Mónica Cabrejos le responde a Magaly Medina por ampay con DJ de su programa: “No me deja comer”

Mónica Cabrejos habla de ampay con exDJ de Magaly Medina. Infobae Perú

A principios de septiembre, Mónica Cabrejos fue protagonista de un ampay de Magaly TV La Firme. En el video se podía ver a la psicóloga y comunicadora junto al Dj TexBeat, extrabajador del programa de Magaly Medina.

En esta oportunidad, Medina critica duramente a Cabrejos, pues Jesús Estrada, nombre del DJ y productor musical venezolano, luce con una capucha y con la clara intención de no ser descubierto. Para la conductora de Magaly TV La Firme, esta actitud es cuestionable, pues días atrás, Mónica indicó en el programa que no saldría con un hombre que la esconde.

“Ella que decía que no estaba para que la oculten, y el hombre manejaba con la capucha hasta la nariz. No sabe qué hacer para que lo identifiquen. Al estilo Cueva”, dijo Magaly Medina en aquella ocasión.

Mónica Cabrejos fue captada con DJ de Magaly Medina. Composición Infobae Perú

Mónica Cabrejos se pronuncia

Fiel a su estilo, y después de haber estada callada sobre este tema, Mónica Cabrejos finalmente le contestó a Magaly Medina tras haberla criticado. En son de broma, señaló que lo único que le fastidia de este ampay es que no pudo cumplir su objetivo con DJ.

“¿Qué tal estoy den corazón? Muy bien, mejor que nadie”, dijo en principio, quien al ser consultada sobre el exDJ de Magaly Medina respondió: “La Magaly pesada, pues, que no me deja comer”, mientras lanzaba su acostumbrada y sonora carcajada.

“Yo siempre estoy soltera, y así me voy a morir. Yo lo tomo como una anécdota más. Después de tantos años, yo lo tomo como algo anecdótico, algo que no tiene importancia. ¿Si me resentí? Lo único que me molesta es que justo se meta cuando ya estaba para comer, estaba oliendo y la Magaly se mete”, señaló.

Mónica Cabrejos tuvo particular respuesta cuando le preguntaron por ampay que protagonizó con DJ. Composición Infobae Perú

Respecto a las críticas que recibió de parte de la conductora, detalló que no está molesta. Asimismo, le pidió que la deje vivir.

“Es que ella quiere que yo me case, me desea el amor bonito. ¡Déjame vivir! (risas). Mentira, lo tomo con es, una anécdota, algo que no tiene mayor relevancia”, señaló.

Consultada sobre si sigue saliendo con el DJ, Mónica Cabrejos aclaró que no. “A mí no me gustan los problemas. Me gusta la vida tranquilita, solapa. Toda mi vida he sido ‘mátalas callando’ y no lo voy a cambiar”, sentenció.

Mónica Cabrejos prepara podcast de alto voltaje

La figura de televisión brindó estas declaraciones durante la presentación de las Vedettes Doradas, grupo que tuvo el orgullo de amadrinar. Además de indicar que guarda gratos momentos de su etapa de plumas y lentejuelas, señaló que prepara un podcast que dará mucho de qué hablar.

Mónica Cabrejos amadrinó a las Vedettes Doradas de Colombia.

Según contó Mónica Cabrejos, su proyecto ya cuenta con nombre y hasta ya ha grabado capítulos, pero no se anima a estrenarlo por el temor de generar críticas a causa de su contenido.

“Son conversaciones prohibidas. Mi primer invitado es Beto Ortiz, otro es Patricio Suárez Vértiz. Me está dando un poco de miedo porque son conversaciones prohibidas. Es un podcast de conversación de alto voltaje, la verdad me da miedo lanzarlo, siento que los peruanos son un poco pacatos para hablar de algunos temas. YouTube también te censura, lo estoy evaluando”, indicó.

Foto: Instagram

¿Quién es Dj que fue ampayado con Mónica Cabrejos?

Jesús Estrada es un DJ y productor musical venezolano bastante conocido en el medio, ha aparecido en varios programas de televisión y viene demostrando su arte en festivales y lugares nocturnos. Dj TexBeat también es un musicalizador interino del programa Magaly Medina.

A finales de agosto salió al frente para aclarar que él no había sido el DJ que la conductora despidió en vivo. “No tengo absolutamente nada que ver en ese despido, no era yo el dj que estaba el día de hoy. Si decidí pronunciarme acerca de esto es porque he recibido mensajes en mis redes sociales y hasta en mi celular con insultos hacia mi persona”, indicó el DJ, quien también expresó su solidaridad con la conductora.

“Referente a lo que sucedió hoy, tal vez podemos ver y apreciar a la envidia en su máxima expresión. Por lo sucedido en el programa de hoy. El DJ que hoy ha ido, al parecer yo diría que ha saboteado el programa por completo y me tildaría de decirle que parece envidia por el rating que tiene este programa como el más visto de todos los canales en Perú.... Mi solidaridad completa hacia ella y su equipo de producción”, sentenció.

Ampay de Mónica Cabrejos y DJ de Magaly Medina. Magaly TV La Firme