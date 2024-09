Javier Masías, de ‘El Gran Chef Famosos’, hizo aclaración sobre su vida amorosa: “Sale caro y te arrepientes”

Javier Masías habló sobre su vida sentimental | Instagram/omnivorus

Javier Masías, reconocido jurado del programa ‘El Gran Chef Famosos’, se ha ganado un lugar en la televisión peruana gracias a su exigente paladar y sus punzantes críticas hacia los participantes del concurso gastronómico de Latina TV. Aunque su estilo es directo y sin filtros, el periodista ha sido muy reservado con su vida personal, especialmente en lo que respecta a sus relaciones amorosas.

En una reciente entrevista con Infobae Perú, el temido juez explicó la importancia de mantener su vida personal apartada de su imagen pública. “Tengo una vida plena. Estoy muy cómodo con lo que vivo, pero no me interesa que la figura del ‘jurado Masías’, que es una figura familiar, la gente de pronto esté hablando con quién estoy saliendo. No es relevante”, declaró con determinación.

Javier Masías es un periodista y crítico gastronómico, reconocido por su papel como jurado en 'El Gran Chef Famosos'. Instagram/omnivorus

¿Javier Masías tiene pareja?

Javier Masías ha despertado la curiosidad de muchos de sus seguidores, quienes se preguntan si tiene pareja o si está casado. La vida sentimental del crítico gastronómico ha sido motivo de especulación, especialmente por su carácter reservado en temas personales. Por eso mismo, en octubre de 2023, cuando abrió su ‘cajita de preguntas’ en Instagram, un usuario no dudó en preguntarle: “¿Tienes novia (o)?”.

Fiel a su característico estilo ácido y con un toque de humor, Javier Masías dejó claro a su audiencia que, en estos momentos, no tiene interés en involucrarse en compromisos sentimentales. “No, gracias. No sé cómo se come eso. Por lo que me han contado, sale carísimo y al final te arrepientes”, respondió el periodista.

Javier Masías, siempre reservado sobre su vida amorosa, respondió con humor a sus seguidores que preguntaron por su situación sentimental. Instagram/omnivorus

Aunque actualmente no está enamorado, Javier Masías reveló qué características valora al buscar una pareja. Comparando su elección con la de un buen vino, expresó: “Si es joven, lo que busco es brillo, insolencia, frescura e incluso audacia. Cuando ya tiene un poco más de tiempo, me gusta adivinar de dónde viene y para dónde va. Me fijo más en el proceso, en el recorrido. Y si tiene mucho tiempo en la botella, busco complejidad, refinamiento, magia, que tenga la capacidad de inspirar y que destile sensibilidad”.

Además, el jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ compartió su idea de una cita perfecta: “Abrazarse hasta quedarse dormidos, creo que no hay nada mejor que un abrazo delicioso y la complicidad del silencio compartida”.

Con su característico ingenio, Javier Masías comparó sus preferencias en una pareja con las cualidades que busca en un buen vino. Instagram/omnivorus

Polémica en Latina TV

El 11 de septiembre, Perú fue sacudido por la noticia del fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori, lo que generó diversas reacciones tanto en la política como en el mundo del entretenimiento. Una de las opiniones más controvertidas fue la de Javier Masías, quien publicó comentarios en Twitter justo cuando se conoció la muerte del exmandatario. En su primer mensaje, escribió: “Bailaré sobre tu tumba”, una frase que, según él, pertenece a una canción de la banda española Siniestro Total.

En una segunda publicación, el jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ pidió disculpas con evidente sarcasmo: “Noto con ingenuidad que un tweet mío ha ofendido a mucha gente. Mil disculpas: como saben, jamás bailaría sobre la tumba de Roberto Chale”.

Javier Masías y sus polémicos mensajes en medio de la muerte de Alberto Fujimori. X (Twitter).

Ante la controversia generada por los comentarios de Javier Masías, Latina Televisión, el canal que transmite ‘El Gran Chef Famosos’, publicó un comunicado el 13 de septiembre en el que se distanció de las declaraciones del jurado. La televisora expresó su pesar por el malestar ocasionado por los comentarios del crítico gastronómico y extendió sus condolencias a la familia de Alberto Fujimori.

“Latina Televisión no comparte y lamenta las declaraciones realizadas por el Sr. Javier Masías en sus redes sociales y expresa a la familia Fujimori sus condolencias por el fallecimiento del ex presidente Fujimori”, señalaron en la misiva. Dicho comunicado ha sido duramente criticado por Magaly Medina, quien espera una sanción por parte del canal de la avenida San Felipe.