Rafael López Aliaga confirma amistad con Andrés Hurtado y vuelve a defenderlo: “Le dicen proxeneta, ¿pero quién tira la primera piedra?”

Alcalde Rafael López Aliaga defiende a Andrés Hurtado de acusaciones en su contra | Latina Noticias

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, confirmó este domingo su amistad con el presentador de televisión Andrés Hurtado, a quien volvió a defender mientras se encuentra en prisión preventiva por 18 meses al estar implicado en una trama de tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos.

En una entrevista difundida en Sin Medias Tintas, el burgomaestre resaltó las acciones altruistas de Hurtado, pese a que está relacionado con la devolución de un cargamento de oro incautado y con el antiguo capo del narcotráfico Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido como ‘Vaticano’.

“¿Andrés Hurtado es su amigo? Sí, se puede puedo decir que sí. (...) Juzgar a un ser humano cuando está en esta situación es muy bravo (...) Han cargado la mano contra alguien que ha venido desde muy abajo”, señaló. Según López Aliaga, por medio del productor de Hurtado, José Malpartida, conoció el caso reciente de un niño que enfrentaba la posible amputación de un brazo.

“Logré que (el menor) saliera de Barcelona a Pamplona y le trataran su brazo con tecnología de punta. Si no hubiera tenido esa conexión, ni cuenta me hubiera dado. Me dedico al voluntariado desde hace 40 años por mi vocación personalísima. En casos de sillas de ruedas, muletas, y piernas ortopédicas, muchas veces me han pedido ayuda”, dijo.

Andrés Hurtado 'Chibolín' cumplirá su prisión preventiva en marzo de 2026. (Foto: Andina)

También criticó el enfoque mediático centrado en Hurtado y cuestionó la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley de enviarlo a prisión, sin aplicar la misma medida para la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei, también implicados en la presunta trama corrupta y quienes continuarán la investigación bajo restricciones y el pago de cauciones económicas.

“Que se vayan a la cárcel todos; solo se agarran de la persona más mediática. Lo que he visto en las noticias es sobre los Siucho. No los conozco, pero digo que es raro: ¿por qué no están dentro de la investigación? (...) La persona que había dado el dinero no está en el atestado fiscal, ni lo mencionan”, señaló.

“No juzgo su vida. Le dicen proxeneta, pero ¿proxenetas en Perú? ¿Quién tira la primera piedra acá? No tengamos doble estándar; se le perdona la vida a otra gente”, agregó antes de pedir que se eviten juicios prematuros y mantener “una postura justa” mientras se aclaran los hechos.

El alcalde finalmente defendió la gestión de fondos de su partido, Renovación Popular, tras reportarse que pagaron más de medio millón de soles al productor Malpartida por servicios de media training para sus candidatos durante la campaña municipal, según informó Latina.

En la víspera, el segundo despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos amplió la investigación preliminar contra Hurtado y 11 personas jurídicas. Parte de esta pesquisa incluye un requerimiento a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para informar sobre el financiamiento público recibido por el partido de López Aliaga desde 2021.

Además, el despacho fiscal solicitó a varias notarias y empresas documentación relacionada con bienes muebles, escrituras y contratos vinculados al presentador. A lo largo de 2024, al menos siete altos funcionarios vinculados a la Municipalidad de Lima participaron en el programa de Hurtado.

Javier Cipriani Thorne, miembro de la junta general de accionistas de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima, asistió tres veces, al igual que Luis Rubio, presidente de Sistema Metropolitano de La Solidaridad (SISOL). Luis Molina, presidente del consejo directivo del Servicio de Parques de Lima (SERPAR), tuvo dos visitas, mientras que Azucena Colcas Vargas, Mario Casaretto, Fabrizio Orozco y Luis Bogdanovich realizaron una visita cada uno.