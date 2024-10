Mariel Ocampo y su ascendente carrera en México: Su lucha contra la depresión y su apoyo a Nicola Porcella

La actriz peruana Mariel Ocampo cuenta a Infobae Perú cómo ingresó al elenco de la novela mexicana 'El Precio de Amarte' de la cadena TelevisaUnIvision.

Mariel Ocampo, la recordada actriz de ‘Mil Oficios’, vive hace 17 años en México y hoy comparte roles con reconocidos actores en su primera novela azteca ‘El Precio de Amarte’ de la cadena TelevisaUnivision. La actriz de 45 años es reconocida en el Perú por sus papeles en telenovelas nacionales como ‘Tormenta de pasiones’, ‘Así es la vida’, ‘Rita y yo’, ‘Placeres y tentaciones’, entre otros.

Fue precisamente en el auge de su carrera que decidió dejarlo todo y tomar una decisión que le cambió la vida. Debido a que su esposo Álvaro Velarde, director de cine publicitario, tenía una propuesta laboral en México, se fueron a vivir a ese país en el 2007.

En los primeros años, seguía regresando al Perú para cumplir algunos compromisos laborales, pero luego se enfocó por completo en México y comenzó a estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa a los 29 años. A pesar de su esfuerzo, obtuvo papeles pequeños y no llegaba la gran internacionalización.

“Quería un cambio en mi vida. Profesionalmente, estaba al top, pero era una chica joven que quería formar mi familia. Esa parte emocional me hacía falta, vengo de una familia disfuncional, yo quería una familia”, reveló a Infobae Perú.

A medida que pasó el tiempo, decidió ya no postergar la maternidad y fue madre de una niña en el 2012. Se dedicó de lleno a la labor de madre; sin embargo, su vida no estaba completa porque no estaba cumpliendo sus sueños de seguir actuando.

Mariel Ocampo dejó Perú en el 2007 para construir una carrera en México. Facebook.

Su lucha contra la depresión

Mariel Ocampo confesó a Infobae Perú que luego de siete años de dedicarse de lleno al cuidado de su niña, sufrió de depresión. Sin saber lo que tenía, acudió a una psicóloga que le diagnosticó depresión y que le recomendó que retomará sus sueños de la actuación.

“En el 2019, estaba pasando por una crisis, estaba con depresión, y no lo sabía. No creía en la gente que tenía depresión. Pero tuve que ir a una doctora y me dijo; ‘está bien que seas mamá 24/7, pero toda tu vida has trabajado y esa parte que has alejado te está afectando, entonces hazlo’”, contó.

La sobrina de Teresa Ocampo comentó que había postergado por muchos años sus metas profesionales por la maternidad. “Lo que me pasaba es que había dejado algo que me había acompañado por mucho tiempo en mi vida, mis sueños”, dijo.

En el 2019 decidió nuevamente a tocar puertas y buscar posibilidades de trabajo, así llegó a la productora mexicana Carmen Armendáriz. Hasta ese momento ya había hecho pequeños papeles en ‘Hasta que el dinero nos separe’, ‘Te doy la vida’, “Ringo” y “La rosa de Guadalupe”.

“Como el ave fénix me tuve que levantar, hecha polvo, pero lo hice... he regresado, ahora ya con una familia se están dando estas oportunidades y las tomo. No se trata de suerte, tienes que ser talentosa y disciplinada porque acá la competencia es feroz”, afirmó.

Mariel Ocampo confiesa que en el 2019 sufrió de depresión por alejarse de la actuación.

Mariel Ocampo y su primera novela mexicana

Llegó la oportunidad de actuar en ‘El Precio de Amarte’, su primera novela en México, e interpretar a Gabriela Roa, mamá de Lía (Nina Rubin). Además, comparte roles con los protagonistas Marcus Ornellas y Scarlet Gruber y los antagónicos; Alejandra Barros y Jorge Poza.

Mariel confesó que ingresó al elenco de la novela debido a que ya había trabajado con la productora Carmen Armendáriz en diferentes proyectos. “Esto viene de un trabajo anterior, es un poco de lo que uno viene haciendo, picando piedra y pues cuando me dijeron que el personaje de Gabriela era mío, me puse muy feliz y no me lo esperaba”, reveló.

“Vengo hace cinco años trabajando con la producción de Carmen Armendáriz. En mi primer trabajo tuve la oportunidad de grabar escenas con Ana Bertha Espín y ahí la jefa de reparto me vio y le gusto mucho mi chamba”, detalló.

Además, reveló que muy pronto se estrenará la serie ‘Una sencilla familia complicada’ en Vix+ donde tuvo la oportunidad de actuar Adriana Barraza y Alberto Estrella. En dicha producción encarna a la psicoterapeuta Eugenia Lara. “Mi personaje es más potente, es de una psicoanalista que aparece en cuatro capítulos de 20 capítulos que tiene la serie”.

Mariel Ocampo actúa en novela de Univisión, 'El precio de amarte'. Facebook.

Mariel Ocampo defiende a Nicola Porcella

Mariel Ocampo felicita la carrera que viene construyendo el exchico reality Nicola Porcella luego de su participación en ‘La Casa de los Famosos’ en México.

“Me parece maravilloso que haya más Nicolas, más peruanos, no tengo la suerte de conocerlo... me parece fantástico que le esté yendo increíble y me encantaría que esto pase con más chicos y chicas que quieran ampliar su horizonte”, indicó.

Además, lo defiende de los detractores que comentan que no tiene formación actoral para salir en las novelas mexicanas. “En esto lo tienes o no lo tienes. Veo que este chico tiene mucho ángel y la gente lo quiere. No puedes engañar a la gente, te quieren o no te quieren. Es un chico joven, creo que se está preparando. Hay gente que tiene esa estrella y esa luz. Es importante tener una formación, pero hay cosas que se dan misteriosamente y si se dan, hay que recibirlas”, finalizó.

Mariel Ocampo defiende a Nicola Porcella ante los detractores que comentan que no tiene forma actoral para actuar en novelas mexicanas.