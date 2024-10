Indecopi multó al BCP porque “no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias”: usuaria denunció transferencias no autorizadas

Actualmente, Indecopi está investigando a BCP por la caída de sus sistemas a fines de julio. Foto: composición Infobae/Ecommerce

El Banco de Crédito del Perú (BCP) ha recibido una sanción por parte de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Áncash, sede Chimbote, por no haber implementado las medidas de seguridad necesarias para proteger a una clienta de operaciones fraudulentas. Según lo indicado en la resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, el banco fue penalizado y se le exigió la devolución de los fondos involucrados en dichas transacciones no autorizadas.

El problema surgió cuando una usuaria del BCP detectó dos transferencias no reconocidas en su cuenta de ahorros, con montos de S/2.000 y S/1.914, respectivamente. Además, el banco aplicó erróneamente un cargo adicional por S/4.584. Ante esta situación, la clienta presentó una denuncia ante el Indecopi por la falta de una respuesta adecuada por parte de la institución bancaria.

Infobae Perú intentó comunicarse con el Banco de Crédito del Perú para conocer sus descargos sobre el caso; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

BCP fue multado con casi S/20.000 por Indecopi

La Comisión concluyó que el BCP había incumplido el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual obliga a los proveedores a asegurar la calidad de los servicios y productos que ofrecen, incluyendo los servicios financieros. En su decisión, la entidad reguladora resaltó que el banco no supervisó de manera adecuada las actividades habituales de la cliente, lo que facilitó la ejecución de transferencias no autorizadas. También se verificó que el Banco de Crédito del Perú no implementó las medidas de seguridad apropiadas para prevenir este tipo de fraudes, lo que perjudicó directamente a la usuaria.

“Iniciar un procedimiento administrativamente sancionador contra Banco de Crédito del Perú S.A., por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, debido a que, no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar que se realicen el 14 y 15 de diciembre de 2023, tres (3) operaciones por los importes de S/4.584,00; S/2.000,00; y, S/1.914,00 con cargo a su Cuenta de Ahorros N° 310-19560592605317 de titularidad de la denunciante, los cuales no reconoce, y no pertenece a su comportamiento habitual”, se lee en la resolución de Indecopi.

De esta manera, el BCP deberá pagar una multa de S/19.467 o 3,78 UIT. “Se determina que el tipo de afectación es ‘moderada’, según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo 032-2021-PCM”, menciona la resolución.

Indecopi viene investigando a BCP

La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 de Indecopi ha iniciado una investigación preliminar al Banco de Crédito del Perú (BCP) debido a la interrupción de sus sistemas el pasado 30 de julio, lo que afectó el acceso a sus canales de pago. Esta medida busca identificar posibles infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Si se encuentran indicios de infracciones, podría comenzar un procedimiento administrativo sancionador que, de confirmarse, llevaría a la aplicación de sanciones y medidas correctivas en favor de los afectados. En este contexto, Indecopi ha instado a las empresas a tomar las medidas necesarias para minimizar errores operativos en sus sistemas y, en su caso, informar a los usuarios de manera clara y rápida, asegurando la pronta solución de estos problemas.

La caída de los sistemas del BCP provocó un gran malestar en los peruanos, sobre todo en los usuarios de Yape. Foto: Yape

Como se recuerda, la caída del sistema de BCP el 30 de julio tuvo varias consecuencias. Durante ese día, miles de usuarios se quejaban de la caída de Yape y la banca presencial, provocando que varios pagos no pudieran ser realizados. A modo de disculpas, el Banco de Crédito del Perú lanzó, a través de su billetera digital, varias promociones a S/5 en las marcas de restaurantes más conocidas en Perú.