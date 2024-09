Mamá de Milett Figueroa salió a defenderla al descubrirse que no estudió en Conservatorio: “Ella nunca miente”

La modelo y actriz peruana Milett Figueroa ha estado en el centro de la controversia desde que fue anunciada como jurado del reality musical argentino ‘Cantando 2024′. La polémica se intensificó cuando se descubrió que Figueroa no estudió en el Conservatorio Nacional de Música de Lima, como lo había afirmado el conductor Marcelo Tinelli al presentarla. Este malentendido generó una ola de críticas hacia la artista, poniendo en duda su preparación musical y la legitimidad de su participación en el programa.

Ante las críticas, Milett Figueroa salió a aclarar el incidente, afirmando que la confusión se debió a un error de comunicación en la transmisión en vivo. La modelo explicó que fue su madre, Martha Valcárcel, quien estudió en el Conservatorio de Lima, y no ella. A pesar de la aclaración, las críticas hacia la joven no han cesado, lo que llevó a su madre a intervenir y defender públicamente la trayectoria de su hija.

Martha Valcárcel, conocida en la farándula como Doña Martha, brindó una entrevista en el programa peruano ‘América Hoy’, donde negó que Milett haya mentido sobre sus estudios. Ella aseguró que la confusión provino de una mala interpretación por parte de Marcelo Tinelli, quien presentó erróneamente a su hija como exalumna del Conservatorio. “Milett no miente jamás”, expresó su madre, defendiendo la integridad de la modelo.

Milett Figueroa, dónde estudió canto.

Durante la entrevista, Valcárcel detalló que fue ella quien cursó estudios en dicha institución, mientras que Milett ha recibido una formación artística especializada en canto, bajo la instrucción de reconocidos maestros como Ysabel Yñigo y Shantall Young Oneto. Además, la madre de la actriz destacó que Milett ha complementado su preparación con clases privadas impartidas por familiares vinculados al ámbito musical, como su sobrino, el director de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, Fernandito Valcárcel.

Martha Valcárcel también subrayó la importancia del entorno artístico en el que Milett creció. La familia Figueroa-Valcárcel tiene una profunda tradición ligada a la música y las artes, lo que, según su madre, ha sido fundamental para el desarrollo del “oído musical” de Milett. “Ella nació entre artistas, historiadores y personas vinculadas al arte y la cultura”, comentó, destacando cómo este ambiente influyó en la carrera de su hija.

Además, la madre de la modelo señaló que Milett ha tenido la oportunidad de presentarse en varios eventos como animadora, acompañada de grandes orquestas nacionales. Estas participaciones, según Doña Martha, han sido clave para que la joven artista desarrolle experiencia y confianza sobre el escenario, habilidades que ahora pone en práctica en su rol como jurado de ‘Cantando 2024′.

Martha Valcárcel sale en defensa de Milett Figueroa. (Captura de América TV)

Programa argentino criticó a Milett Figueroa

Las críticas hacia Milett Figueroa en Argentina se intensificaron luego de que el Conservatorio Nacional de Música de Lima desmintiera públicamente que la modelo haya estudiado en sus aulas. Programas de espectáculos como LAM e Intrusos no tardaron en reaccionar, poniendo en duda su idoneidad para formar parte del jurado de Cantando 2024, un rol que generalmente está destinado a artistas con una carrera consolidada en la música.

Uno de los panelistas de Intrusos, conocido como Pampito, fue especialmente severo en su evaluación, señalando que el problema no radica solo en el conocimiento musical, sino en la trayectoria que respalda a cada artista. “No se trata solo de saber o no saber, sino de tener una carrera sólida”, declaró el periodista argentino, subrayando que Figueroa no cuenta con el mismo peso en la industria que otros jurados como Nacha Guevara y Flavio Mendoza, quienes tienen décadas de experiencia en el medio artístico.