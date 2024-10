Magaly Medina sobre la crisis entre Edison Flores y Ana Siucho: “¿Tendrá que ver con los delitos confesados?”. (Captura: Magaly TV La Firme)

La presentadora Magaly Medina no dudó en opinar sobre la posible crisis en el matrimonio del futbolista Edison Flores y Ana Siucho durante su programa Magaly TV La Firme este 3 de octubre. Según Medina, el deportista peruano habría tomado una drástica decisión en medio de rumores de problemas con su esposa, lo que ha generado especulaciones sobre el estado de su relación.

La noticia se desató luego de que Flores eliminara todas las fotos de su cuenta de Instagram en las que aparecía con la madre de sus hijas, un gesto que, en la era de las redes sociales, suele interpretarse como una señal de conflicto en la pareja.

Medina comenzó refiriéndose a cómo la relación entre el popular ‘Orejitas‘ y Ana había sido idealizada por muchos en el Perú. Desde su boda en 2019, la pareja había sido vista como el ejemplo de un matrimonio feliz y duradero.

“Era la historia de amor que jamás terminaría mal, la historia de amor que conquistó a todos los peruanos”, comentó Magaly, quien también señaló que a pesar de las múltiples controversias de infidelidades que han rodeado a otras figuras públicas, la imagen de Flores permanecía intachable.

Sin embargo, las cosas parecen haber cambiado. Según figura de ATV, el futbolista ha borrado de su perfil de Instagram todas las fotos en las que aparecía con Siucho, dejando solo imágenes relacionadas con su carrera futbolística y sus hijos. “No hay ni rastro de Ana Siucho”, declaró Magaly, subrayando que este tipo de acciones en redes sociales suelen ser indicativas de un problema serio.

Magaly también contrastó la actitud de Edison Flores con la de Ana, quien, según ella, no ha eliminado ninguna foto de su Instagram, manteniendo intacto su perfil familiar. “Ana Siucho sigue conservando todo igual, no ha movido un dedo, no ha sacado una sola foto de Instagram”, señaló la conductora, lo que para ella podría indicar que Flores es quien está tomando la distancia en la relación.

¿Problemas legales detrás de la separación?

Aunque los detalles sobre la supuesta crisis matrimonial aún no son claros, Medina insinuó que los recientes problemas legales relacionados con Ana Siucho y su familia podrían estar afectando la relación. Recordó la participación de Ana en el programa de Beto Ortiz, donde reveló varios delitos vinculados a sus hermanos y mencionó las investigaciones en curso sobre actividades ilegales relacionadas con la extracción de oro y Andrés Hurtado.

Medina también hizo mención de la conexión que Edison Flores podría tener con estos problemas legales, señalando que hay propiedades en conjunto con Siucho y que se han vinculado camionetas a su nombre. “Ana Siucho y sus cuñados están siendo investigados por varios delitos relacionados con el oro ilegal”, añadió la presentadora, sugiriendo que estos conflictos podrían haber generado tensiones en el matrimonio.

¿Qué sucederá con la pareja?

El futuro de Edison Flores y Ana Siucho sigue siendo incierto, pero Medina especuló que los problemas legales y las posibles implicaciones de estos asuntos en la vida de Flores podrían estar influyendo en la distancia que parece estar tomando el futbolista de su esposa.

“Seguramente lo vamos a saber rápidamente”, comentó Magaly, insinuando que esta crisis podría tener más que ver con los escándalos recientes en torno a la familia de Siucho que con la aparición de una nueva persona en la vida de Flores.

