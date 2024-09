Ángel de Brito asegura que Marcelo Tinelli está usando a Milett Figueroa y la destruye como jurado: “Es aburrida”

Ángel de Brito critica a Milett Figueroa por performance como jurado. América Hoy

El reconocido conductor de espectáculos argentino Ángel de Brito no tuvo reparos en criticar duramente la performance de Milett Figueroa en su rol como jurado de Cantando 2024. Para el presentador de LAM, Marcelo Tinelli solo está buscando promocionar su programa con la modelo peruana.

En comunicación con América Hoy, Ángel de Brito fue bastante claro al indicar que el cargo le queda grande a Milett Figueroa, y que la persona elegida para asumir un puesto tan importante debía ser otra.

“Debiera estar otro jurado”, fueron las palabras del argentino, quien sin pelos en la lengua nombró qué cualidades debería tener la persona que asuma el cargo de juez calificador. “Debería ser una figura local, alguien que tenga más personalidad”, indicó el conductor.

Asimismo, señaló que el llevar a Milett Figueroa al programa solo sirve para promocionar el espacio, pues en efecto causa expectativa y polémica. “Me parece que Milett solo llega por ser la pareja de Marcelo y eso al reality le va a servir. ¿Marcelo está utilizando a Milett? Sí, completamente. La está usando obviamente para generar reality y comentarios. No sé cuánto va a sumar, tampoco la quiero menospreciar. Prácticamente, no la conocemos”, indicó el comunicador.

Ángel de Brito hace dura crítica a Milett Figueroa por su rol como jurado en Cantando 2024

“Debería ser participante, no jurado”

Respecto a su desempeño como jurado, Ángel de Brito fue mucho más severo. “A Milett le queda grande el jurado del Cantando. Está recién empezando, le falta mucho. ¿Cómo me pareció su participación? Pobre, aburrida y exagerada”, indicó.

Para el conductor de TV, la modelo peruano hubiera calzado mejor siendo participante, como lo fue en Bailando 2023. “Yo la vi 8 o 9 veces, no sé cuántas veces bailó, y su previa, más que nada por el romance con él. Nos traía comida, nos traía pisco. No es una figura importante en Argentina, recién está empezando, recién la estamos conociendo, por eso llamó la atención que esté en un jurado que siempre estuvo integrando por estrellas o por periodistas reconocidos. O por figuras del mundo del espectáculo”, indicó.

“En general, ese tipo de personajes (Milett Figueroa) van a la pista, son participantes, no jurado. Como que hizo el camino rápido”, remarcó. “O sea, no tiene nada, no tiene show, no canta, no es picante, no tiene historia en nuestro país, es raro”, concluyó.

Milett Figueroa hizo su debut como jurado del Cantando 2024 (América TV-Argentina)

Mamá de Milett Figueroa defiende a modelo

Después que Janet Barboza coincidiera con los comentarios de Ángel de Brito, y se lo hiciera saber a Doña Martha, madre de Milett Figueroa, se desató una guerra en el set de América Hoy.

“Eso lo dices tú y lo dicen las personas a las que no les cae simpática Milett. ¿Pero que no tiene simpatía y picardía? Toda Argentina está feliz con ella. Las críticas solo las hace un programa, que se llama LAM, porque no la quieren, no entiendo por qué y no me interesa”, dijo muy enojada.

Mamá de Milett Figueroa explota contra Janet Barboza | América Hoy - América TV

La madre de Milett continuó defendiendo de forma enardecida a su hija. Ante la postura de Janet Barboza, quien continuaba con las críticas, no dudó en compararla con Magaly Medina.

“Janet, me encantaría que no quieras igualarte a una persona no es muy querida aquí. Tú eres otra cosa, no bajes de tu nivel”, dijo Doña Martha. “No me compares, Marthita. Creo que tu amor de madre te está cegando”, respondió rápidamente Janet Barboza.

“Estás hablando de la misma forma, con la misma cizaña. Tienes las mismas expresiones de la señora que está más perdida que una pulga en pata de perro. Me parece vergonzosa y baja esas expresiones de una mujer con otra mujer”, acotó Doña Martha, quien acto seguido, pidió hablar con Ethel Pozo, ya no con Janet Barboza.

Mamá de Milett Figueroa enfrentó a Janet Barboza en plena transmisión en vivo de 'América Hoy'.