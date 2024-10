Exministro justifica compra de aviones de combate para defender el Megapuerto de Chancay ante posible tensión con Chile

Exministro de Defensa justifica compra de aviones de combate para las Fuerzas Armadas | Video: Exitosa

Jorge Moscoso, exministro de Defensa del Perú justificó la anunciada adquisición de aviones de combate por parte del Gobierno de Dina Boluarte. Según mencionó, resulta imposible pensar —en términos de defensa nacional—, que el Perú tiene “países amigos”, enfatizando que la próxima inauguración del Megapuerto de Chancay afectará los intereses económicos de naciones vecinas como Chile.

“Vivimos en un entorno regional donde nosotros, el Estado peruano, no tenemos amigos. No existen en las relaciones internacionales el concepto de ‘amistad’, por más que se pueda decir “somos países amigos, países aliados”, no existe, lo que tenemos son vecinos. Esos vecinos, así como nosotros, tienen intereses y lo que corresponde a un Estado es proteger y defender sus intereses”, sostuvo Moscoso en diálogo con Exitosa Noticias.

El exfuncionario del Estado explicó que la compra de aviones para las Fuerzas Armadas del Perú busca fortalecer la capacidad operativa militar bajo el concepto estratégico de “disuasión defensiva”. Señaló que este enfoque, adoptado tras un análisis de la capacidad del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, tiene como objetivo defender la soberanía del país, sin intención de generar un conflicto territorial. “Somos disuasivos, defensivos”, afirmó.

El Rafale es un caza polivalente de cuarta a quinta generación, bimotor, y con una configuración de ala en delta y canards, diseñado y construido en Francia por la compañía Dassault Aviation.

Cabe destacar que hace unos días, el actual ministro de Defensa, Walter Astudillo, detalló que el Gobierno no solamente ha garantizado la compra de 24 aviones caza, sino que también “ha aprobado importantes compras” como un avión ambulancia. Además, “hay un proyecto que involucra a los gobiernos subnacionales” para la adquisición de una flota de 24 a 26 helicópteros “que se emplearán para salvamento, búsqueda e incluso el traslado de pacientes graves”.

No se descartan tensiones con Chile por el Megapuerto de Chancay

Exministro de Defensa justifica compra de aviones de combate para las Fuerzas Armadas por Megapuerto Chancay | Video: Exitosa Noticias

Moscoso resaltó la importancia de que los críticos hayan señalado que se debe priorizar las adquisiciones de aeronaves para operaciones de rescate y asistencia humanitaria. No obstante, ello no implica que se deje de lado el otro tema que involucra la defensa nacional, sobre todo porque “hay que mirar el entorno. Nosotros no sabemos que, por ejemplo, se active el proyecto de Chancay. ¿Cómo se van afectar los intereses de otros países? Entonces, hay que estar preparados para defender lo nuestro”, sostuvo.

El exministro también subrayó el impacto económico que tendrá Chile sobre el gran proyecto portuario marítimo del Perú. Recordó que el país vecino ha manifestado ya su preocupación por Chancay y es posible que ello amerite un cambio de actitud, por lo que no se descarta que ello acabe en tensiones.

“El norte de Chile, como todos sabemos, está sufriendo de un estrés hídrico tremendo, ese es un problema. Por otro lado, los puertos del norte chileno ya están utilizando más el puerto del Callao que Valparaíso por temas de costos (...) ¿Qué va pasar cuando entre en funcionamiento Chancay? (Esa situación) obviamente va a cambiar, y no creo que sea favorable porque la preocupación que hemos visto en el sur es evidente, se van afectar intereses del país del sur”, mencionó.

Exministro de Defensa del Perú sostuvo que la adquisición de aeronaves de combate son parte de la actitud disuasiva del país en caso de tensiones con países vecinos, sobre todo por la próxima inauguración del Megapuerto de Chancay, proyecto de gran envergadura que liderará la región Sudamericana | Foto composición: Infobae Perú / Gob Perú

“¿Cuál va a ser la actitud del país del sur? Va a ocurrir una afectación en su economía y ello amerita algún tipo de actitud por parte de ellos, tanto en política interna —para mejorar la economía, la actividad— como también en política exterior. Es decir, si hablo de política exterior, evidentemente tenemos que estar preparados para sentarnos dentro de los canales diplomáticos para nosotros decir ‘vamos tranquilos’”, añadió.