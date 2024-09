PNP y empresa de peajes confirmaron la presencia del ‘cofre’ en Ica, el día del operativo para capturar a Vladimir Cerrón

Concesionaria vial confirmó que vehículo asignado al Despacho Presidencial pasó por el peaje de Ica el 27 de febrero de este año. | Canal N

El vehículo presidencial con placa EGR-844, denominado ‘cofre’, fue registrado cruzando el peaje de Ica el 27 de febrero del presente año, día en el que se puso en práctica un operativo para la captura de Vladimir Cerrón. Así lo confirmó la empresa CoviPerú y el mismo jefe de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Este mismo vehículo ha sido señalado en audios atribuidos al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en los cuales se menciona que el prófugo líder del partido Perú Libre habría sido trasladado en el automóvil por orden del despacho presidencial.

“Con la verificación correspondiente, informamos a vuestro despacho que el vehículo EGR-844 transitó por el peaje de Ica el 27 de febrero del presente año. Adjuntamos cuadro con detalles del tránsito”, señala el informe detallado por la Concesionaria Vial del Perú S.A. (COVIPERÚ); mientras que el alto mando de la PNP se limitó a decir que “el cofre sí estuvo en el lugar”.

Víctor Zanabria confirmó que vehículo presidencial conocido como 'cofre' sí estuvo "en el lugar" en la fecha que se llevó a cabo el operativo para la captura de Vladimir Cerrón. | Canal N

Sobre los intereses o motivos de que el auto se encontrara en el lugar, mencionó que no tiene información, pues su movimiento depende de la casa militar. “Nosotros lo hemos puesto con las fotografías del caso. Las motivaciones no le podría dar, de eso tendría que encargarse o a la casa militar o a la propia presidenta de la república”, explicó.

¿Qué dijo el Ejecutivo sobre el ‘cofre’?

El presidente del Consejo de Ministros y portavoz oficial del Ejecutivo, Gustavo Adrianzén, fue consultado sobre las confirmaciones de que el ‘cofre’ estuvo en Ica e intentó minimizar la polémica: “Si esto del peaje se ha confirmado es natural, cada vez que vamos al sur pasamos por el peaje, digo, yo no me sorprendo de que esa información se haya hecho pública”.

Aprovechó la ocasión para negar nuevamente que desde la Presidencia se haya dado la orden de ayudar a Vladimir Cerrón. “Me parece absurdo escaparte en un cofre de presidencia”, sostuvo.

Como se recuerda, a través de un comunicado, la Presidencia de la República negó haber interferido en la búsqueda, ubicación y captura del exgobernador de Junín. “El Poder Ejecutivo reitera su respeto a la independencia de poderes, al Estado de derecho y al cumplimiento de los mandatos judiciales”, sentenciaron entonces.

Quien sería el ministro del Interior confirmó respaldo hacia Vladimir Cerrón. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

“Reglaje a Marita Barreto”

En otro momento de la Comisión de Fiscalización, Henry Shimabukuro aseguró que se ha conformado “a un equipo de inteligencia especial” en la PNP para hacer seguimiento a la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Eficcop, y otros fiscales “para desprestigiar su imagen. [...] Lo han organizado desde las altas esferas”.

Sobre ello, el premier calificó su declaración como “aventurera, ligera y alejada de la verdad”. “Si el señor que ahora se encuentra incurso en estos procesos tiene una evidencia de esto debería presentarla, pero no puede estar sembrando estas dudas ni nada por el estilo. Esta no es una práctica gubernamental, aquí no se regla a nadie y si este señor por sus apuros tiene que estar diciendo esas mentiras, le diría que por favor se abstenga a hacerlo porque lo único que hace es generar un clima que no se condice con la realidad de las cosas”, mencionó en conferencia de prensa.