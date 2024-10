Empresario admite que pagó US$100 mil a Andrés Hurtado por negociar cama UCI: entregó cheque a hija de ‘Chibolín’

Fuente: Willax

El empresario Tomás Pérez Quevedo reveló este martes que pagó US$100 mil al conductor de televisión Andrés Hurtado después de que este lo ayudara a conseguir una cama en la unidad de cuidados intensivos (UCI) en un establecimiento de salud público durante la pandemia de COVID-19 para uno de sus parientes.

En diálogo con Beto A Saber, el programa que destapó la trama de tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos en la que se encuentra implicado el presentador, Pérez Quevedo contó que el dinero fue girado a una de las hijas de Hurtado, aunque no mencionó la fecha del episodio.

“Él me dijo que iba a ver para ayudarme, a ver qué hacía, no necesariamente que pedía meterme a una cama UCI. No sé con quién habló él y a mi suegro le dan la opción de poder entrar a UCI. Esa fue la ayuda que me dio y yo (estaba) totalmente agradecido, pues”, dijo.

De acuerdo con el empresario, Hurtado lo contactó posteriormente para hablarle de un supuesto proyecto filantrópico. “A mí me gusta donar porque he tenido cáncer. Yo dono a Ponle Corazón (la colecta anual de la Fundación Peruana de Cáncer), esa es mi nota. Me dice que está haciendo un parque con una ONG, con caballos, para que niños con síndrome de Down tengan sus terapias. Yo he trabajado acá en EE. UU. con niños hiperactivos; también hacían esas terapias en caballos”, recordó.

Fuente: Willax

Siempre según ese testimonio, Pérez Quevedo ofreció su apoyo económico. “Entonces le digo, ‘ok, ¿cómo te puedo ayudar?’ Me dice ‘necesitamos medio millón’ y yo le dije ‘¿qué cosa quieres?’, ya yo te doy cien mil dólares para sacármelo de encima, y me dijo ‘ya, haz un cheque y dáselo a mi hija’. Fui a donde su hija y le di el cheque, punto. Nunca más”, agregó.

El empresario también hizo mención de un pedido posterior. “En otra ocasión todavía me dijo ‘regálame un reloj’ y le dije ‘vete a la mie**a, huev*n’. Era insistente, pero dejé de hablarle. Yo cumplí con mi parte. Después, cuando pedí información sobre el dinero y la ONG, no me dijo nada. Me metió floro. Como su hija vive en EE. UU., le hice un cheque de mi banco a su banco”, matizó.

La pandemia de COVID-19 desnudó las profundas deficiencias de los sistemas de salud en Perú, pues al inicio solo había disponibles 100 camas UCI en todo el país. Los casos graves fueron derivados a aproximadamente 3,000 unidades habilitadas, pero en varios momentos, los pacientes debieron pagar cuentas millonarias en clínicas privadas para acceder a estas camas con ventilación mecánica.

En julio de 2021, la Policía Nacional (PNP) desarticuló una banda que exigía hasta 82,000 soles por una cama en la UCI. En ese momento, el entonces ministro de Salud, Óscar Ugarte, expresó que es “abominable que alguien pueda negociar” con el servicio y remarcó que “la sanción tiene que ser drástica”.

Los integrantes de la banda, denominada ‘Ángeles Negros’, eran funcionarios del hospital Almenara, administrado por el Seguro Social (EsSalud) y, por lo tanto, de acceso gratuito. Los agentes detuvieron a nueve personas, investigadas por esta denuncia presentada por la familia de un paciente crítico.

La fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Hurtado, quien se encuentra detenido por su presunta vinculación con un caso de tráfico ilegal de oro. El presentador es acusado de haber intervenido a favor de una empresa familiar para recuperar 100 kilos de oro incautados, a cambio de una comisión de un millón de dólares. Según declaró el abogado Percy Sampen, del estudio que lo representa, el artista no ha considerado colaborar en la investigación abierta en su contra.