Perú Libre quiere evitar investigaciones: presentan proyecto para restablecer inmunidad parlamentaria

Congresista de Perú Libre plantea retorno de la inmunidad para los integrantes del próximo Congreso, que será bicameral. Foto: composición Infobae-Andina

No quieren ser investigados. La bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley que busca restablecer la inmunidad parlamentaria. En la propuesta, se establece que los senadores y diputados no podrán ser procesados, investigados ni detenidos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, hasta un año después de haber sido elegidos.

Incluso si son descubiertos cometiendo un delito en flagrancia, ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial pueden detenerlos hasta que el Congreso o la Comisión Permanente lo autorice. En este caso, el plazo establecido es de 24 horas.

El autor principal de la norma es José María Balcázar y los coautores son Segundo Montalvo, Flavio Cruz, Isaac Mita, Elizabeth Taipe y Kelly Portlatino.

Cabe señalar que el Ministerio Público decidió reabrir una investigación contra Balcázar por preseunto desfalco cuando fue decano del Colegio de Abogados en Lambayeque. Además, también inició una investigación preliminar contra Portalatino Ávalos por el presunto encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón.

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Kelly Portalatino por un supuesto blindaje a Vladimir Cerrón. Foto: Congreso.

Argumentos del proyecto de ley

Según el texto presentado, la norma modifica el artículo 93 de la Constitución y su objetivo es fortalecer y proteger la función legislativa en el Congreso de cualquier tipo de “amenaza” del Poder Judicial, Ministerio Público o la Policía Nacional.

También recalca que a diferencia los jueces, fiscales y efectivos policiales, los diputados y senadores, son elegidos por voluntad popular, por lo que cuentan con la legitimidad de los ciudadanos.

“(...) se pretende dar protección a la labor legislativa y no ser flanco de cualquier tipo de amenazas o coacciones proveniente del Poder Judicial, Ministerio o de la Policía Nacional; habida cuenta que, la ostentación del cargo de congresistas, en adelante diputados o senadores en el Poder Legislativo, provienen y devendrán directamente por voluntad popular y como tal gozan de legitimidad, adicionalmente llevan consigo el encargo directo de los ciudadanos”, se lee en el documento.

En otra parte, explica que la inmunidad parlamentaria no debe considerarse un privilegio, sino una protección al rol del Poder Legislativo, en caso de que se inicien procesos penales con fines políticos.

“Lo cual no debe entenderse como parte de un privilegio personal, esta inmunidad actúa como una garantía institucional para proteger el rol del Congreso y el Poder Legislativo en general”, agrega.

Según Perú Libre, uno de los beneficios del retorno de la inmunidad parlamentaria es que los congresistas podrán cumplir sus funciones con mayor libertad sin temor a represalias.

Otro de los supuestos beneficios de la propuesta está relacionado con la labor desempeñada por el Poder Judicial y el Ministerio Público, ya que la norma garantizaría que los jueces y fiscales cumplan “con las exigencias y capacidades necesarias para fortalecer la justicia en el país”.

Relación de Balcázar y Cerrón

El congresista Balcázar no oculto la buena relación que mantiene con el prófugo Vladimir Cerrón. Hace poco más de un mes, regresó a la bancada de Perú Libre tras la disolución de Perú Bicentenario, grupo al que pertenecía. En ese entonces, el líder de Perú Libre saludó su decisión y al ser cuestionado al respecto, el congresista reveló que mantenían comunicación y que son “muy amigos”. “No siempre, pero siempre me llama. No hay ningún problema en comunicarse”, declaró.

El parlamentario también cuestionó a la PNP por su demora con la ubicación de Vladimir Cerrón. “Pero cómo, si yo marcó a Cerrón en este momento, Cerrón me contesta. ¿Qué cosa quiere decir eso?, que ellos también tienen el número original de Cerrón y todo el mundo habla con él (…) No hay ningún problema en comunicarse, el problema es, porque la Policía no lo llama”, indicó.

El año pasado se ofreció la suma de S/ 100 mil para que de información acerca de su paradero. (Foto: Mininter)

Balcázar agregó que decidió regresar al grupo parlamentario para poder desempeñar su labor legislativa y pese a que otras bancadas, como Podemos Perú lo invitaron, optó por el partido con el que llegó al Congreso.

En esa misma entrevista, el congresista indicó que no pertenece al partido político y llegó como invitado, por lo que no se considera alguien dogmático, sino que hace bien su trabajo. Sin embargo, con este proyecto está protegiendo a todos sus colegas de bancada, pues Perú Libre presentó varias iniciativas que benefician a Vladimir Cerrón.