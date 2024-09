Milett Figueroa es criticada en Argentina por mentir sobre sus estudios en el Conservatorio de Lima. | Magaly TV La Firme.

La inclusión de Milett Figueroa como jurado del ‘Cantando 2024′ ha ocasionado que más de una crítica caiga sobre ella. Muchos consideran que la modelo peruana no tiene la experiencia y preparación para asumir este rol, y es que ella no ha demostrado ser una cantante, mucho menos ha brillado en escenarios nacionales e internacionales.

Debido a los duros cuestionamientos que venía recibiendo, Marcello Tinelli, su actual pareja, salió a defenderla, indicando que ella había estudiado en el Conservatorio Nacional de Música, ubicado en la ciudad de Lima. Esta información no pasó desapercibida, por lo que el programa ‘Magaly TV La Firme’ se dio el tiempo para investigarlo.

Tras comunicarse con esta institución especializada en diferentes artes, se llegó a la conclusión de que Milett Figueroa no había estudiado ningún curso, ni siquiera los que se pueden tomar de manera libre. Por este motivo, la tildaron de ‘mentirosa’, esto al no tener ninguna base para que ella pueda evaluar a las participantes.

Milett Figueroa no estudió en el Conservatorio Nacional de Música. (Foto: Captura de IG)

Esta noticia de inmediato llegó a los diferentes programas de entretenimiento de Argentina, donde no dudaron en criticar con firmeza a Milett Figueroa, pero también a su pareja Marcelo Tinelli, quien al ser dueño del ‘Cantando 2024′ la habría impuesto.

Las duras críticas contra Milett Figueroa

Durante la emisión del popular programa argentino LAM, los panelistas discutieron la reciente controversia en torno a Milett Figueroa, criticando su supuesta falta de honestidad. Uno de los periodistas fue directo al afirmar: “Si va a mentir, que lo haga con algo que no la descubran. Qué vergüenza”. Este comentario cuestiona no solo la integridad de Milett, sino también la de Marcelo Tinelli, quien ha defendido a la modelo, argumentando que su lugar en el programa es debido a su talento y no a una relación sentimental.

La tensión aumentó cuando se debatió si Tinelli estaba al tanto de la supuesta mentira de Milett sobre sus estudios en el Conservatorio de Música de Lima. “Ella lo engañó, Marcelo no sabe que existe el Conservatorio de Música de Lima”, comentó uno de los periodistas, sugiriendo que Tinelli podría haber sido manipulado por Milett. La facilidad con la que se podría verificar esta información llevó a los panelistas a cuestionar la estrategia de la modelo al hacer tales afirmaciones.

Finalmente, los periodistas no solo criticaron a Milett, sino también a Tinelli por lo que consideraron un intento de mantenerla en el foco del programa. “Marcelo ya no sabe qué hacer para levantarla”, mencionó otro panelista, insinuando que el conductor argentino está haciendo todo lo posible para promover la carrera de Figueroa, incluso si eso afecta la credibilidad del show.

Milett Figueroa se defiende de críticas. (Foto: Captura de América TV)

A pesar del apoyo de Marcelo Tinelli, la imagen de Milett Figueroa ha sufrido un duro golpe debido a la creciente polémica. La modelo, conocida en Argentina como ‘Milechi’, enfrenta una ola de críticas que no ha cesado. Los periodistas y conductores de programas de espectáculos han sido implacables, poniendo en duda tanto su credibilidad como la defensa que ha recibido por parte de Tinelli.

Las reacciones del público y los medios en Argentina han sido mayoritariamente negativas, y la presión sobre Figueroa sigue aumentando. A medida que se intensifican los comentarios críticos, la modelo permanece en el centro de la controversia, luchando por recuperar su reputación en un ambiente cada vez más hostil.