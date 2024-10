Mayra Couto revela sus deseos de regresar a interpretar a ‘Grace’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Al menos una escenita”

Mayra Couto, que es conocida en todo el país por interpretar a la querida ‘Grace Gonzales’ en la exitosa serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, ha vuelto a estar en el ojo de la prensa tras revelar que no cierra las puertas a un posible retorno a la televisión.

En una reciente entrevista con ‘América Espectáculos’, la actriz peruana compartió su deseo de volver al programa que la lanzó a la fama, despertando el interés de los fanáticos que han seguido de cerca su carrera desde que dejó la serie.

Durante la entrevista, Mayra Couto confesó que constantemente recibe preguntas tanto de los medios como de los fanáticos sobre si tiene planes de regresar a ‘AFHS’. Y aunque en el pasado había optado por distanciarse del mundo de la actuación, ahora parece más abierta a la posibilidad de volver.

“Sí, en verdad sí, desde mi corazón, si me gustaría. Aunque sea en una escenita para el público, tal vez”, reveló la actriz, mostrando que todavía siente un fuerte lazo con su personaje de ‘Grace’, que se ganó el cariño de los peruanos por su ternura y fortaleza.

La actriz también compartió una anécdota conmovedora sobre cómo su personaje sigue siendo relevante incluso para nuevas generaciones que no vieron la serie durante sus primeros años de emisión. Couto relató cómo una niña venezolana la reconoció recientemente gracias a las repeticiones del programa que se emiten por las tardes.

“Hay una niña venezolana que la vez pasada me vio y me dijo: ‘Yo te conozco, yo te veo en la tarde’, y yo le dije ‘espérate ¿tú cómo me conoces?’ Es que te veo en la tarde”, comentó la actriz entre risas. Este encuentro reafirmó que el impacto de ‘Al Fondo Hay Sitio’ sigue vigente, y que su personaje continúa siendo recordado por la audiencia.

Mayra Couto revela sus deseos de regresar a protagonizar a ‘Grace’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’. América TV.

Aunque Mayra Couto ha estado alejada de la actuación en los últimos años, su pasión por el arte no ha disminuido. Actualmente, la actriz se ha enfocado en su faceta de productora, un rol que ha estado desarrollando con gran éxito y satisfacción.

“Yo chambeo como productora, así que estoy muy feliz y enfocada en eso”, explicó Couto, dejando claro que disfruta plenamente de esta nueva etapa de su carrera.

Sin embargo, también reconoció que extraña la actuación y que no descarta la posibilidad de volver, ya sea en televisión, cine o teatro. “Claro, que me encantaría volver a actuar en ‘Al Fondo Hay Sitio’, en teatro o en cine”, reiteró, dejando la puerta abierta para futuras colaboraciones en el mundo de la interpretación.

Mayra Couto recordó su lucha contra el cáncer de tiroides. Captura/Youtube

Mayra Couto revela su temor a ser reemplazada en ‘Al Fondo Hay Sitio’

Mayra Couto contó en una entrevista al programa ‘Todo se Filtra’ de Panamericana TV, que se quebraría si ve que es reemplazada por otra actriz en el rol que la hizo famosa en ‘Al Fondo Hay Sitio’,

Durante la conversación, Couto confesó que le dolería profundamente ver a otra actriz encarnando a ‘Grace’, y recordó una pesadilla que tuvo al respecto. “No quiero que me pase lo que le pasó a Jaimito, eso es lo único que no quiero. Por eso también digo que estoy dispuesta a regresar”, comentó, haciendo referencia al cambio de actor que interpretaba al personaje de ‘Jaimito’ en la serie.

“No, eso sí, no quisiera. Y si pasa, no sé, supongo que lloraré. Esa sí es una pesadilla mía, que siga Grace sin Mayra”, añadió, evidenciando el fuerte lazo emocional que tiene con su personaje.

La actriz indicó que, si recibe el llamado de la producción, preferiría que su personaje cuente su historia por su cuenta, sin la necesidad de estar vinculada a ‘Nicolás’, el personaje interpretado por Andrés Wiese. “Si vuelvo, me gustaría que ’Grace’ cuente su historia sola, no necesariamente con Andrés Wiese”, aclaró.

Esta declaración está directamente relacionada con los incidentes del pasado entre ambos actores. En 2020, Mayra Couto denunció públicamente que fue víctima de acoso sexual y maltrato por parte de Wiese durante las grabaciones de la serie. Debido a este episodio, la actriz ha sido clara en que no volvería a trabajar junto a é

Mayra Couto habla de Al Fondo Hay Sitio y su posible regreso. Todo se Filtra