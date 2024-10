Estos son los cuatro días del ‘feriado largo’ que tendrá Perú en octubre 2024

Conoce qué días conforman el feriado largo de octubre 2024 en Perú | Foto composición: Infobae Perú

Los feriados y días no laborables en el Perú son las fechas más esperadas por la ciudadanía. Si bien el mes de septiembre no trajo consigo ni un solo feriado ni día no laborable a nivel nacional, el mes de octubre si trae consigo algunas festividades que permitirán un merecido descanso.

Lo mejor de todo es que el décimo mes del año 2024 trae consigo varios días libres conectados, formando un feriado largo que está próximo a comenzar. De acuerdo a la disposición del Gobierno peruano, octubre tiene un feriado nacional establecido y además un día no laborable, y ambas fechas conectan con un fin de semana.

¿Qué días conforman el feriado largo de octubre?

Sábado 5 de octubre - Un día de descanso habitual que marca el inicio del fin de semana.

Domingo 6 de octubre - Otro día de descanso habitual, que permite a las familias disfrutar de actividades recreativas.

Lunes 7 de octubre - Considerado un día no laborable para el sector público, brindando a los trabajadores la oportunidad de extender su descanso y fomentar el turismo interno.

Martes 8 de octubre - Feriado nacional en conmemoración del Combate de Angamos, en honor al almirante Miguel Grau, un héroe nacional.

¿El 7 y 8 de octubre son feriados o días no laborables en Perú?

Según el Decreto Supremo 151-2022-PCM, publicado en diciembre del año pasado en el diario oficial El Peruano, se han anunciado los días no laborables para el sector público en Perú entre 2023 y 2024- Composición Infobae Perú

Según el Decreto Legislativo N° 713 publicado en el diario oficial El Peruano, el 7 de octubre es un día no laborable para el sector público en Perú. Esta disposición se enmarca en las celebraciones del Combate de Angamos, que se conmemora el 8 de octubre.

El objetivo de declarar el 7 de octubre como día no laborable es fomentar el turismo interno y permitir que los trabajadores del sector público disfruten de un fin de semana largo, extendiendo su descanso. Este día adicional se suma a la festividad del Combate de Angamos, que recuerda la batalla naval ocurrida durante la Guerra del Pacífico en 1879, donde el almirante Miguel Grau, conocido como ‘el Caballero de los Mares’, perdió la vida.

Feriados y días no laborables en Perú para lo que resta de 2024

Con la llegada de octubre, que marca el inicio de los últimos tres meses del año, es importante tener en cuenta las fechas de los próximos feriados y días no laborables en Perú. A continuación, se detallan los días que quedan en el calendario oficial para 2024:

8 de octubre (martes) : Feriado nacional en conmemoración del Combate de Angamos , que rinde homenaje al almirante Miguel Grau y a la valentía de la Armada peruana en la Guerra del Pacífico.

1 de noviembre (viernes) : Feriado nacional por el Día de Todos los Santos , una fecha en la que se recuerda a los seres queridos que han fallecido.

8 de diciembre (domingo) : Feriado nacional por la Inmaculada Concepción , una festividad religiosa en honor a la Virgen María.

25 de diciembre (miércoles): Feriado nacional por la Navidad, celebrando el nacimiento de Jesucristo.

Diferencias entre feriado y día no laborable

Un feriado es un día en el que se conmemora una festividad, un evento histórico o una celebración nacional. Durante este día, se suspende el trabajo de manera obligatoria, lo que implica que todos los empleados tienen derecho a descansar. En Perú, los feriados son días de descanso obligatorio para todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado. Si un empleado trabaja durante un feriado, tiene derecho a recibir una compensación adicional.

Por otro lado, un día no laborable es una jornada en la que el Gobierno declara que no se trabajará, aunque no necesariamente está asociado a una festividad específica.

Estos pueden ser establecidos por diversas razones, como promover el turismo interno o fomentar el descanso de los trabajadores. A diferencia de los feriados, la obligatoriedad de descansar en un día no laborable puede depender del sector en el que se trabaje.

Por su parte, es importante mencionar que día no laborable depende de la institución, donde trabajas, si es que recuperas o no este día.