Gian Piero Díaz sufre grave lesión y anuncia cirugía inminente: “A ponerle ganas y tratar de caminar”

El conductor de televisión Gian Piero Díaz ha sorprendido a sus seguidores en las redes sociales con una preocupante noticia. A través de su cuenta de Instagram, Díaz reveló que ha sufrido una grave lesión en la pierna durante un partido de fútbol, la cual requerirá cirugía y un extenso proceso de recuperación.

En una emotiva publicación, el actor compartió una foto de su pierna lesionada, mostrando claramente el daño que ha sufrido. El conductor, conocido por su actitud positiva y su sentido del humor, mantuvo un tono ligero a pesar de la gravedad de la situación. En su mensaje, Díaz informó que “el pie ya está en su sitio y toca cirugía en estos días; luego un largo proceso de recuperación”.

“Fuera de las canchas por un buen tiempo! Fuera de la chamba por un buen tiempo tb ! El pie ya está en su sitio y toca cirugía en estos días; luego un largo proceso de recuperación”, se lee en un inicio de la publicación.

Gian Piero Díaz continúa en Willax TV y se distancia de los reality de competencia.

También añadió con su característico humor que, debido a la lesión, está vendiendo “chimpunes y una sola media”, ya que la otra tuvo que ser cortada durante el tratamiento médico. El incidente ocurrió mientras Díaz participaba en un partido de fútbol, y la lesión requirió atención médica inmediata.

A pesar del dolor y la complicación, el conductor intentó mantener una actitud optimista y compartir su experiencia con sus seguidores. En su publicación, Díaz mostró agradecimiento por el apoyo recibido y aseguró que les mantendría informados sobre su recuperación.

“Así que a ponerle ganas y tratar de caminar lo antes posible. PD. ¡Vendo chimpunes y una sola media, tuvieron que cortar la otra! Ja, ja, ja. Les voy contando como me va”, agrega el actor.

Recibe el apoyo de sus fanáticos

La noticia de la lesión de Gian Piero Díaz ha generado una avalancha de mensajes de apoyo en sus redes sociales. Figuras del entretenimiento, incluidos colegas del mundo de la televisión y de la farándula, así como seguidores, han expresado su solidaridad y les han deseado una pronta recuperación. Entre los mensajes de apoyo, se destacan los mensajes de los integrantes de Esto es Guerra, quienes han dejado comentarios alentadores y han ofrecido sus mejores deseos para una rápida recuperación.

“Vamos Gian Piero”, “Que te mejores pronto pipi”, “Pronta recuperación”, “Creo que metiste la pata!”, “Pierooooo que pasó????? ¿Acá o en USA?”, “Vamos con todo”, “Las mejores suertes”, “Qué todo te vaya bien”, “Mucha fuerza, amigo”, “Lamentable”, “Hasta a mí me dolió ver la pierna”, “Qué dolor”, fueron algunos de los comentarios.

Gian Piero Díaz revela que le prohíbe a su hija adolescente tener redes sociales

Hace poco, Gian Piero Díaz sorprendió a sus seguidores al compartir detalles sobre la crianza de su hija Emma. En una reciente entrevista con Christopher Gianotti, el también actor reveló que ha decidido prohibirle a su hija el acceso a celulares y redes sociales hasta que cumpla la mayoría de edad.

“Mi hija no tiene acceso a redes sociales, va a cumplir 13 años. Yo, particularmente, voy a lucharla, felizmente ella no me lo pide y su mamá piensa igual que yo, para no darle [el acceso] hasta que sea mayor de edad. Las redes sociales son para personas mayores de edad, totalmente” afirmó el presentador.

“Hay mamás que dicen: ‘Ay, no sé por qué mi hija ha empezado con esto de la anorexia y los problemas alimenticios’. Escúchame, en el celular está toda la información, ahí está todo para convertirte en algo que no quieres, te explican hasta cómo construir una bomba y cómo suicidarte. Una cabecita que no está formada, que no está construida, no la puedes exponer a eso”, expresó.

