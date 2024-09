María Paz Gonzáles y su reflexivo mensaje después del ampay de su esposo Jesús Alzamora: “Lo mejor está por venir”

María Paz Gonzáles y su reflexivo mensaje después del ampay de su esposo Jesús Alzamora. Instagram

María Paz Gonzáles-Vigil se encuentra en uno de los momentos más complicados de su vida porque su esposo, el conductor Jesús Alzamora, fue captado besando a otra mujer en Colombia.

A pesar de que publicó un comunicado señalando que el ampay de su esposo ocurrió cuando estaban separados y tenía conocimiento de las imágenes que emitió Magaly Medina el pasado lunes 16 de septiembre, la blogger de moda se encuentra en medio de un escándalo público.

Debido a que en parte de comunicado señaló que como matrimonio decidieron continuar. “Seguimos juntos, unidos y, sobre todo, con mucho amor. Como lo dije en ‘La Lengua’, estamos lejos de ser una pareja perfecta, lo que sí nos sobra es amor, fuerza y unión”, comentó.

Es inevitable que sea blanco de varios comentarios en las redes sociales. Ante ello, María Paz se ha enfocado en continuar con sus labores diarias, tales como cuidar de su salud, al ejercitarse y cuidar su piel. Pero también se encuentra concentrada en la crianza de sus dos pequeños, Vicente y Lorenzo.

María Paz Gonzáles-Vigil y su reflexivo mensaje

La mañana del miércoles 18 de septiembre, María Paz Gonzáles-Vigil dedicó unas tiernas palabras a su pequeño hijo de siete años antes de que vaya al colegio. La exmodelo le escribió a puño y letra un mensaje que no solamente estaría dedicado a su niño sino a toda su familia por la situación tan delicada que están pasando.

“Tu mente cree lo que dices: Dile que será un gran día. Dile que eres maravilloso. Dile que todo va a estar bien. Dile que eres único y valioso. Dile que lo mejor está por venir. Te ama mamá”, escribió en un post-it.

Y para resguardar su tranquilidad, decidió limitar los comentarios de su contenido en Instagram. En sus recientes publicaciones, en las que incluso se le ve con su aún esposo, se lee el mensaje de “Se limitaron los comentarios”. Curiosamente, en su descripción de esta red social se lee el mensaje: “Respétate y respeta a los demás”.

¿Qué está haciendo Jesús Alzamora luego del ampay?

Por su lado, Jesús Alzamora no se ha pronunciado en sus redes sociales y solamente limitó los comentarios de su contenido de Instagram como lo ha hecho su esposa. Sumado a esto, algunos usuarios se habrían percatado de que habría editado su reciente episodio de su podcast ‘La Lengua’, donde tuvo como invitada a Flavia Laos.

Ahí el exconductor de ‘La Voz Perú’ aseguró que no podría involucrarse con otra mujer que no sea María Paz Gonzáles-Vigil porque esta no lo perdonaría. “Me gustaría, a veces le digo a Paz: ‘Qué divertido sería, para ver el rollo social, joderla una vez en 15 años’. Claramente eso no va a pasar porque Paz me mete una patada en el poto. Se lo he planteado, obviamente en broma, pero no, no se podría. Yo tampoco podría, creo. (¿Y en otro país?) No, no”, confesó entre risas, horas antes de que se emitiera su polémico ampay.

Los detalles que desmentirían el comunicado de María Paz Gonzáles Vigil

La versión de María Paz Gonzales Vigil fue rápidamente puesta en duda en el programa de Magaly Medina y también por parte del tiktoker Ric La Torre. Este último publicó una serie de capturas que mostraban mensajes cariñosos intercambiados por la pareja durante el tiempo en que, supuestamente, estaban separados, agosto del 2023.

En las capturas difundidas por La Torre, se puede ver a Alzamora y Gonzales Vigil interactuando de manera afectuosa y hasta coqueta en redes sociales, lo que genera dudas sobre si realmente se encontraban distanciados en ese entonces.

“Hasta jugaban con la posibilidad de tener más bebés”, indicó el tiktoker después de leer un mensaje de la exmodelo sobre la posibilidad de tener un tercer hijo tras ver cómo luce el padre de sus hijos en la publicación.

