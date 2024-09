Más de 30 empresas de transporte paralizarán mañana en Lima y Callao: ¿cuáles y qué distritos serán más afectados?

Transportistas confirman paro para este jueves en Lima - América Noticias

Al menos 33 de empresas de transporte publico de Lima y Callao acatarán mañana, jueves 26 de septiembre, una paralización de sus operaciones por la creciente ola de extorsiones en su contra, según anunció la Asociación Nacional de Integración de Transportistas.

La medida tomada en conjunto por los dueños de las flotas, choferes y cobradores, quienes ya aseguraron será ‘mucho más fuerte’ que la del pasado lunes 23 y martes 24, también incluye movilizarse en una marcha pacífica hasta los exteriores del Congreso de la República. Su objetivo es hacer sentir su voz de protesta por la supuesta ‘desidia’ de las autoridades para protegerlos.

Martín Valeriano, presidente de esa asociación, indicó que, pese a las medidas anunciadas por el Ministerio del Interior, sobre la creación de un grupo especial de la Policía Nacional para combatir exclusivamente este delito, aún no se han visto resultados tangibles.

Numerosos usuarios esperan buses de transporte público en un día de paralización del servicio en la zona norte de Lima Metropolitana. (Andina)

“El servicio de inteligencia de la Policía Nacional debería ser más efectivo en sus estrategias para desmantelar las bandas criminales”, dijo Valeriano a Canal N.

Una de las empresas que paralizará sus operaciones será la Nueva Estrella, que tiene los buses conocidos como ‘anconeros’, cuya ruta va de Ancón a Jesús María. Durante el paro del último lunes, tras dejar de operar, numerosos usuarios se quejaron que no podían llegar a su destino. La situación promete repetirse mañana jueves o ser aún peor.

En las últimas horas trascendió la posibilidad de que las empresas posterguen la medida de paralización; sin embargo, esto quedó descartado tajantemente por los dirigentes de los gremios de transportistas. “Se dará sí o sí”, aseguraron.

No se ha percibido una acción real por parte de las autoridades, y las extorsiones continúan, afirmó el gremio de transportistas. (Andina)

A lo largo de la Panamericana Norte, por donde transitan los ‘anconeros’, se observó que este miércoles 25 de septiembre trabajaron con normalidad y la totalidad de su flota. Mañana la situación será totalmente distinta, pues ya confirmaron que se sumarán al paro.

Infobae Perú conoció que los choferes y conductores de los llamados ‘anconeros’ tienen pensando concentrarse desde tempranas horas del jueves en el paradero Club de Tiro, donde nace su ruta, para luego desplazarse a pie hasta las afueras de la sede del Poder Legislativo.

Se calcula que más de una treintena de empresas paralice su servicio, pero no se descarta que otras anuncien que se suman durante el transcurso del día. A mayor cantidad de líneas sin funcionar, la dificultad para que se movilicen normalmente los millones de usuarios de Lima y Callao será más grande.

Paro de transportistas - Latina Noticias

A parte de la Nueva Estrella, estas son otras de las empresas de transporte público que vienen siendo extorsionadas y probablemente paralizarán mañana:

Sesosa

Vipusa

Novobus

Chim Pum Callao

La Roma

Santa Catalina

Corazón de Jesús

El Naranjito

Los Loritos S.A.C.

Etuchisa (buses del ‘Chino’)

Con el paro de transportistas de este jueves, la zona norte de Lima será la más afectada. Por tanto, los pasajeros de los distritos de Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Los Olivos, Independencia y San Martín de Porres estarán entre los más afectados. De igual forma, los de Ventanilla, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, El Agustino y Santa Anita (que usen las líneas que van de sur a norte por la Panamericana).

Paro de transporte este lunes 23 de septiembre de 2024.

Crecen las extorsiones

De acuerdo al general PNP, Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, se han contalibizado que son 15 las empresas de transporte que vienen recibiendo amenazas extorsivas para que paguen miles de soles por dejarlos circular sin problemas por las pistas de la capital.

“Tomamos conocimiento de algunos hechos (delictivos) que eran evidentes, pero no eran formalizados. A la fecha puedo dar cuenta que tengo 15 empresas con las que ya hemos tomado contacto formal y, que a través del comisario y el jefe de división, les hemos instalado un cuaderno de contacto ciudadano para que el personal policial pueda estar en la salida y entrada de sus rutas”, dijo el alto mando policial a Exitosa Noticias.

No obstante, según los gremios de transportistas, la cifra es ‘mucho mayor’. En varios casos, los dueños de las flotas o propietarios de buses no denuncian el hecho extorsivo por temor a que ya no solo atenten contra ellos, sino también en contra de sus familiares.

Dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) hacen un control de identidad al interior de un bus de transporte público. (Municipalidad de San Miguel)

De acuerdo cálculos de la ONG Luz Ambar, un bus llevando en una ruta completa, ida y vuelta, a 130 pasajeros puede recaudar entre 6 mil y 7 mil soles, y si una empresa de transporte posee 100 unidades vehiculares se estaría hablando de un promedio de más de 60 mil soles. Un bus, por lo general, hace entre cinco a seis recorridos en el día, lo que da un resultado de ganancias por encima del cuarto de millón de soles. La cifra, desde luego, resulta atractiva para la crimanalidad organizada.