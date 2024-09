Magaly Medina explica por qué viajó a Miami en medio de la detención de Andrés Hurtado ‘Chibolín’

Magaly Medina afirma que hablará de la detención de Andrés Hurtado ‘Chibolín’ a pesar de estar en Miami. Instagram

La noche del jueves 19 de septiembre Magaly Medina sorprendió a todo su público al emitir un programa grabado, en medio de la detención preliminar del conductor Andrés Hurtado por parte de agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Los usuarios comenzaron a especular que coincidentemente la polémica periodista se fue de viaje a Miami, a pesar de la situación complicada que está viviendo el exbailarín de ‘Risas y Salsa’.

Magaly Medina usó su cuenta de Instagram para acabar con los rumores y aclaró que se encuentra en Miami por un tema laboral porque está negociando su contrato laboral con los ejecutivos de su canal ATV.

“Tengo reuniones de trabajo, todo el mundo sabe que los contratos del próximo año se empiezan a negociar en estos meses. Yo los negocio aquí con los ejecutivos de mi canal porque el dueño vive aquí (Miami)”, indicó.

¿'Magaly TV La Firme’ tocará el tema del arresto de Andrés Hurtado?

En ese mismo video que compartió en sus redes sociales, Magaly Medina comentó que debido a la coyuntura realizará una extraordinaria actualización del programa que dejó grabado en Lima.

Entonces, se puede deducir que abordará la reciente detención del popular ‘Chibolín’ por el caso de lavado de Activos y tráfico de influencias. Y ser el posible nexo entre los hermanos Siucho y las juezas Elizabeth Peralta, Paola Valdivia y María Delfina Vidal La Rosa Sánchez.

“En la noche, más tarde, voy a tratar de enlazarme con Lima para actualizar el programa de la noche”, reveló.

Luego comentó que quiso dar esta explicación porque en redes sociales se han desatado comentarios que no tendrían lugar. Asegura que su ausencia solamente se debe a un tema laboral.

“Lo explico para evitar ciertas especulaciones, yo debí venir hace dos semanas, pero no se pudo por razones ajenas a mí”, indicó.

Magaly Medina afirma que hablará de la detención de Andrés Hurtado ‘Chibolín’ a pesar de estar en Miami. Instagram

Cibernautas ponen en duda ausencia de Magaly Medina de su programa

Luego de que Andrés Hurtado es detenido preliminarmente por orden de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, muchos seguidores de Magaly Medina se percataron que su programa dela noche del 19 de septiembre fue grabado porque no tocó el tema de la detención de ‘Chibolín’.

Eso se debe a que la figura de ATV viajó a Miami como lo mostró en sus redes sociales la misma noche que el humorista fue arrestado. Esta coincidencia no ha pasado desapercibido por los cibernautas, quienes rápidamente señalan que Medina y Hurtado tendrían más que un vínculo de amistad.

“Magaly Medina ya se fue del país a horas de la captura de Andrés Hurtado, ¿casualidad?”, “Magaly Medina viajando justo cuando chapan a Chibolin, muy extraño, turbio”, “Si ella está involucrada ya caerá tarde o temprano”, “Magaly Medina se fue a Miami luego de la detención preliminar de Andrés Hurtado Chibolín. Piensa mal y acertarás, dice el dicho”, fueron algunos de los comentarios.

Usuarios especulan sobre ausencia de Magaly Medina del país y su coincidencia con la detención de Andrés Hurtado. Twitter.

Usuarios especulan sobre ausencia de Magaly Medina del país y su coincidencia con la detención de Andrés Hurtado. Twitter.

Usuarios especulan sobre ausencia de Magaly Medina del país y su coincidencia con la detención de Andrés Hurtado. Twitter.

Magaly Medina niega amistad de Andrés Hurtado

Inicialmente, Magaly Medina fue cuestionada por su silencio luego de que se revelaran las denuncias por presunto lavado de activos, tráfico de influencias y cohecho contra Andrés Hurtado.

En redes sociales, cuestionaron que la conductora de TV no se haya pronunciado y algunos tenían la hipótesis de que Medina tendría una amistad con Hurtado, por ello no opinaba al respecto.

“Este es un tema eminentemente político, que Andrés Hurtado esté involucrado, eso lo verán las autoridades”, manifestó Magaly para Infobae Perú.

Luego, su examigo Rodrigo González comentó que Magaly Medina no tocaba el tema de ‘Chibolín’ porque eran amigos. La conductora expresó su descontento con las acusaciones de complicidad y corrupción. “Me parece que es querer involucrarme y mellar mi credibilidad de una forma asquerosa. ¿Por qué tendría que defenderlo? No soy ninguna corrupta, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que he forjado lo que tengo en base a mi trabajo y soy una mujer muy transparente”, declaró.

Finalmente, la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ aclaró que no tienen ningún vínculo amical con el sujeto en investigación y recordó que lo criticó durante varios años. “Se ha dicho muchas falsedades, yo no soy amiga de ‘Chibolín’ yo he sido la principal crítica durante años de ‘Chibolín’. Yo era la enemiga jurada, pero Josetty desde los 8 o 9 años iba a mi programa porque era fan y yo le permitía la entrada porque a una niña uno no le puede negar eso. Es muy diferente a que sea amiga (de Andrés Hurtado)”, sostuvo la periodista.

Magaly Medina marca distancia de Andrés Hurtado y afirma que no son amigos. Composición Infobae Perú