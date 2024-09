Juan José Santiváñez respondió al congresista Juan Burgos y amenazó a periodista por aparente reunión irregular

Titular del Ministerio del Interior es vinculado a distintos ilícitos como obstrucción y tráfico de influencias. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La situación del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, continúa complicándose. A las grabaciones y conversaciones que se le atribuyen y han sido entregadas a la Fiscalía se suma la aparente solicitud de un encuentro irregular con el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos. De acuerdo al legislador de Podemos Perú, una mujer identificada como Rosa Medina se comunicó con él para coordinar una reunión privada con el titular del Mininter.

Además de considerar el hecho de inapropiado, el parlamentario optó por responder de forma escrita a través de un oficio a su despacho, donde no solo informó y dio detalles del número de celular, sino que rechazó la convocatoria.

“Considerando que su participación en la Comisión de Fiscalización es en calidad de invitado para el esclarecimiento de los hechos en cuestión, es imperativo que toda comunicación y coordinación de actividades se realice a través de los canales formales correspondientes. Esto no solo asegura el cumplimiento de las normas y procedimientos, sino que también protege la integridad y la formalidad del proceso”, recalcó.

Oficio remitido por el congresista Juan Burgos al titular del Ministerio del Interior. | Panorama

El documento fue difundido por la cuenta oficial de Panorama en X, lo que desató la respuesta del ministro, quien no solo negó el pedido sino que amenazó a la jefa de la Unidad de Investigación del canal.

En la comunicación, el titular del Mininter le pide no difamarlo. “Yo no he intentado nada y tu tweet me está imputando esa conducta”, le reclama. En respuesta, la periodista Karla Ramírez le menciona que se hizo en base con la información oficial de un oficio del Congreso.

“No estás informando. Tú me estás difamando. [...] Finalmente, corro toda comunicación y espere mis acciones legales. Lo suyo no es libertad, es delito”, sentenció el titular del Mininter.

Conversación entre el ministro del Interior y la periodista. | Karla Ramírez

Su contestación generó controversia en redes sociales, dado que evidenció —una vez más— su actitud hostil frente a la prensa. El abogado Luciano López Flores fue uno de los usuarios que se pronunciaron sobre el tema y aclaró que no existe tal ilícito.

“La difamación, cuando el hecho que se cuestiona está referido a la actividad periodística, requiere que quien difame incumpla las exigencias de la libertad de información (mínimo de veracidad) y de expresión (opiniones sin insultos que no aportan al debate público). Nada de eso acontece en este caso. Se ha basado en un hecho divulgado por un parlamentario. Hay mínimo de veracidad. Ministro Santibañez está fuera de texto, de contexto y de Derecho”, escribió.

ANP E IPYS rechazaron las amenazas del ministro

A través de redes sociales, los gremios periodísticos rechazaron el accionar del titular del Ministerio del Interior. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) destacaron que el ministro del Interior “en repetidas oportunidades ha tenido trato hostil contra periodistas y medios críticos”.

También se hizo un recuento de distintos hechos en los que evidencia su mala actitud con los medios de comunicación. “A la fecha, la Fiscalía investiga un audio difundido en junio pasado, en el que se escucha el pedido a un agente de inteligencia para que le diga “al doctor que controle a ese huevón de La Encerrona” refiriéndose a Marco Sifuentes, director periodístico de dicho portal de noticias y crítico de la gestión Santiváñez”, expusieron.

En la grabación, quien sería el titular del Mininter, pide “controlar” a director de medio digital. | La Encerrona

Asimismo, recordaron que en julio, el ministro volvió a referirse a la prensa acusándola de mentir y reprochando que “se dedique a entrevistar” a exministros críticos a su labor en el sector y que en ese mismo mes, envió una carta notarial al periodista Ricardo Velazco, del semanario Hildebrandt en sus Trece, a quien conmina a retractarse bajo amenaza de demandarlo por una publicación que el ministro considera una “mentira”. “En sus declaraciones públicas Santiváñez estigmatiza permanentemente el trabajo de la prensa que fiscaliza su gestión”, sentenciaron.