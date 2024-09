Eduardo Salhuana: “Salvatajes a Petroperú hubieran servido para dos megapuertos de Chancay”

Titular del Congreso de la República volvió a cuestionar los desembolsos en favor de Petroperú. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se volvió a referir al nuevo salvataje económico que ha hecho el Poder Ejecutivo a Petroperú por 750 millones de dólares, a través de un Decreto de Urgencia otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas. En diálogo con Infobae Perú no solo criticó la decisión del gobierno de Dina Boluarte, sino que cuestionó el constante desembolso de recursos que podrían servir para corregir o impulsar actividades en beneficio directo de la población.

Agregó que la suma total de los montos de dinero dados a la empresa petrolera estatal alcanzan los casi ocho mil millones de dólares, que también hubiera servido para inversión en hospitales, colegios, proyectos grandes de irrigación o para prever problema de sequía o los incendios forestales.

“Sinceramente, creo que los salvatajes a Petroperú hubiera servido para dos megapuertos de Chancay. Ha llegado el momento de que el Congreso y el Ejecutivo acuerden tomar decisiones por el bien del país, porque la entrega de recursos que se han entregado en los últimos años no se han visto invertidos realmente”, señaló en diálogo con este medio.

Si bien evitó tomar postura sobre la privatización, insistió en la necesidad de convocar a expertos en el sector de hidrocarburos para llegar a la mejor decisión posible. “Se van a tener que dar soluciones lo más pronto posible, esta situación no puede mantenerse. Si debe privatizarse o no es algo que debe ser debatido con gente que conoce sobre hidrocarburos y especialistas. Estamos hablando de una empresa en quiebra, que no debe tener más subsidio estatal”, sostuvo.

Petroperú coloca 1.000 millones de dólares en mercados internacionales para financiar la refinería Talara SUDAMÉRICA EUROPA PERÚ ECONOMIA DESDE ESPAÑA ESPAÑA PETROPERÚ

En otro momento, destacó que el Congreso no cogobierna con el Ejecutivo y que viene cumpliendo su rol de control político. Mencionó que, en esa línea, se citan a distintos ministros para obtener respuestas a cuestionamientos que afectan a la población.

Como prueba de ello mencionó la labor de la Comisión de Fiscalización, presidida por Juan Burgos (Podemos Perú), la cual ha citado al ministro del Interior, Juan Santiváñez, quien viene siendo cuestionado, y a otros personajes a fin de dar con explicaciones a temas de interés público.

“No es el único ministro que tiene cuestionamientos, hay otros que también han acudido a las comisiones. Incluso, entiendo que hay mociones de interpelación en camino contra ministros, que es parte de la función legislativa, entonces, sí estamos cumpliendo con nuestro rol fiscalizador sin blindar a nadie”, agregó el titular del Parlamento.

Titular del Ministerio del Interior continúa en el ojo de la tormenta. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

¿Quiénes serán parte del nuevo directorio de Petroperú?

La Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú ha generado una serie de rumores y cuestionamientos debido a su indecisión sobre la reconformación del nuevo directorio. Entre los nombres que se barajan para ocupar puestos en el directorio se encuentran Oscar Vera, Enrique Bisetti, y los expresidentes de Perupetro, Aurelio Ochoa e Isabel Tafur. Sin embargo, Ochoa declinó la oferta, mientras que Tafur aún no ha recibido una convocatoria formal.

Por su parte, Alejandro Narváez, expresidente de Petroperú, también fue contactado para ocupar un lugar en el directorio, aunque su designación aún no ha sido confirmada. La situación de los tres representantes del Ministerio de Economía en el directorio también está en juego, lo que añade más incertidumbre al proceso de reestructuración.

El gobierno de Boluarte aprobó parcialmente la propuesta del saliente presidente del directorio, Oliver Stark, y busca retomar un plan de reestructuración previamente propuesto por el penúltimo presidente del directorio, el ingeniero Pedro Chira. Este plan, implementado mediante el Decreto de Urgencia N°013-2024, incluye la capitalización de US$750 millones y la extensión de las líneas de crédito de la empresa.