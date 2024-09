María Pía inaugura tienda de artículos para el hogar junto a su familia: “Preparando a mis hijos para el futuro”

María Pía Copello inaugura tienda de artículos para el hogar junto a su familia: “Preparando a mis hijos para el futuro”. (Captura: Instagram)

La exconductora de ‘Esto es Guerra’ María Pía Copello se lanza como empresaria al inaugurar su primera tienda, ‘Pía Store’, especializada en una amplia gama de productos para el hogar. La inauguración se llevó a cabo en un ambiente festivo y acogedor, donde la exanimadora infantil recibió a una multitud de clientes, ansiosos por conocer su nueva propuesta comercial.

A través de Instagram, Copello celebró que su primer local se llenó de asistentes desde temprano. La influencer dio la bienvenida a cada visitante y ofreció un catering para que se sintieran como en casa. En sus redes sociales, María Pía compartió imágenes y videos mostrando la gran cantidad de personas que acudieron a su tienda.

Sin embargo, lo que hizo aún más especial este evento fue la participación de sus hijos, quienes, junto a su madre, formaron parte del equipo de trabajo. Los pequeños ayudaron en la atención al cliente y en las labores de caja, marcando un enfoque familiar en este nuevo proyecto. María Pía, en un emotivo mensaje en su red social, explicó la importancia de enseñar a sus hijos el valor del trabajo y la unión familiar.

“Estos son los verdaderos tesoros que los acompañarán toda la vida”, afirmó, destacando la importancia de la gratitud hacia las oportunidades que brinda la vida. En otro de los videos se puede ver a su esposo Samuel Dyer y a su mamá, quienes se unieron al equipo para ayudar y estar atentos a cualquier detalle.

¿Qué Ofrece ‘Pía Store’?

La tienda de María Pía Copello no solo es un espacio de ventas; es un reflejo de su arduo trabajo y dedicación. La exconductora de ‘Esto Es Guerra’ adquirió un container repleto de productos que incluyen artículos decorativos, accesorios y elementos esenciales para el hogar, todo pensado para satisfacer las necesidades de sus clientes.

En su video de presentación, la influencer destacó que cada producto ha sido cuidadosamente seleccionado, prometiendo una experiencia de compra única de sus productos.

María Pía Copello confiesa que le terminaron antes de casarse

La conductora María Pía Copello confesó en el podcast de Magaly Medina que su actual esposo terminó con ella antes de que se casaran. “Y si supieras cómo terminó conmigo, no sé si contarlo”, dijo la actual conductora de ‘Mande, quien mande’ a la comunicadora, quien se mostró cada vez más interesada.

“Había sido un martes o miércoles de esa comida (la conversación). Para el fin de semana habíamos alquilado una casa en la playa y estábamos con mis amigos de la universidad. Bueno, de pronto viene una amiga que es íntima y me dice: ‘oye, Samuel dice que ya no te quiere, quiere terminar contigo’. Veintitantos años, ¿te imaginas? Yo me sentí en una fiesta de 15 años, de 10 años. Que terminen contigo así”, dijo.

Ante dicha situación, María Pía decidió buscarlo para enfrentarlo. “Yo me quedé fría. Dije: ‘a mí no me la van a hacer eso, o sea, después de tres años, ¿voy a aguantar esto?’. Lo esperé afuera del baño para que se largue, porque te juro que me dio una cólera. Le dije: ‘te vas’, y lo boté. Le dije: ‘Tú no me vas a venir a ridiculizar. Si tú me tienes que decir algo, me lo dices a mí, pero como no estás seguro, te vas’”, recordó.

María Pía Copello abre su corazón sobre su matrimonio y la fuerte razón de su separación. | Composición/Infobae