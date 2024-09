Exalcaldes, altos funcionarios y militares: los clientes de la agencia de viajes de Andrés Hurtado

Desde exalcaldes hasta un miembro del Ejército en actividad, todos fueron clientes de la agencia de viajes del ahora detenido e investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, Andrés Hurtado. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Cuarto Poder)

Los negocios del ex presentador de televisión, Andrés Hurtado -conocido como ‘Chibolín’- también están siendo observados por sus presuntas vinculaciones con personajes de la política y altos funcionarios del gobierno que se vieron beneficiados con sus servicios. No solo eso, sino que en particular la agencia de viajes ‘Andres Travel S.A.C.’, una de sus presuntas empresas ‘fachada‘ habría dado servicios y cobrando dinero público.

Las facturas emitidas por la agencia de viajes de Hurtado dan cuenta de las relaciones que el ex conductor del programa “Porque es sábado con Andrés” y algunos políticos, como es el ex alcalde de Miraflores y actual presidente del Consejo Directivo del Servicio de Parques de Lima, Luis Molina.

Según un informe de Cuarto Poder, en el año 2022, cuando Molina aún era alcalde, la empresa Andres Travel S.A.C. emitió tres facturas, cada una correspondiente a tres viajes -todos de ida y vuelta- a destinos como Miami, Madrid y Panamá. Estas facturas fueron emitidas a nombre del funcionario público entre los meses de agosto y septiembre

Sin embargo, lo que llama la atención de estos servicios no son los destinos, sino los precios que fueron pagados a la empresa de Hurtado por el servicio: en el caso del primer viaje a Miami, Molina registró un pago por 42.72 dólares por un ticket. El vuelo a Madrid -que incluia alojamiento- registró un pago de 404.77 dólares; mientras que el pasaje a Panamá tuvo un costo de 41.10 dólares.

La Municipalidad de Camen de la Legua pagó los servicios de la empresa Andres Travel S.A.C para pagar tres pasajes aéreos en beneficio de sus regidoras. (Foto: Cuarto Poder)

Otro de los clientes de Andres Travel también fue el ex alcalde de Surco, Jean Pierre Combe Portocarrero que, al igual que en el caso de Molina, también fue uno de los invitados por Hurtado a su programa de televisión. En su caso, por ejemplo, se registró una factura por 102.71 dólares por el pago de un ticket por un vuelo Lima-Panamá-Lima.

Contacto con el Callao

Los nexos de Andrés Hurtado también llegaron al Callao. El 13 mayo del año 2023, Hurtado invitó públicamente a su programa al que en ese entonces ocupaba el cargo de alcalde en la municipalidad de Carmen de la Legua, Edwards Javier Infante López, para que pueda asistirlo en un caso de ayuda social. Coincidentemente, su animador, Raúl Francia, ostentaba un cargo en la oficina de imagen de la misma municipalidad.

Según Cuarto Poder, el municipio chalaco pagó un monto de 4,446 soles por tres pasajes aéreos dirigidos para tres regidoras de la comuna: Fiorella Vargas, Bertha Izaga y Teresa Gutierrez. Sin embargo, para esa fecha la agencia de Hurtado no contaba con una ficha de proveedor en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, un requisito necesario para contratar con cualquier entidad estatal en el Perú.

Al respecto, Gutierrez, quien además es teniente alcaldesa, afirmó al programa periodístico que fue invitada a un evento y que desconoce cualquier otro tipo de acuerdo con Hurtado. “Tendría que pedir un informe al área de logística porque son ellos los que compran los pasajes (...). Desconozco (si el alcalde Infante conoce a Andrés Hurtado), no podría hablar por él”.

El ex presentador de televisión y ahora investigado por presuntos delitos como tráfico de influencias y lavado de activos tuvo en su lista de viajeros a personajes conocidos como Luis Molina, ex burgomaestre de Miraflores. | Composición/Infobae

Altos funcionarios y ‘Chibolín’

Dos perfiles destacan entre los clientes de Andrés Hurtado y su agencia de viajes: el primero es Gloria María Delgado Vera, quien pagó 2,600 dólares por un pasaje aéreo Lima-Punta Cana-Lima, además de alojamiento en el hotel Hard Rock. Según su perfil profesional.

Se trata de una funcionaria que durante el gobierno de Dina Boluarte y otros presidentes, trabajó en varias instituciones públicas, entre las que se encuentra Provias Nacional, Emape, Midagri, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Agrorural, y actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Por otro lado, entre los clientes de la empresa de Andrés Hurtado también se encuentra Jose Antonio Vigil Talavera, actual director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, que pagó 24.87 dólares.