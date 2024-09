Samantha Batallanos confirmó que terminó con Jonathan Maicelo luego de ser captada saliendo con otro sujeto

Samantha Batallanos confirmó que terminó con Jonathan Maicelo luego de ser captada ingresando con otro sujeto. ATV.

Luego de que Samantha Batallanos fue captada, ingresando a un prestigioso hotel acompañada del empresario José Luis García Limo, se despertó rumores sobre su vida sentimental. Ante esta situación, Batallanos aclaró en una entrevista con la producción de ‘Magaly TV La Firme’ que ya no está en una relación con el exboxeador Jonathan Maicelo.

La exreina de belleza aclaró estar soltera y por eso está segura que no le ha fallado a nadie. “No, no estoy con él. Por eso que yo, no he hecho nada malo. El domingo fui a pasear al sur, pero de ahí regresé, estuve dos horas y regresé acá”.

Samantha Batallanos descartó que su ruptura con Jonathan Maicelo haya sido causada por un episodio de violencia física, como ocurrió en una oportunidad anterior, y el cual fue un episodio polémico. Y tras ello, muchos la criticaron por retomar su vínculo amoroso con su supuesto agresor.

“Diferencia de caracteres. Nada grave como la vez pasada, no, eso no... me he equivocado varias veces, pero la vida te demuestra dónde tienes que estar, pero bueno la vida te demuestra dónde tienes que estar, pone a cada uno en su nivel, ahora a escoger bien nomás”, explicó.

Sobre el proceso judicial que aún mantiene con Maicelo, Batallanos confirmó que sigue en curso: “El proceso continúa. Tengo entendido que la Fiscalía también lo ha denunciado, está bastante complicada su situación con el tema de la denuncia”.

Samantha Batallanos revela que tiene muchos pretendientes

El reportero de Magaly Medina le consultó a Samantha Batallanos si la verán más seguido con el sujeto con quien fue captado el pasado domingo 1 de septiembre; sin embargo, la modelo comentó que era un pretendiente más y por ahora está dedicándose a conocerlos.

“No sé la verdad, simplemente tengo muchos pretendientes y a veces quiero pasear, quiero salir, quiero ir acompañada, básicamente es eso. Estoy esperando al príncipe azul hasta ahora. Esperando que se convierte, pero el sapo no se convirtió”, indicó.

¿Qué está haciendo Jonathan Maicelo tras las salidas de Samantha Batallanos?

Por su lado, Jonathan Maicelo se muestra activo en sus redes sociales publicando videos en los que se lo ve trabajando en sus locales en Lima, mientras que la modelo peruana Samantha Batallanos fue captada por las cámaras de Magaly Medina, cuando abordaba un automóvil de alta gama perteneciente al empresario José Luis García Limo.

El vehículo en el que se desplazaban Batallanos y su acompañante recorrió brevemente las calles de Lima hasta llegar al exclusivo hotel Marriott, donde ambos entraron juntos. Dentro del hotel, permanecieron alrededor de 40 minutos antes de proseguir su recorrido hacia el sur de Lima.

Mientras que Jonathan Maiccelo estuvo dedicado a la atención del público en uno de sus locales de comida. Hasta el momento, el deportista peruano no se ha pronunciado en sus redes sociales. La aparente desconexión en sus rutinas podría sugerir diversas interpretaciones acerca de su estado sentimental, ya que ambos parecen estar llevando vidas muy distintas.

Además, se podría deducir, luego de las declaraciones de Samantha que la segunda oportunidad que se dieron no habría funcionado y ambos habrían decidido tomar distintos rumbos en su vida.

Samantha Batallanos ingresó a hotel con desconocido hombre, mientras Jonathan Maicelo trabajaba en su restaurante. (Foto: Captura de IG)