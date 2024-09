María Paz Gonzáles defendía así que Jesús Alzamora viajara solo al extranjero: “Confío en él, babea por mí”

María Paz Gonzales-Vigil defendió así las salidas de Jesús Alzamora al extranjero | Cuestión de Cuestionar - Youtube

Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles-Vigil atraviesan un momento crítico en su matrimonio, luego de que el programa de Magaly Medina difundiera imágenes del actor besando a una mujer en una discoteca en Colombia durante una despedida de soltero. Este escándalo ha puesto en jaque la estabilidad de su relación, especialmente cuando anteriormente la exmodelo afirmaba en entrevistas que confiaba plenamente en la fidelidad de su esposo, permitiéndole viajar solo al extranjero.

En agosto de 2022, un año antes de que Jesús Alzamora fuera captado en una situación comprometedora, María Paz Gonzáles-Vigil ofreció una sincera entrevista al podcast ‘Cuestión de cuestionar’. Durante la conversación, abordó las frecuentes inquietudes de sus seguidores, quienes le preguntaban cómo podía permitir que el padre de sus hijos asistiera solo a despedidas de soltero, especialmente cuando estas se realizaban fuera del Perú. Al respecto, dijo:

“Me preguntan cómo voy a dejar que mi esposo se vaya a una despedida a otro país. Obvio porque que confío en él y si no lo hiciera, no estaría con él. Por último, lo que me va a hacer en Japón, lo puede hacer en la esquina de mi casa. Si realmente no valora nuestra relación y no quiere estar conmigo, y me quiere sacar la vuelta, lo puede hacer en la esquina de mi casa como a millones de kilómetros”, expresó Gonzáles-Vigil.

María Paz Gonzáles-Vigil resaltó su plena confianza en Jesús Alzamora, su esposo desde hace cinco años. Captura/Youtube

La exmodelo de ‘Habacilar’ también reflexionó sobre su evolución personal y su relación con Jesús Alzamora: “Yo cuando empecé con Jesús, le dije que era celosa, posesiva y un poco loca porque venía de experiencias anteriores en donde todos me habían sacado la vuelta. A mí me gustaba él un montón, entonces le dije que ese era mi CV y que iba a trabajar en eso. Le dije que me ayudara, que me diera esa seguridad”.

Según María Paz Gonzáles-Vigil, el comportamiento de su esposo durante los últimos 10 años de relación le ha brindado una confianza plena en él. Esto le ha dado la seguridad para autorizar sus viajes al extranjero y su participación en despedidas de soltero, actividades que ella también realiza por su cuenta.

Jesús Alzamora viajó a Colombia para asistir a la despedida de soltero de un amigo. En la discoteca 'Perro negro', fue visto besando a otra mujer. Captura/ Magaly TV La Firme

“Tengo casi 10 años con él y yo realmente siento que él babea por mí. Por esa seguridad y amor que él me da, él se puede ir a donde sea y yo no voy a estar desconfiando o pensando mal. Me siento tranquila, la paz mental es tan importante. Obviamente tenemos peleas y diferentes formas de pensar, pero la comunicación y confianza es básica”, manifestó en aquel entonces.

Jesús Alzamora viajó solo a Colombia

Según el registro migratorio al que tuvo acceso el equipo de Magaly Medina, Jesús Alzamora estuvo en Colombia del 17 al 20 de agosto de 2023. El programa destacó que, el 19 de agosto, el actor asistió a una despedida de soltero en Medellín. Durante su estancia en la discoteca ‘Perro Negro’, el exconductor fue visto bailando y besando a una mujer que no era la madre de sus hijos.

Magaly Medina destacó que, antes del viaje de Jesús Alzamora a Colombia, el actor y María Paz Gonzáles-Vigil se mostraban en redes sociales como una pareja unida y más enamorada que nunca. “Justamente días antes de este día, 19 de agosto, en el que se le ve besando a otra mujer, ellos habían bautizado a su hijo, y no solo eso, sino que habían hecho show juntos”, comentó escéptica.

Jesús Alzamora permaneció tres días en Colombia, donde fue visto besando a otra mujer. Captura/Magaly TV La Firme

María Paz se enteró de la infidelidad

Tras la difusión de imágenes de Jesús Alzamora besando a otra mujer en una discoteca de Colombia por el programa ‘Magaly TV La Firme’, su esposa María Paz Gonzáles-Vigil se pronunció rápidamente. En un comunicado publicado en redes sociales, la expresentadora aclaró que la noticia no le sorprendió, ya que ella había visto el video previamente y había decidido perdonar al padre de sus hijos.

Explicó que el incidente ocurrió cuando estaban distanciados y que fue Jesús Alzamora quien le mostró las imágenes. Aunque el episodio le molestó, María Paz Gonzáles-Vigil afirmó que han trabajado en su relación y que siguen juntos. “Estamos lejos de ser una pareja perfecta, lo que sí nos sobra es amor, fuerza y unión”, dijo.

Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles-Vigil tienen cinco años de casados y dos hijos juntos. Instagram/jesusalzamora