Quién es Ángel de Brito, el argentino que se enfrentó a Milett Figueroa y la insultó en redes sociales

Ángel de Brito critica a Milett Figueroa por performance como jurado. América Hoy

Ángel de Brito es un reconocido periodista de espectáculos y conductor argentino que se ha ganado un lugar destacado en los medios por su estilo directo y sin filtros. Nacido el 1 de julio de 1976 en Buenos Aires, ha construido una sólida carrera en radio, televisión y medios digitales, aunque su trayectoria tampoco ha estado ajena de escándalos, como el reciente conflicto con la modelo peruana Milett Figueroa.

De Brito comenzó su carrera en 1999, trabajando en medios gráficos y radiales como Pasos Perdidos, El Espectador y Estación Sur. A lo largo de los años, ha participado en varios programas de radio y televisión, como Radio 10, Radio América, y el popular programa Los profesionales de siempre en Canal 9, junto a Viviana Canosa. Con el tiempo, su nombre se asoció con el periodismo de espectáculos, cubriendo eventos como los Premios Martín Fierro y trabajando en programas icónicos de la televisión argentina como ShowMatch y Bailando por un Sueño.

A partir de 2015, Ángel de Brito se convirtió en jurado titular de Bailando por un Sueño, donde consolidó su imagen como un crítico sin concesiones, ganándose la atención del público y el reconocimiento de la industria. Desde 2016, conduce LAM (Los Ángeles de la Mañana), un programa matutino de espectáculos que se emite en Argentina, y en el que ha abordado algunos de los temas más controvertidos del mundo del entretenimiento. Además, desde 2024, realiza un programa de streaming llamado “Ángel Responde” en la pantalla de Bondi Live.

En las redes sociales cuenta con una gran legión de seguidores, teniendo más de 3.4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Respecto a su vida personal, el argentino de 48 años está casado y no tiene hijos.

Ángel de Brito es un duro detractor de Milett Figueroa. Composición Infobae Perú

Milett Figueroa vs. Ángel de Brito

Recientemente, De Brito ha estado en el centro de una polémica que involucró a Milett Figueroa. Todo comenzó cuando la modelo peruana llegó a Argentina como la nueva integrante del programa argentino Bailando 2023, conducido por Marcelo Tinelli. El comunicador fue uno de los primeros que especuló sobre una relación con Tinelli, debido a los constantes coqueteos en el espacio en vivo, siendo confirmado el rumor tiempo después.

Ángel de Brito se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y ser frontal a la hora de referirse a Milett Figueroa, señalando sus aciertos y desaciertos a la hora de brindar declaraciones, pero también cuestionando sus logros en la pantalla chica a raíz de su relación con Marcelo Tinelli.

Recientemente, el periodista brindó una controvertida entrevista a América Hoy, donde no dudó en despotricar contra Milett Figueroa, descalificando su rol como jurado en ‘Cantando 2024´ e indicando que Marcelo Tinelli solo la usa para promocionar su programa.

“Me parece que Milett solo llega por ser la pareja de Marcelo y eso al reality le va a servir. ¿Marcelo está utilizando a Milett? Sí, completamente. La está usando obviamente para generar reality y comentarios. No sé cuánto va a sumar, tampoco la quiero menospreciar. Prácticamente, no la conocemos. ¿Cómo me pareció su participación como jurado? Pobre, aburrida y exagerada”, dijo Ángel en la entrevista para Perú.

Milett Figueroa y Ángel de Brito se dijeron de todo en redes sociales.

Se enfrentan en redes

Eso no quedó ahí, estas palabras generaron indignación en Doña Martha, madre de Milett Figueroa, quien se comunicó con Marcelo Tinelli para acusarlo y expresarle su molestia. Según contó la propia Martha Valcárcel, el conductor argentino se enojó con esta situación.

De inmediato, De Brito se pronunció en redes burlarse: “La suegra de Tinelli cuenta que lo llamó para quejarse de una nota que di en Perú jajajaa”.

“Está contenta que va a las mansiones de Tinelli y llama para pedir censura. ¡Que manga de fantasmas, agarren la pala PARASITAS!”, acotó en otra publicación.

Milett Figueroa rápidamente se pronunció para defender a su madre, señalando que siempre fue respetuosa con él. “Angelito, ¿cuál es tu problema conmigo? ¿Te molesta que me hayan dado una oportunidad de trabajo? ¿O qué es lo que pasa? Me intriga todo esto. Me parece que todo tiene un límite y siempre te traté con respeto”, escribió la modelo peruana.

De Brito, sin temor, respondió notoriamente furioso: “Milett, no sos tan importante como fantaseas. Ningún problema en particular. Solo señalo que sos una paracaidista, que llegó al jurado sin ningún mérito más que ser la acompañante de Tinelli. Una acomodada más. Espero resolver tu intriga. Si no, te amplío”.

Ángel de Brito devolvió la crítica a Milett Figueroa.