ale Fuller.Cinecolor Films

¿Tuviste que ver con la elección de la trama de la historia?

¡Sí! Sin duda, ha sido un desafío maravilloso poder haber sido parte de todo el proceso creativo del proyecto. Esta película rinde un homenaje a la maravillosa Agatha Christie, inspirándonos también en aquellos juegos que plantean asesinatos en ambientes cerrados como ‘Clue’ y ‘Among us’.

¿Por qué basarse en el juego ‘Among us’?

Junto a Martín Casapía, mi socio productor y director del proyecto, queríamos desarrollar un asesinato a puerta cerrada. Dicen que nunca llegas a conocer a nadie por completo, ni siquiera a tus mejores amigos. Por ello, ‘Entre Nosotros’ narra la historia de cinco amigos que pasan un fin de semana en donde lo que empieza como un viaje de celebración, se convierte en una pesadilla cuando uno de ellos aparece muerto, así como en ‘Among us’.

En la película, los involucrados deberán intentar descubrir quién es el asesino. El juego requiere que los jugadores se comuniquen, discutan y engañen para lograr sus objetivos, y esos componentes se encontrarán en el film. La tensión de no saber quién es el asesino desencadenará una incertidumbre constante que mantendrá a todos expectantes de inicio a fin.

Ale Fuller trabaja en su proyecto cinematográfico desde el 2022.

¿Te sientes satisfecha con los resultados?

Sí, nunca he experimentado lo que siento ahora mismo. Estoy profundamente agradecida con el resultado logrado. La película está increíble. Ha superado absolutamente todas mis expectativas, y lo que se siente es de otro mundo. Y es que, el equipo entero se ha lucido de inicio a fin. Ya cuento los días para el estreno.

Ale Fuller estrenará su primera película como productora el 31 de octubre. Cinecolor Films