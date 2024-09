Mónica Cabrejos lamenta situación de Andrés Hurtado y defiende viaje de Magaly Medina en medio de detención: “No es su hija ni su mujer”

Mónica Cabrejos lamenta situación de Andrés Hurtado y defiende viaje de Magaly Medina. Infobae Perú / Ana Morocho

Mónica Cabrejos fue invitada a ser madrina de las Vedettes Doradas de Colombia. Con mucho orgullo, la exconductora de Panamericana Televisión indicó que recuerda con mucha alegría sus épocas de plumas y lentejuelas. Es por ello que no dudó en aceptar la invitación de Mauricio Diez Canseco. En medio de la conversación con la prensa, la mediática figura también habló de la situación que enfrenta Andrés Hurtado, quien detenido el 19 de septiembre, en medio de una investigación por tráfico de influencias y lavado de activos.

“Honestamente me da mucha tristeza ver a un compañero de tantos años en una situación así. Cuando un caso está judicializado, hay que esperar que sea la justicia quien decida si la detención es preliminar o de más tiempo. A todos nos toca esperar qué va a pasar”, señaló Mónica Cabrejos, indicando que ha trabajado con él por muchos años.

“No era su amiga personal, pero lo considero un muy buen compañero de trabajo. En el último tiempo que coincidimos en Panamericana habremos hablado en el teléfono personal como una tres o cuatro veces, yo conozco a la mamá de Génnesis y Josetty cuando he trabajado en JB. No es mi mejor amigo, pero sí es alguien a quien le tengo aprecio y cariño”, acotó la también psicóloga y periodista.

Andrés Hurtado la descubrió

En medio de la conversación donde Infobae Perú estuvo presente, Mónica Cabrejos recordó que Andrés Hurtado fue quien la descubrió, cuando tenía 16 años.

“Yo estoy aquí por la culpa de Andrés”, dijo con su característica risa. “Yo estaba en un concurso, y Andrés estaba buscando bailarinas para un circo, cuando yo tenía 16 años, me invitó al casting y me contrataron, él me llevó al mundo del baile. Es la verdad”, detalló la morocha, resaltando que siempre estará agradecida con ello.

Cabrejos señaló también que todos tienen derecho a crecer, sin embargo, cuando uno no cumple con las leyes, debe atenderse a las consecuencias. “Yo estoy agradecida con todas las personas que me han ayudado, que me han dado una oportunidad y me han dado un trabajo. Independientemente de eso, las personas tienen todo el derecho a superarse, pero siempre dentro de un marco legal, y lo ideal es que todos nos portemos bien. Dejemos el caso en las manos de la justicia, yo le deseo lo mejor y que eso sea lo menos dañino posible para él y para su imagen”, sentenció Mónica, quien no tuvo ningún reparo en decir que no tendría problema alguno en ir a visitarlo a la cárcel.

Foto: Instagram

Niega favores

Consultada por si algunas vez le ha pedido un favor a Andrés Hurtado, la exconductora indicó que no, pero “estoy segura que si le hubiera pedido, me hubiese ayudado. Es más, sé que en un momento difícil, sé que él me llamó, pero yo no le contesté porque no estaba en el momento de contestarle. Yo me quedó con lo mejor”.

“Conmigo siempre ha sido muy respetuoso, lo que está pasando ahora, no quita lo que hemos vivido. Creo que es una huachafería hacerse el que no lo conoce, que no tiene nada que ver, porque cada uno es responsable de lo que hace”, remarcó.

Mónica Cabrejos se refirió a la situación que enfrenta Andrés Hurtado, a quien tiene gran estima. Composición Infobae Perú

Defiende viaje de Magaly Medina

Mónica Cabrejos también se refirió a Magaly Medina, quien ha sido cuestionada por los usuarios de las redes sociales por estar fuera del país justo cuando Andrés Hurtado fue detenido. Para los cibernautas, es muy sospechoso que la periodista esté en Miami y no profundice sobre el tema.

“Magaly no es la hija de Andrés, ni la mujer de Andrés, qué tiene que ver. Ella siempre viaja, en varias ocasiones, ha grabado programas porque tiene que viajar. ¿Es su mujer, su testaferro?”, preguntó Mónica de forma tajante.

Mónica Cabrejos, quien se encuentra presentando su unipersonal ‘Mana ¡Date Cuenta!’, habló también de sus planes de tener su propio podcast, el cual ya tiene nombre y cuenta con algunos capítulos. Sin embargo, todavía no tiene fecha de estreno.

“Son conversaciones prohibidas. Mi primer invitado es Beto Ortiz, otro es Patricio Suárez Vértiz. Me está dando un poco de miedo porque son conversaciones prohibidas. Es un podcast de conversación de alto voltaje, la verdad me da miedo lanzarlo, siento que los peruanos son un poco pacatos para hablar de algunos temas. YouTube también te censura, lo estoy evaluando”, indicó.

Mónica Cabrejos defendió el viaje que hizo Magaly Medina en medio de la detención de Andrés Hurtado. Composición Infobae Perú

Recuerda sus tiempos de vedette

En medio de gran alegría, Mónica Cabrejos amadrinó a las Vedettes Doradas de Colombia, grupo integrando por Carolina Loaiza, Luisa Fernanda Arbeláez, María Camila Prada y Andrea Del Valle esperan conquistar al público peruano.

Ellas se encargarán de hacer una serie de shows en los locales de la cadena Rústica, de la mano del productor Julio Zeballos.

“Yo nunca he dejado de ser vedette y me siento orgullosa de eso. Las vedettes nunca se acabarán y que mejor que Mauricio Diez Canseco vuelva a apostar por este grupo tan talentosas”, dijo Cabrejos, quien recomendó a las guapas modelos que disfruten en el escenario cada presentación, tal como ella lo hacía.

“Tienen que amar el arte, el baile, las lentejuelas, el encanto”, insistió.

Mónica Cabrejos amadrinó a las Vedettes Doradas de Colombia.