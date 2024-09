Gino Pesaressi y su sorprendente sueldo en ‘Esto es Guerra’: “Ganaba como un jugador de Segunda Division”

Gino Pesaressi cuenta la verdad de su sueldo en Esto es Guerra.

Gino Pesaressi fue uno de los chicos reality más cotizados del inicio de este tipo de programas. Se convirtió en una estrella de la televisión cuando era muy joven, pues la exposición mediática y los altos sueldos de ese entonces lo llevaron a pisar las nubes.

Como se conoce, muchos de los personajes de ‘Esto es Guerra’ o de ‘Combate’ tuvieron excéntricos sueldos, que podían ser de hasta 5 cifras. Es así que, recientemente, Pesaressi fue entrevistado con Ricardo Rondón en su podcast ‘Rondón Tolón’ en el que se refirió a este tema.

En la charla, la expareja de Mariana Vértiz, reveló que ganaba sueldo como si fuera jugador de fútbol, por lo que se trataban de cifras altas. “Uno se sentía un jugador de fútbol porque realmente podías ganar como uno de Segunda División, te sentías como un pelotero”, comentó en un inicio. De esa manera, destacó que tuvo muy buenos ingresos, aunque no específicó un monto.

“Fue un momento de bonanza. Justo había nacido mi hija, así que de alguna manera me ayudó mucho a solventar y a darle una especie de estabilidad a ese momento”, resaltó en la charla.

Contó también que el hecho de tener ingresos altos lo llevó un poco a malgastar su dinero. Aunque sí compraba sus primeras cosas para amoblar su casa e independizarse, es consciente de que por momento se excedía de los presupuestos que podía tener.

“Nunca me ha faltado nada porque mis papás siempre han trabajado, pero nunca he tenido de chico una consola de nintendo, play. Siempre he tenido que ir a mis amigos y cuando apenas tuve la plata, quise vivir en un departamento bonito, quise mi televisor, mi mueble, compré un carro de segunda que era increíble y poco a poco ir armando tus cosas, ya también se te va la mano”, resaltó.

Magaly Medina critica regreso de Gino Pesaressi a Esto es Guerra.

Tuvo momentos complicados

Bien dice el dicho de que hay que guardar pan para mayo, y Gino Pesaressi lo deja claro. El conductor de televisión menciona que no hubo un momento en que, aunque no necesariamente se quedó sin un sol, tuvo épocas en las que prefería administrar mejor su dinero y tratar de sobrevivir con lo que tenía en casa.

“No sé si pelado o misio, pero sí en esa situación en la que tienes que pensar qué comer; o sea, en la que piensas ‘tengo unos huevitos, tengo atún, puedo hacer arroz, puedo pasar la noche y el día”, mencionó.

Por otro lado, mencionó que aunque pudo pasar momentos complicados, económicamente hablando, prefirió callar y sobrellevarlo como pueda. Relató que muchas veces la forma en la que ha recibido la crianza puede ser el detonante para callar estas situaciones y solo ir en búsqueda de soluciones.

Gino Pesaressi. América TV.

“Me ha podido faltar, pero nunca he dicho nada porque esas cosas como hombre, no sé si sea la forma en que nos han criado, de que los hombres tenemos tantas expectativas y presiones sociales de cumplir y ser un proveedor, que siempre me ha hecho sentir que le tengo que cumplir con mi familia, que ha sido mi prioridad”, finalizó al respecto.