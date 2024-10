Ministro Juan José Santiváñez se presentará hoy en el Congreso para responder interpelación en su contra

Juan José Santiváñez - Andina

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, acudirá hoy miércoles al Congreso de la República para responder un pliego interpelatorio de 29 preguntas sobre cuestionamientos a su desempeño y su supuesta falta de liderazgo en la lucha contra la inseguridad ciudadana. El inicio de la sesión de interpelación está programado para las 3:00 p.m. También se le cuestionará si Dina Boluarte le pidió cerrar la Diviac.

La encargada de sustentar la moción fue la congresista Susel Paredes Piqué, la cual se aprobó el pasado 19 de septiembre, con 41 votos a favor, 22 en contra y 25 abstenciones.

La parlamentaria del Bloque Democrático Popular señaló, entonces, que tenemos un ministro del Interior “histriónico que más bien se dedica todo el tiempo a hablar, defenderse, porque hay plata que está gastando el Estado peruano en que se defienda de sus propios procesos penales”.

“Es un ministro que no ha mostrado tener un liderazgo. Tiene acciones concretas esparcidas, pero no ha podido (...). Es un ministro preocupado por él y otras actividades que no son las de un ministro”, agregó luego de pedir que se presente a responder por sus acciones.

En cambio, el congresista Raúl Huamán Coronado, de Fuerza Popular, consideró que el ministro sí está realizando acciones y que se le debe dejar trabajar.

Juan José Santivañez presentó las medidas que acatará el Gobierno para combatir la extorsión - crédito composición Infobae Perú / Andina

Preguntas que deberá responder

El titular del Ministerio del Interior deberá responder un pliego interpelatorio de 29 preguntas compuesto por tres temas: seguridad ciudadana y medidas efectivas contra la criminalidad; audios difundidos en los medios de comunicación y credenciales para ser ministro. Estas son algunas de las preguntas que deberá responder:

¿Qué medidas concretas ha implementado desde el inicio de su gestión para reducir los índices de criminalidad, especialmente, extorsión, sicariato y homicidios agravados?

¿Cómo se está coordinando con otras instituciones del Estado para asegurar una respuesta integral y efectiva frente a la inseguridad?

¿Qué campañas de sensibilización y educación se están llevando a cabo para informar y proteger a la población contra la delincuencia? ¿Qué Plan de Trabajo y qué acciones ha implementado en el Programa Barrio Seguro?

¿Cuáles son las medidas internas que está realizando la PNP en el marco del Mecanismo Intersectorial de Derechos Humanos, para afianzar labores de prevención y protección de los defensores de derechos humanos dada las cifras de víctimas de líderes indígenas y líderes sindicales asesinados por las mafias ilegales?

¿Cuáles han sido los resultados tangibles hasta la fecha en términos de reducción de la criminalidad y mejora de la seguridad pública, especialmente en extorsión, homicidio y crimen organizado?

¿Con cuántos patrulleros y motorizados cuenta la Policía Nacional del Perú para el patrullaje?, ¿cuántos de estos vehículos se encuentran inoperativos?, y ¿qué plan tiene para dar de baja los vehículos inoperativos?

El Ministerio del Interior indicó que aumentará la vigilancia de la Policía en Ancón, además de buses de la PNP para el transporte de pasajeros varados que no pueden llegar a sus destinos. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Durante su gestión, ¿cuáles son los resultados de las investigaciones policiales sobre los casos de secuestros y desapariciones? Y, ¿qué porcentaje de casos de secuestros y desapariciones se resuelven?

¿Reconoce usted ser el interlocutor en la grabación difundida por los medios de comunicación?

¿Cuál es la naturaleza de su relación con el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, alias ‘Culebra’?

¿Ha mantenido otras reuniones o comunicaciones con el capitán Izquierdo en relación a decisiones o gestiones ministeriales?, ¿cuántas?, ¿dónde?, ¿tiene registro de esas conversaciones?

¿Recibió usted alguna solicitud directa o indirecta de la presidenta Dina Boluarte para cerrar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac)?

¿Ha tomado alguna acción respecto al funcionamiento o continuidad de la Diviac desde su nombramiento como Ministro? Si es así, ¿cuáles han sido estas acciones y cuáles son los fundamentos que las justifican?

¿Cuál es su postura respecto a la preservación y fortalecimiento de la Diviac como una unidad clave en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción en el país?

Qué personas vinculadas a delitos de alta complejidad, crimen organizado, corrupción policial, narcotráfico u otros delitos de alta complejidad han sido o son clientes suyos o de su estudio de abogado? Nombre a cada una, los cargos por los que son o fueron procesados y, de ser el caso, las sentencias que habrían recibido.

¿Ha puesto en marcha alguna auditoria o revisión interna para asegurar que las decisiones tomadas en relación con la Diviac y otras unidades especializadas se hayan hecho bajo criterios estrictamente técnicos y operativos.