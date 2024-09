Paro de transportistas EN VIVO HOY: empresas de transporte público paralizan por ola de criminalidad y extorsión

Metropolitano, Corredores y Metro de Lima modifican horarios

- el Metropolitano iniciará su servicio desde las 05:00 a.m. con salidas adicionales por hora.

- Para el caso de los corredores complementarios Rojo, Azul y Morado, se han programado salidas adicionales por hora, entre las 05:00 a.m. y 11:00 p.m. En el caso particular de los buses de transporte público convencional, se tiene programada su operación desde las 04:00 a.m. hasta las 11.00 p.m.