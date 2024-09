Liz Mariana, Zulimar en ‘Al Fondo Hay Sitio’, anuncia su embarazo: “Siempre lo soñé”

Actriz de 'Al Fondo Hay Sitio' cuenta cómo fue la noticia de su embarazo. | Instagram

Liz Mariana Godoy, conocida por su entrañable papel de Zulimar en la exitosa serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, ha compartido una noticia emocionante: está esperando su primer hijo para el 2025. La actriz, quien se mudó a España en 2023 junto a su esposo, Renatto Pais, expresó su alegría a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram escribió: “Siempre soñé con poder compartir esta noticia y hoy es una realidad. Gracias, Dios, por darnos la bendición de ser padres. Solo tú sabes cuánto lo deseábamos. Gracias, hij@, por elegirnos, te amamos”.

Desde su llegada al viejo continente, la intérprete ha vivido momentos significativos, como su matrimonio civil con el empresario peruano, celebrado un año atrás el año pasado. La pareja, que ha estado junta desde el 2022, ha mostrado una fuerte conexión y compromiso, disfrutando de cada etapa de su vida juntos.

Liz Mariana Godoy compartió imágenes de su ceremonia en redes sociales, destacando la felicidad que siente en esta nueva etapa de su vida.

Actriz de 'Al Fondo Hay Sitio' cuenta cómo fue la noticia de su embarazo. | Composición/Infobae/Difusión/Instagram

¿Por qué Liz Martiana dejó ‘Al Fondo Hay Sitio’?

La decisión de mudarse a España no fue impulsiva; Liz Mariana explicó que, junto a su esposo, han estado manifestando un sueño de crecimiento tanto personal como profesional. “Hace varios años, con mi actual esposo, hemos venido manifestando un sueño, cosas bonitas para nuestra vida juntos, y una de ellas es seguir creciendo. Hemos tomado la decisión de venir temporalmente a España”, reveló en una entrevista.

A pesar de su éxito en ‘Al Fondo Hay Sitio’, donde su personaje se ganó el cariño del público, ella optó por seguir su camino en el extranjero, buscando nuevas oportunidades y aventuras.

Su partida de América Televisión generó diversas reacciones, pero la joven se mostró convencida de que esta decisión fue lo mejor para su futuro y el de su familia.

Liz Mariana y su novio peruano felices por ser padres. | Instagram

Con la llegada de su primer hijo, Liz Mariana y Renatto Pais se preparan para comenzar una nueva etapa llena de amor y desafíos en 2025. Los seguidores de la actriz están ansiosos por conocer más sobre su viaje hacia la maternidad y las novedades que vendrán en su vida personal y profesional.

Liz Mariana antes de ‘Al Fondo Hay Sitio’

Liz Mariana Godoy, actriz venezolana conocida por su papel de Zulimar en la teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’, dejó su natal Venezuela hace ocho años en busca de una mejor calidad de vida en Perú debido a la crisis en su país.

En sus inicios, la joven enfrentó varios desafíos laborales, trabajando como mesera y operadora en un call center, pero nunca se rindió. En una entrevista con el diario Trome, compartió que, a pesar de las dificultades, se dedicó a estudiar actuación y logró unirse al elenco de la exitosa ficción de América Televisión.

Liz Mariana muestra ecografía de su embarazo. | Instagram

Uno de los retos más significativos que enfrentó fue recuperar su acento venezolano, que había perdido durante su tiempo en Perú. Al asistir al casting, le pidieron que incorporara frases y su acento natal, lo que le resultó complicado. Liz se apoyó en amigos para practicar, ya que no podía hacerlo con su hermana, quien ya llevaba años en Perú.

“Cuando fui al casting, me dijeron que le meta frases y el acento venezolano. Y no sabes cómo sufría (…) No podía apoyarme en mi hermana, porque lleva años acá. Llamaba a amistades y con ellos practicaba”, recordó.

Antes de dedicarse a la actuación, Liz había estudiado criminología en su país, pero la situación difícil en Venezuela la llevó a buscar nuevas oportunidades. “El número de muertos cada día por la violencia. (...) La noticia no era hablar de los fallecidos, de esa persona que habían matado, sino el número de muertos”, mencionó.

Liz Mariana Godoy es recién casada y vive hace siete años en el Perú, país al que emigró por la crisis de Venezuela | Instagram