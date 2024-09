Panelistas de LAM se enfrentaron a Magaly Medina por revelaciones sin confirmar contra Milett Figueroa: “No hay pruebas”

Conductoras de LAM no toleraron comentarios de Magaly Medina contra Milett Figueroa. América / Argentina

Finalmente, el encuentro entre LAM (Los Ángeles de la Mañana) y Magaly Medina se dio el miércoles 25 de septiembre. La conductora peruana fue destacada por su trayectoria, pero también por ser la gran detractora de Milett Figueroa. Durante la conversación, la periodista señaló que la pareja de Marcelo Tinelli era conocida en Perú solo por sus escándalos, permitiéndose referirse a algunos rumores sin confirmar que maneja la prensa de espectáculos de Perú.

“Ellos tienen trayectoria en los realities que no tiene Milett Figueroa. Milett solo tiene trayectoria del escándalo, desde que se lo vinculó con un hombre con esposa e hija, el cual fue destapado por la revista que yo tenía en ese entonces”, aseguró Magaly, haciendo referencia a un escándalo pasado que involucró a la modelo.

La conductora también mencionó que el hombre casado le enviaba un auto para recogerla desde el reality show en el que participaba en aquel entonces, lo que avivó las sospechas sobre su relación.

Magaly Medina arremete contra Milett Figueroa. (Foto: Captura de TV)

Magaly Medina vs. LAM

Consultada por otras razones que hacían que cuestione tanto a Milett Figueroa, Magaly Medina dio una respuesta que dejó sorprendidos a los presentes en el set.

“Como periodistas, nosotros manejamos mucha información, somos un programa de televisión de muchos años. La carrera de Milett, según información que tenemos, no siempre se ha desarrollado a nivel de televisión. Yo no tengo forma de probarlo, pero sí tenemos información que no nos hace pensar en una vida muy... (trata de cuidar sus palabras). Hay chicas que utilizan su belleza muy bien y acá los rumores de la utilización de su belleza.. no me gustan”, dijo Magaly Medina.

De inmediato, las panelistas de LAM la cuestionaron, resaltando que no les gustaba lo que estaban escuchando. “No me gusta”, “No hay pruebas”, “Y si lo fuera, la aplaudo”, fueron las frases de las angelitas.

Yanina Latorre refuta a Magaly Medina

Yanina Latorre también intervino y preguntó por qué le fastidia que halaguen tanto a Milett Figueroa algunos programas de televisión y su ascenso como jurado, sea por su talento o por su relación con Marcelo Tinelli. “Separemos las cosas, pónele que tuvo esa vida que estás contando, ¿qué tiene que ver que tenga una carrera en los medios o que labure bien o mal?”, dijo la argentina.

“Yo en vos veo más como algo personal”, continuó Latorre, mientras que su compañera le consultó por qué cómo pareja de Tinelli, Milett Figueroa no puede presentarle personas que le permitan crecer y ayudarla en su carrera. “¿Por qué como su pareja no puede hacerlo? ¿Por qué no puede ponerla en un lugar de privilegios?”, le preguntó.

“Podría hacerlo, pero no lo está haciendo por su talento”, respondió tajante Magaly Medina, dejando claro que la modelo estuvo alejada de la escena pública por varios años.

“Ella ha sido participante de algunos realities, como cantando o bailando, pero no ha sido una figura principal”, agregó, sugiriendo que la modelo no ha logrado consolidar una carrera destacada en el medio artístico peruano como Milett lo asegura.

Magaly Medina se presentó en LAM y criticó con dureza a Milett Figueroa. | América TV.

Pese a que el ambiente se puso tenso, la conversación se calmó y las panelistas de LAM culminaron su conversación con Magaly Medina esperando una próxima conexión para hablar de la performance de Milett Figueroa como jurado de Catando 2024 en los próximos días. “No te dejes por llevar por el odio”, dijo Yanina Latorre.

La conductora peruana se despidió, no sin antes remedar a Milett, indicando que está en un papel de paz y amor. “‘No, yo estoy bien. No tengo nada personal contra nadie, todo está bonito, les mando mis vibras positivas’. Eso me parece más falso”, indicó fiel a su estilo, intervención que generó la risa de las panelistas. “Sos hermosa, Magaly, gracias por atendernos, gracias por atendernos, acá te amamos”, concluyó Latorre.