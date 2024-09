Magaly Medina defiende sus críticas sin confirmar hacia Milett Figueroa y responde ante censura de su entrevista en LAM

Panelistas de LAM se enfrentan a Magaly Medina por críticas a Milett Figueroa. LAM

La conductora de TV viene generando polémica después de sus declaraciones para LAM, programa argentino que el 25 de septiembre estuvo dirigido por Yanina Latorre. Magaly Medina, fuel a su estilo, se refirió a Milett Figueroa, sorprendiendo por sus rumores sin confirmar sobre la vida privada de la peruana.

En conversación con Infobae Perú, Magaly Medina defendió sus palabras y entendió que la prensa argentina se muestre sorprendido con ello. Sin embargo, señaló que en Perú ya se ha tocado el tema.

“Esa es parte de la historia de Milett acá. Fue escandaloso lo que pasó con ella hace tiempo, y fue cuando estaba como concursante en un reality. Yo recuerdo que mi revista lo sacó. Y de verdad, esa es una opinión muy personal mía. No comulgo con aquellas mujeres que sabiendo que un hombre está comprometido, se luzcan en un carro de él”, indicó Magaly Medina.

La conductora dejó en claro que las críticas no van solo a la mujer que cometió el acto, sino también al hombre que no supo respetar su relación. “Más sinvergüenza él. Luego la dejó a Milett y se casó con la madre de su hija, con la que sigue hasta ahora, que es uno de los hijos de Acuña”, detalló la periodista.

La conductora de Magaly TV La Firme reconoció que no se dejó entender bien en la entrevista con LAM. “Lo que pasa es que a veces tú crees que estás en Perú. Nosotros no sabíamos de ella durante años. Ella dice que tiene 15 años de carrera, pero nosotros no sabíamos de ella, ¿dónde estaba escondida? Mientras tanto, ella mantenía un nivel de vida muy bueno, vivía en un departamento frente al malecón de Miraflores. Entonces, es difícil decir de qué vives, si no vives del mundo del espectáculo, si no estás en una obra de teatro, si no estás en un reality, si no eres cantante, ¿de qué vives?”, cuestionó.

“Ella mucho tiempo estuvo fuera, alejada, pero igual con su tren de vida. Uno puede decir ¿de dónde, pecata mía? Como cuando me pregunto cosas respecto a nuestras queridas embajadoras”, continuó.

Contesta a Yanina Latorre

Magaly Medina también se refirió a las opiniones de Yanina Latorre y sus compañeras, quienes consideraron polémicas sus declaraciones y llamaron ‘pacata y machista’ a la sociedad peruana, comparada a la argentina.

“Si ellos consideran que nosotros somos pacatos. Sí, acá la sociedad es muy pacata y muy machista”, indicó la conductora, dejando claro que la opinión de Latorre no interfiere a la percepción que tiene sobre ella y del presentador Ángel de Brito.

“Yo tengo gran admiración por ellos. Me parecen fabulosos, la forma cómo ellos hablan, con ese desparpajo, que acá, si lo hiciéramos, nos cuelgan vivos. Me queman viva”, aseguró. “Dicen lo que piensan, no los demandan por A, B o Z. Decir ‘me dijeron tal cosa’, es muy usual allá. Acá en el Perú, no lo hacemos. Me gusta ese el estilo de Ángel de Brito y Yanina Latorre, a ella también la sigo en su otro programa”, remarcó.

Responde a censura de su entrevista en LAM

Magaly Medina también habló sobre la censura de la entrevista que concedió a LAM, la cual no aparece en las redes sociales de América TV, canal argentino donde se emite el programa.

“Están en todo su derecho. Milett Figueroa es la figura que Marcelo Tinelli ha puesto como jurado y en ese canal, él es un directivo”, sentenció.

