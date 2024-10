Susy Díaz cumplió 61 años: un repaso por su vida artística y sus polémicas más recordadas

Susy Díaz celebra sus 61 años de vida. Un recorrido por su destacada carrera en la televisión y polémicas más recordadas. Composición Infobae Perú/Fotos: Paula Díaz Elizalde

Susy Díaz, una de las figuras más emblemáticas de la farándula peruana, ha sabido conquistar tanto la pantalla como el corazón de su público a lo largo de los años. Reconocida por sus populares dietas, rubia cabellera y prominentes labios rojos, la exvedette celebró su cumpleaños número 61 el pasado 27 de septiembre, un momento que invita a reflexionar sobre su trayectoria y legado en la industria; desde sus inicios como recepcionista hasta convertirse en una popular artista.

Nacida en 1963, Susy Díaz pasó los primeros tres años de su vida en el barrio Carlos Arrieta, en Barranco, junto a sus cuatro hermanos. Su familia no era acomodada, pero su padre, un cirujano dentista, se aseguraba de que su infancia fuera valiosa. “Mi papito nos regalaba siempre en las navidades un costal de juguetes, nos lo ponía a nuestros pies. Eran juguetes de plástico, que vendían por el Centro, baratísimos, pero yo era feliz con eso”, comentó en una entrevista con Infobae Perú.

Susy Díaz nació en Barranco, aunque luego se mudó a Chorrillos. Tiene cuatro hermanos, el mayor de ellos falleció en el 2021 debido al coronavirus. Créditos Archivo/Panamericana TV

A los 15 años, sus padres decidieron divorciarse, lo que llevó a Susy Díaz a dejar la casa de su madre y regresar a Barranco, donde su padre la recibió con los brazos abiertos. Completó su educación secundaria en la Gran Unidad Escolar Mercedes Indacochea, destacándose tanto como buena estudiante como por ser la primera en ofrecerse para las actuaciones escolares.

Al cumplir la mayoría de edad, Susy se rebeló contra las expectativas familiares: se pintó el cabello de rubio y se inscribió en un curso de Secretariado Ejecutivo, una decisión que su madre no aprobaba. “Ella deseaba que yo fuera monja o profesora de Educación Inicial, pero yo le dije que no. No quería ser monja”, recordó. Así, comenzó su carrera en Panamericana Televisión en 1984 como recepcionista, luego de que una amiga le informara sobre un puesto disponible.

Susy Díaz en sus años mozos, como recepcionista de Panamericana TV.

Así llegó a la televisión

Mientras trabajaba en el canal como recepcionista, Susy Díaz decidió probar suerte en concursos de belleza, ganando Miss Tanga Internacional en 1985 y Miss Modelo Internacional en 1986. Su éxito le abrió las puertas en el mundo del espectáculo, donde debutó como extra en los programas ‘Risas y Salsa’ y ‘Yo te mato Fortunato’.

“Dejaba la recepción sola y me iba corriendo a grabar, luego regresaba a mi sitio”, contó. Fue así que su carrera despegó, y se convirtió en un rostro conocido en la farándula peruana, destacando en programas como ‘Requetetulio’ y ‘La Máquina de la Risa’.

Susy Díaz dejó la recepción para brillar en ‘Risas y Salsa’ y ‘Yo te mato Fortunato’.

Los amores de Susy Díaz

La vida amorosa de Susy Díaz fue otro capítulo intrigante. Su historia con Augusto Polo Campos, leyenda de la música criolla, comenzó cuando él la vio por primera vez en Panamericana TV. Aunque al principio ella no se mostró interesada, el músico persistió hasta ganarse su corazón. La relación no estuvo exenta de polémica, ya que había una notable diferencia de edad entre ellos.

Susy quedó embarazada, lo que cambió sus planes. “Él me conoció como Miss Tanga Internacional y yo quería concursar al Miss Perú, pero quedé embarazada y tuve que dejar mi carrera como artista. Me fui a vivir con él, me cuidó muchísimo”, relató. Sin embargo, la felicidad no duró. Dos años y medio después, se enteró de la infidelidad del cantante. La traición marcó una herida profunda, pero también se convirtió en un catalizador para que Susy Díaz se enfocara en su carrera y en su hija, Florcita Polo.

Susy Díaz y Augusto Polo Campos duraron dos años y medio como pareja. Una vez se separaron, compartieron la custodia de su hija Florcita. Créditos Paula Elizalde/Infobae Perú

A lo largo de los años, Susy Díaz ha tenido varios amores, como Walter Obregón, Andy V, ‘Mero’ Loco, Percy Arévalo y Martin Valdivia, pero ninguno resultó tan significativo como su relación con Polo Campos. “La primera vez uno sufre, pero luego el corazón se empieza a poner duro”. Hoy, la exvedette se centra en su hija y sus nietos, Adriano y Stefano, a quienes cuida y educa con amor y dedicación.

Sus polémicas más recordadas

A pesar de ser una figura querida, Susy Díaz ha estado en el centro de diversas controversias. Su incursión en la política fue especialmente discutida. En 1995, decidió lanzarse como candidata al Congreso por el partido Movimiento Independiente Agrario, donde recibió críticas por promocionar su campaña en diminutas prendas y mostrando el número 13 en una de sus nalgas. Sin embargo, logró ser elegida con más de 10,000 votos, destacándose como una de las parlamentarias más activas de su período, con 30 proyectos de ley aprobados.

“Desde que llegué al Congreso pude demostrar que no soy bruta. Había políticos que hipotecaron su casa, vendieron su carro y nunca ganaron las elecciones. Yo no invertí ni un solo sol, solamente usé mi nalga con el número 13″, afirmó orgullosa a Infobae Perú.

A inicios de 1995, Susy Díaz postuló al Congreso con con el partido Movimiento Independiente Agrario (MIA).

Otra polémica significativa ocurrió en agosto de 2021, cuando defendió a su expareja Walter Obregón durante una entrevista en ‘Magaly TV, La Firme’. Susy cuestionó la veracidad de las denuncias de agresión en su contra, lo que sorprendió a muchos, incluida la presentadora Magaly Medina. “¿Dónde están los moretones, el ojo morado, la cara desfigurada? No hay nada”, expresó la rubia artista, lo que generó reacciones negativas en la audiencia.

En enero de 2024, se vio envuelta en otra controversia por promover una empresa que ofrece servicios de elaboración de tesis, lo que fue criticado por su falta de ética. A pesar de las críticas, Susy Díaz defendió su postura, citando normativas de la Ley Universitaria peruana.

