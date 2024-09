De Miss Perú Grand a las plumas y lentejuelas: Samantha Batallanos incursionó como vedette

Samantha Batallanos es presentada como vedette. Magaly TV La Firme

Con gran sorpresa, Samantha Batallanos fue anunciada como integrante de Las Vedettes Doradas de Rústica. La polémica figura y expareja de Jonathan Maicelo se vistió de plumas y lentejuelas por primera vez para bailar frente al público y medios de comunicación.

Recordemos que Batallanos logró notoriedad en los medios de comunicación después de representar a Perú en el Miss Grand International 2021. La figura de 28 años, ha tenido una larga carrera en los reinados. A los 17 años participó en el Miss Perú Universo 2012 y en el 2017 en el Miss Perú Universo 2017, los cuales lamentablemente no ganó.

En el 2019, volvió a participar, siendo coronada como Miss Grand 2020. Sin embargo, no pudo representarnos en el concurso internacional tras ser destituida. La modelo fue reemplazada por Maricielo Gamarra luego que fuera vista en un bar durante el toque de queda que estableció el Gobierno a causa de la pandemia por coronavirus.

El siguiente año, Jessica Newton le volvió a dar la confianza y la llamó para que represente al Perú en el Miss Grand International 2021, el cual se realizó en Tailandia.

La representante de Perú aceptó el premio a mejor traje típico nacional. (Foto: Miss Gran International)

Su incursión como vedette

Después de volverse una figura mediática debido a la cuestionada relación que tuvo con Jonathan Maicelo, Samantha Batallanos fue convocada para ser parte de las nuevas integrantes de Las Vedettes Doradas de Rústica, junto a Dorita Orbegoso, Jhoany Vegas y Verónica Privat.

Samantha Batallanos, Dorita Orbegoso, Jhoany Vegas y Verónica Priva integran Las Vedettes Doradas de Rústica.

La puesta en escena está bajo la dirección del experimentado productor Julio Zevallos, experimentado bailarín y coreógrafo.

Consultada por esta nueva faceta en su carrera, Samantha Batallanos indicó que está muy emocionada, sin embargo, es consciente de que tiene mucho que aprender. “Tengo que pulirme, claro”, indicó.

Respecto a si tiene inconveniente de que le digan ‘bataclana’, la hoy vedette señaló que esa palabra no la toma a mal. “Eso no me afecta, porque bataclana califica a una persona que canta, baila y encanta. Estoy feliz dando mis primeros pasos, el público me respalda y aprendo mucho de las chicas y de Julio Zevallos”, señaló.

Batallanos se mostró agradecida con Mauricio Diez Canseco por brindarle la oportunidad de demostrar su talento en un nuevo escenario. Además, expresó su admiración por Mariella Zanetti, quien se encargó de amadrinar al grupo de vedettes.

Mariella Zanetti amadrinó a Dorita Orbegozo, Samantha Batallanos, Jhoany Vegas y Veronica Privat como las integrantes de Las Vedettes Doradas.

Respecto a las críticas de Magaly Medina, señaló que ya tiene tiempo en el medio y lo que digan los demás no repercuten en su vida. “A veces vamos a gustar y a veces, no. Como es la vida, se me han cerrado y abierto muchas puertas, yo ya sé todo eso”, señaló.

Magaly Medina critica a Samantha Batallanos por nueva faceta

En la edición del viernes 13 de septiembre de Magaly TV La Firme, Magaly Medina juzgó duramente a Samantha Batallanos tras verla incursionar como vedette. A su parecer, la modelo no tiene talento para el baile ni mucho menos carisma.

“Es que no baila nada por eso la ponen allá atrás unas cuantas clases debe de tomar que roche”, dijo la conductora con sorna.

Al ser cuestionada por el reportero de Magaly Medina, Batallanos indicó que el trabajar de vedette después de haber sido reina de belleza no la hace menos. “Considero que todo trabajo es trabajo”, concluyó la modelo.

Samantha Batallanos incursionó como vedette. Composición Infobae Perú